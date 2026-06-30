Trực tiếp Hà Lan vs Morocco 1-1 (Hiệp phụ 2): Không vào!!! Marocco lỡ cơ hội

TPO - Thủ môn Hà Lan có pha đổ người cản phá xuất sắc sau tình huống dứt điểm cận thành bên phía Morocco.

report Hết hiệp phụ! 120+1': Hà Lan hoà 1-1 Morocco sau 120 phút thi đấu. Hai đội sẽ phải bước vào loạt sút luân lưu 11m để phân định tấm vé vào vòng 16 đội. time Bù giờ 120': Hiệp phụ thứ 2 có 1 phút bù giờ. report Koopmeiners giải nguy cho Hà Lan 115': Morocco rót bóng vào vòng cấm Hà Lan, nơi Rahimi đang chờ sẵn. Tuy nhiên, Koopmeiners đã chọn vị trí tốt và đánh đầu phá bóng kịp thời, giải nguy cho đội bóng áo cam. substitution Hà Lan thay người 113': Marten de Roon vào sân thay Frenkie de Jong. Ngay sau đó, Justin Kluivert được tung vào sân thay cho Cody Gakpo, người đã ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng áo cam. report Cậu thủ hai đội xuống sức 109': Nhiều cầu thủ hai đội đi bộ trên sân. Thể lực hai bên đã suy giảm rõ rệt sau hơn 100 phút thi đấu căng thẳng. foul Hiệp phụ thứ 2 bắt đầu 106': Hai đội còn 15 phút để định đoạt trận đấu trước khi phải bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi. report Hiệp phụ thứ nhất kết thúc 105': Hà Lan và Morocco giữ nguyên tỷ số hòa 1-1. report Thủ thành Verbruggen cứu thua 98': Rahimi của Morocco rê bóng vượt qua liên tiếp hai hậu vệ Hà Lan trước khi đối mặt với thủ thành Verbruggen. Tuy nhiên, thủ môn Hà Lan đã khép góc rất nhanh và dùng đầu gối cản được cú dứt điểm của cầu thủ bên phía Morocco. report Thủ thành Bounou xử lý chắc chắn 94': Thủ môn Bounou có pha xử lý tốt khi bật cao hơn Weghorst để đấm bóng giải nguy cho Morocco. report Bắt đầu hiệp phụ thứ nhất 91': Hà Lan giao bóng. Ở hiệp phụ, mỗi đội sẽ được phép thực hiện thêm một quyền thay người. foul Hết hiệp 2. Hà Lan 1-1 Morocco 90+6': Hai đội hoà nhau trong 90 phút thi đấu chính thức và phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng thua. goal VÀO! Morocco gỡ hoà 1-1 90+1': Từ đường tạt chính xác từ cánh trái của Talbi, trung vệ Issa Diop trong thế thuận lợi bật cao đánh đầu tung lưới Hà Lan, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Các cầu thủ Hà Lan chết lặng sau bàn thua này. Họ đã ở rất gần chiến thắng, nhưng Morocco vẫn kịp vùng lên để kéo trận đấu về thế cân bằng. report Bù giờ 90': Hiệp 2 có 6 phút bù giờ. report Morocco có hai sự thay đổi 86': Bên phía Morocco, Azzedine Ounahi và Bilal El Khannouss rời sân nhường chỗ cho Talbi và Soufiane Rahimi, trong nỗ lực tăng cường sức tấn công ở những phút cuối. report Hà Lan thay 2 người 85': HLV Ronald Koeman tiếp tục làm mới đội hình nhằm bảo toàn lợi thế. Jurrien Timber và Jorrel Hato được tung vào sân thay cho Ryan Gravenberch và Micky van de Ven. report Thế trận căng thẳng 81': Morocco lại kiểm soát bóng nhiều hơn trong nỗ lực tìm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, Hà Lan đang chủ động lùi sâu, giữ cự ly đội hình chặt chẽ và phòng ngự rất kín kẽ. Đội bóng áo cam cũng sẵn sàng phản công nhanh bằng tốc độ của Summerville