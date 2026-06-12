Trực tiếp khai mạc World Cup Mexico vs Nam Phi (02h00 ngày 12/6): Bữa tiệc bóng đá bắt đầu

TPO - World Cup 2026 chính thức khởi tranh với trận đấu giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi. Dưới sức nóng tại chảo lửa huyền thoại Azteca, trận đấu hứa hẹn sẽ mang đến một bữa tiệc bóng đá rực lửa và đầy cảm xúc cho người hâm mộ toàn cầu.

report Shakira trình diễn ca khúc chính thức của World Cup 2026 Sau những ca sĩ của chủ nhà, nữ hoàng nhạc Latin, Shakira xuất hiện trên sân khấu với ca khúc "Dai Dai" cùng Burna Boy. report Chương trình ca nhạc đậm chất văn hóa Maya Tại sân Azteca, hàng trăm vũ công, ban nhạc và nghệ sĩ đang trình diễn một show ca nhạc đậm chất văn hóa Maya. foul Lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mexico bắt đầu

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Đội tuyển Mexico bước vào giải đấu với phong độ vô cùng ấn tượng. Dưới triều đại của HLV Javier Aguirre, sơ đồ 4-3-3 thiên về kiểm soát bóng đang được "El Tri" vận hành trơn tru. Những ngôi sao kỳ cựu như tiền đạo Raul Jimenez hay bộ đôi tiền vệ Orbelin Pineda và Alvaro Fidalgo sẽ là chìa khóa định đoạt trận đấu.

Mexico đang sở hữu chuỗi thành tích bất bại kể từ tháng 10 năm ngoái và vừa có màn chạy đà hoàn hảo khi hủy diệt Serbia tới 5 bàn không gỡ. Việc thi đấu dưới sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà là động lực vô giá giúp họ tự tin giành trọn vẹn 3 điểm.

Ở bên kia chiến tuyến, Nam Phi dù xuất sắc đứng đầu bảng ở vòng loại nhưng lại đang để lộ những điểm yếu chí mạng nơi hàng phòng ngự. Họ thường xuyên để thủng lưới ngay cả trước những đối thủ yếu hơn. Lối đá ban bật và chuyển đổi trạng thái nhanh của "Bafana Bafana" có thể gây khó dễ trong vài thời điểm, nhưng thực tế họ rất bế tắc khi phải chạm trán các thế lực mạnh hơn.

Phong độ của Nam Phi cũng rất đáng báo động với chỉ vỏn vẹn 1 chiến thắng trong 4 trận giao hữu gần nhất. Ngay cả trận gặp Nicaragua yếu hơn rất nhiều, họ cũng chỉ có được trận hòa 0-0. Cả trận đội bóng này sút 15 lần nhưng chỉ trúng đích 1 quả.

Với tương quan ấy, Mexico hoàn toàn đủ sức giành một chiến thắng cách biệt và tạo nên cơn mưa bàn thắng trong trận khai màn. Lịch sử cho thấy 3/5 trận khai mạc World Cup gần đây đều khép lại với từ 3 bàn trở lên. Sự cuồng nhiệt từ các khán đài sẽ thôi thúc đội chủ nhà dâng cao tấn công liên tục. Và sự cuồng nhiệt ấy cũng sẽ được đền đáp bằng cơn mưa gôn ở Azteca.