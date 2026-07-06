Trực tiếp Mexico vs Anh 1-2 (H2): Không vào!!! Jimenez lỡ cơ hội

foul HẾT GIỜ!!! Mexico 1-2 Anh

2/3 thời gian đầu hiệp một diễn ra nhàm chán vì tuyển Anh chơi thực dụng, sẵn sàng co cụm phòng ngự và đợi thời cơ phản công. Cục diện thay đổi bất ngờ vì Bellingham ghi liền hai bàn ở phút 36 và 38. Sau đó, Mexico tìm được bàn gỡ 1-2. Đội chủ nhà có thêm một loạt cơ hội ở những phút bù giờ hiệp một nhưng không tận dụng thành công.