và Gakpo mỗi khi có cơ hội. report Gakpo bật khóc sau bàn mở tỷ số Cody Gakpo đã bật khóc sau khi ghi bàn đưa Hà Lan vượt lên dẫn trước Morocco. Pha lập công này mang ý nghĩa đặc biệt với tiền đạo Hà Lan khi anh vừa trải qua biến cố đau lòng mất con chưa chào đời. Dù vậy, Gakpo vẫn quyết định ở lại và cùng đội tuyển Hà Lan thi đấu tại World Cup 2026. substitution Morocco liên tục thay người 78': Morocco liên tục điều chỉnh nhân sự trong nỗ lực tìm bàn gỡ. Salah-Eddine vào sân thay thế Riad. Ngay sau đó, Yassine và El Mourabet cũng được tung vào sân thay thế Bouaddi và Brahim Diaz. goal VÀO! Hà Lan mở tỷ số 72': Thế bế tắc của trận đấu cuối cùng đã bị phá vỡ! Pha làm tường hiệu quả của Wout Weghorst, cầu thủ vừa vào sân thay người, mở ra cơ hội để Summerville thoát xuống rồi căng ngang cho Gakpo. Tiền đạo Hà Lan dứt điểm một chạm, đưa bóng vượt qua tầm cản phá của thủ môn Bounou đang băng ra, mở tỷ số cho "Cơn lốc màu da cam". report Hà Lan thay người 70': Wout Weghorst và Teun Koopmeiners được tung vào sân thay cho Nathan Aké và Brian Brobbey. report Nghỉ tiếp nước lần hai 67': Trận đấu bước vào quãng nghỉ tiếp nước thứ hai. report Hà Lan đòi phạt đền 64': Summerville ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với Mazraoui khi anh đang nỗ lực đột phá khung thành Marocco. Các cầu thủ Hà Lan lập tức đòi phạt đền. report Morocco tiếp tục ép sân 58': Morocco đang hoàn toàn chiếm thế chủ động ở những phút vừa qua. El Khannouss tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng đổi hướng sau khi chạm chân một cầu thủ Hà Lan. Tuy nhiên, thủ môn Bart Verbruggen phản xạ xuất sắc để cản phá, bảo toàn mảnh lưới cho đội tuyển Hà Lan. report Lại là Hakimi 55': Hakimi lại có cơ hội thoát xuống đối mặt khung thành Hà Lan. Tuy nhiên, trước khi hậu vệ Morocco đang tung ra cú dứt điểm, Van de Ven đã kịp lùi về và thực hiện pha xoạc bóng chuẩn xác đúng thời điểm, giải nguy cho Hà Lan. report Xà ngang cứu thua Hà Lan 52': Ounahi chọc khe thông minh để Hakimi băng xuống cánh phải vòng cấm Hà Lan. Hậu vệ cánh của Morocco tung cú sút rất căng từ góc hẹp, đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn Verbruggen. Tuy nhiên, bóng dội khung gỗ bật ra ngoài, khiến Morocco bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số đầy đáng tiếc. report Không được 48': Van de Ven của Hà Lan băng vào thực hiện cú đánh đầu lái bóng về phía khung thành Morocco. Tuy nhiên, bóng đi không quá khó và thủ môn Bounou ôm gọn trong tay. yellow Thẻ vàng đầu tiên 47': Trung vệ Issa Diop của Morocco phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Brobbey của Hà Lan. report Hiệp 2 bắt đầu 46': Hai đội chưa có sự thay đổi nhân sự. Morocco giao bóng. foul Hết hiệp 1. Hà Lan 0-0 Morocco 45+6': Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, nhưng hai đội đã tạo nên 45 phút đầu hấp dẫn và kịch tính. Thế trận diễn ra khá cân bằng, khi cả Hà Lan lẫn Morocco đều có những thời điểm gây sức ép đáng kể nhưng chưa thể tận dụng cơ hội. Với cục diện hiện tại, trận đấu hứa hẹn còn rất khó lường trong hiệp hai, thậm chí hoàn toàn có thể phải