Trực tiếp Mexico vs Anh 2-3 (H2): Vào!!! Jimenez ghi bàn

TPO - Số 9 Jimenez thực hiện thành công quả phạt 11m, rút ngắn cách biệt xuống 2-3 cho Mexico trước tuyển Anh.

report Mexico dồn toàn bộ cầu thủ Anh về sân nhà Phút 77: Toàn bộ đội hình Anh dốc sức phòng ngự. Mexico đang triển khai nhiều tình huống tấn công ra biên và tạt vào. substitution Tuyển Anh tăng cường chất thép Phút 75: Burn và Spence vào sân. Elliot Anderson và O'Reilly rời sân. report Sức ép nghẹt thở từ CĐV chủ nhà Phút 71: Hơn 80.000 CĐV trên sân Azteca đang tạo ra thứ âm thanh khủng khiếp để trấn áp tinh thần cầu thủ Anh. Cách biệt giữa 2 đội giờ chỉ còn một bàn, cơ hội của Mexico đã sống lại và tuyển Anh sẽ chịu sức ép lớn. yellow Trọng tài rút thẻ cảnh cáo Sanchez Phút 70: Sanchez nhận thẻ vàng sau pha va chạm mạnh với O'Reilly. goal VÀO!!! Mexico rút ngắn tỷ số 2-3 Phút 68: Raul Jimenez đánh bại Pickford, mang về bàn gỡ 2-3 cho Mexico. penalty Trọng tài lại xem VAR, phạt đền cho Mexico Phút 67: Trọng tài xác định tình huống Kane phạm lỗi trong khu vực cấm địa. report Thế trận căng như dây đàn Phút 66: Với lợi thế chơi hơn người, Mexico đang cầm bóng áp đảo và dồn ép tuyển Anh. Khi chỉ chơi với 10 cầu thủ, cách biệt 2 bàn chưa đủ an toàn với "Tam sư". goal VÀO!!! Kane sút phạt đền thành công, Anh 3-1 Mexico Phút 60: Kane dứt điểm đầy lạnh lùng trên chấm 11m. Thủ môn Mexico đoán đúng hướng nhưng bất lực vì bóng quá căng. penalty Phạt đền cho tuyển Anh Phút 58: Thủ môn Mexico phạm lỗi với Anthony Gordon, phạt đền cho Anh. substitution Tuyển Anh thay người đầu tiên Phút 57: John Stones vào thay Saka. var Trọng tài xem VAR, Jarell Quansah bị đuổi khỏi sân Phút 54: Trọng tài xem lại VAR và xác định Jarell Quansah phạm lỗi triệt hạ. Anh chỉ còn 10 người từ phút 54. report Tuyển Anh áp đặt thế trận Phút 51: Thầy trò HLV Tuchel không còn chơi co cụm như hiệp một. Theo phân tích của Sky Sports, "Tam sư" chủ động giữ sức trong 45 phút đầu tiên để tránh hụt thể lực quá nhanh. Sang hiệp 2, tuyển Anh chơi chủ động hơn, cầm bóng nhiều và tấn công theo đúng bản sắc của họ. report Cơ hội cho tuyển Anh Phút 49: O'Reilly căng ngang nguy hiểm từ cánh trái nhưng không có ai lao lên dứt điểm. start Hiệp 2 bắt đầu foul HẾT GIỜ!!! Mexico 1-2 Anh 2/3 thời gian đầu hiệp một diễn ra nhàm chán vì tuyển Anh chơi thực dụng, sẵn sàng co cụm phòng ngự và đợi thời cơ phản công. Cục diện thay đổi bất ngờ vì Bellingham ghi liền hai bàn ở phút 36 và 38. Sau đó, Mexico tìm được bàn gỡ 1-2. Đội chủ nhà có thêm một loạt cơ hội ở những phút bù giờ hiệp một nhưng không tận dụng thành công. report KHÔNG VÀO!!! Thêm cơ hội mười mươi cho Mexico Phút 45+4: Cesar Montes dứt điểm khi phía trước chỉ còn thủ môn Pickford, song Bellingham kịp lui về để phá bóng ngay trước mũi giày. Quá may cho "Tam sư" ở tình huống này. report KHÔNG VÀO!!! Pickford cứu thua Phút 45+3: Jimenez đánh đầu lái bóng vào góc chữ A nhưng thủ môn Jimenez vẫn kịp đổ người cản phá. time Hiệp một có 5 phút bù giờ report KHÔNG VÀO!!! Jimenez dứt điểm Phút 45: Jimenez dứt điểm cực nhanh bằng chân trái đưa bóng đi chệch cột. goal VÀO!!! Mexico rút ngắn tỷ số 1-2 Phút 32: Julian Quinones bắt volley cháy lưới tuyển Anh. Trước đó, Mexico đá phạt cố định, cú phá bóng hỏng của Konsa vô tình thành đường kiến tạo cho Quinones. goal VÀO!!! Bellingham lập cú đúp, 2-0 cho tuyển Anh Phút 38: Lại là pha tấn công chớp nhoáng mang về bàn thắng cho tuyển Anh. Kane kiến tạo cho Bellingham đệm bóng cận thành, đưa "Tam sư" nhân đôi cách biệt. goal VÀO!!! Bellingham