Trực tiếp Man United 0-1 Man City (Hiệp 2): MU bị dẫn bàn dù hơn quân số

report Điểm tựa Old Trafford của MU

Ở lần chạm trán gần nhất tại "Nhà hát của những giấc mơ" trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh mùa trước (tháng 1/2026), MU đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Bryan Mbeumo và Patrick Dorgu. Liệu khi trở về sân nhà họ có tái hiện điều tương tự?