ghi bàn, Anh mở tỷ số Phút 37: Đây chính là cái bẫy mà tuyển Anh giăng ra cho chủ nhà. Một pha phản công đơn giản, Saka tạt và Bellingham ghi bàn, "Tam sư" đã có bàn mở tỷ số. report Mexico đá nửa sân Phút 34: Toàn bộ đội hình Anh đang co cụm phòng ngự ở 1/3 cuối sân. Thầy trò HLV Tuchel vẫn kiên định với thế trận phòng ngự phản công. report Luis Romo sút cầu may Phút 32: Tiền vệ Mexico sút từ khoảng cách 25m, bóng đi căng nhưng không trúng đích. report Thống kê sau 30 phút Trận đấu khan hiếm các pha tấn công nguy hiểm, dẫn đến chưa có nhiều tình huống dứt điểm sau 2/3 thời gian hiệp một. report Anthony Gordon dứt điểm Phút 26: Gordon cứu được bóng ngay sát đường biên ngang và bất ngờ vượt qua hậu vệ Mexico. Anh dắt bóng và dứt điểm nhưng chưa đủ hiểm để đánh bại thủ môn Mexico. report "Tuyển Anh sẽ khiến Mexico sập bẫy" Sky Sports nhận định tuyển Anh chọn cách nhập cuộc hợp lý, không bị cuốn vào sự hưng phấn của đội chủ nhà Mexico. Từ phút 20, "Tam sư" bắt đầu cầm bóng nhiều, triển khai tấn công mạnh hơn. Bóng chết có thể là thứ định đoạt trận đấu này. report Harry Kane đói bóng Đây là số lần chạm bóng của cầu thủ 2 đội từ đầu trận. Kane chỉ chạm bóng một lần, cho thấy Mexico đang làm tốt ở nhiệm vụ chia cắt các tuyến của Anh. report Thống kê sau 15 phút Mexico không còn kiểm soát bóng áp đảo. Đội chủ nhà vẫn giữ nguyên ý định tấn công áp đặt để sớm ghi bàn. Còn tuyển Anh sẵn sàng chơi nhẫn nhịn, tập trung phòng ngự và đợi thời cơ phản công. Thế trận sau 15 phút đang trái ngược hoàn toàn dự đoán của giới chuyên môn. report KHÔNG VÀO!!! Pickford cứu thua xuất sắc Phút 15: Raul Jimenez chạy băng cắt và đánh đầu ấn tượng, bóng găm vào góc hiểm nhưng thủ môn Pickford vẫn kịp phản xạ. report Saka xử lý hỏng Phút 14: Gueihi chuyền dài, Saka thoát xuống nhưng khống chế bước một hỏng. Nếu Saka xử lý như ý, anh có cơ hội đối mặt thủ môn Mexico. Đây là pha tấn công có nét đầu tiên của "Tam sư" trước Mexico. report Mexico pressing mạnh mẽ Phút 12: Đội chủ nhà vẫn cầm bóng chủ động và giành lại quyền kiểm soát rất nhanh. Thế trận pressing toàn sân của Mexico đang khiến các ngôi sao tuyển Anh lúng túng. report Pha hãm thành đầu tiên của tuyển Anh Phút 9: Tuyển Anh hưởng quả phạt góc đầu tiên nhưng triển khai thất bại. Quả tạt cuối cùng của Saka đưa bóng đi quá mạnh. report Liên tục va chạm Phút 6: Trận đấu đang vỡ vụn vì những pha va chạm của cầu thủ 2 đội. Mới nhất, Kane va chạm với cầu thủ Mexico khi đối phương cố tình giữ bóng, không cho tuyển Anh thực hiện pha đá phạt nhanh. report Thống kê sau 5 phút Mexico cầm bóng áp đảo ở những phút đầu. Đây là thế trận bất ngờ so với dự đoán. yellow Rice bị cảnh cáo Phút 2: Rice nhận thẻ vàng vì lỗi cao chân với cầu thủ Mexico. HLV Tuchel phản ứng mạnh ngoài đường biên. start Hiệp một bắt đầu report Cầu thủ 2 đội sẵn sàng ra sân report Trận Anh hoãn một tiếng Vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt (mưa lớn, giông lốc), trận đấu bị hoãn một tiếng. report Áp lực đề nặng cầu thủ Mexico và Anh Mexico có lợi thế sân nhà, đã quen với điều kiện sân bãi ở độ cao 2.240m so với mực nước biển. Các cầu thủ Anh sẽ rất vả để thích nghi điều kiện thi đấu khắc nghiệt, nơi mà thể lực của họ sẽ tiêu hao nhanh hơn, kết hợp với thời tiếc mưa gió, giông lốc. Chờ xem đẳng cấp của thầy trò Thomas Tuchel có được phát huy ở những phút sinh tử như thế này. report Mưa, giông lốc kéo đến trước giờ "G" report Không khí cuồng nhiệt trước giờ bóng lăn report Đội hình xuất phát Anh report Đội hình xuất phát Mexico

Đội tuyển Anh vừa trải qua 90 phút "chết hụt" khi nhọc nhằn ngược dòng hạ CHDC Congo 2-1 nhờ cú đúp cứu rỗi của Harry Kane. Dù giành vé đi tiếp, màn trình diễn bế tắc của "Tam Sư" vẫn để lại nhiều hoài nghi. Thử thách tiếp theo dành cho thầy trò HLV Thomas Tuchel sẽ vô cùng khắc nghiệt: đối đầu đồng chủ nhà Mexico tại "chảo lửa" Azteca ở độ cao 2.200 mét.

Trái ngược với sự chật vật của đại diện châu Âu, Mexico đang trình diễn phong độ hủy diệt. "El Tri" dễ dàng đè bẹp Ecuador 2-0, qua đó chấm dứt chuỗi 8 trận toàn thua ở các vòng knock-out World Cup. Đoàn quân của HLV Javier Aguirre tiến vào vòng 16 đội bằng thành tích hoàn hảo: toàn thắng 4 trận, ghi 8 bàn và giữ sạch lưới. Thánh địa Azteca cũng là điểm tựa vững chắc với 8 thắng, 2 hòa sau 10 trận World Cup. Dẫu vậy, tuyển Anh mang đến sự tự tin từ quá khứ khi toàn thắng Mexico ở cả 4 lần chạm trán gần nhất.

Về lực lượng, HLV Tuchel đang đau đầu trước bài toán thể lực của Declan Rice, cùng sự vắng mặt của Jarell Quansah và Reece James do chấn thương. Hàng công "Tam Sư" vẫn đặt trọn niềm tin vào phong độ ghi bàn của Harry Kane, chờ đợi sự đột biến từ Anthony Gordon hay Bukayo Saka, và kỳ vọng Jude Bellingham sớm tỏa sáng đúng tầm.

Phía bên kia chiến tuyến, Mexico nắm lợi thế lớn với đội hình hoàn toàn sung mãn. Hạt nhân Julian Quinones – người đã in dấu giày vào 4 bàn thắng – sẵn sàng xé toạc hàng thủ đối phương. HLV Aguirre cũng nắm trong tay những quân bài chiến thuật chất lượng như thần đồng 17 tuổi Gilberto Mora hay cầu thủ dạn dày kinh nghiệm Brian Gutierrez để hướng tới tấm vé tứ kết.