kéo dài sang hiệp phụ nếu hai đội tiếp tục bất phân thắng bại. report Saibari bỏ lỡ cơ hội vàng 45+5': Morocco đứng trước cơ hội mở tỷ số ngay trước giờ nghỉ. Achraf Hakimi thực hiện quả tạt đầy khó chịu vào vòng cấm, đưa bóng vượt qua hàng thủ Hà Lan và tìm đến vị trí của Saibari ở cột xa. Tuy nhiên, bóng lướt qua ngay trước mũi giày của tiền đạo Morocco, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. time Bù giờ 45': Hiệp 1 có 6 phút bù giờ. report Thủ môn Bounou bay người cứu thua 44': Van de Ven của Hà Lan nhận bóng bên ngoài vòng cấm bên phía cánh trái, trước khi tung cú sút rất căng hướng về góc cao khung thành Morocco. Bóng đi hiểm hóc, nhưng thủ môn Yassine Bounou đã phản xạ xuất sắc, bay người cản phá ở góc cao khung thành, cứu thua cho Morocco. report Van Hecke đổ máu 39': Trong tình huống phạt góc, Mazraoui vô tình vung chân trúng đầu Van Hecke trong pha tranh chấp. Trung vệ Hà Lan bị chảy khá nhiều máu, buộc trọng tài phải thổi còi tạm dừng trận đấu để đội ngũ y tế vào sân chăm sóc. corner Hà Lan liên tiếp được hưởng phạt góc 37': Hà Lan tạo sức ép đáng kể từ những pha lên bóng bên cánh phải. Summerville căng ngang nguy hiểm vào vòng cấm để Dumfries bật cao đánh đầu, nhưng hậu vệ Morocco kịp can thiệp, khiến bóng đi vọt xà ngang. Từ quả phạt góc tiếp theo, Summerville tiếp tục treo bóng vào khu vực 16m50. Tuy nhiên, đường bóng đi hơi cao so với tầm bật nhảy của Virgil van Dijk, giúp Morocco thoát khỏi một tình huống sóng gió trước khung thành. report Summerville bị hàng thủ Morocco vây kín 34': Virgil van Dijk thực hiện đường chuyền dài chuyển hướng chính xác cho Dumfries. Hậu vệ cánh Hà Lan lập tức căng ngang vào vòng cấm cho Summerville. Tuy nhiên, hàng thủ Morocco phản ứng rất nhanh. Các hậu vệ áo đỏ lập tức áp sát, vây kín Summerville và không cho cầu thủ chạy cánh của Hà Lan có khoảng trống xử lý, khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc. report Morocco nỗ lực tìm kiếm bàn thắng 31': Morocco chủ động đẩy cao đội hình, đưa nhiều cầu thủ tham gia vào một pha chuyển trạng thái nhanh nhằm gây sức ép lên hàng thủ Hà Lan. Tuy nhiên, "Cơn lốc màu da cam" vẫn giữ được sự tập trung. Hàng phòng ngự Hà Lan bọc lót chắc chắn, kịp thời bẻ gãy đợt lên bóng trước khi nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát bóng. report Van Hecke bị đau 28': Ounahi của Morocco và Van Hecke của Hà Lan va chạm mạnh sau khi cùng bật lên tranh chấp bóng bổng. Trận đấu phải tạm dừng ít phút để đội ngũ y tế vào sân chăm sóc cho Van Hecke. report Trận đấu trở lại 26': Bóng lăn trở lại tại Monterrey sau quãng nghỉ tiếp nước. report Tạm dừng để tiếp nước 23': Hiệp một đã đi qua khoảng một nửa thời gian và trọng tài cho các cầu thủ tạm nghỉ để tiếp nước. Tính đến thời điểm này, Morocco là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn và đang gây sức ép lớn hơn lên khung thành của Hà Lan. report Thủ môn Verbruggen cứu thua 21': Achraf Hakimi thử vận may với cú sút căng từ ngoài vòng cấm ở bên cánh phải khung thành Hà Lan. Bóng đi khá hiểm, nhưng thủ môn Bart Verbruggen đã chọn vị trí hợp lý và bay người đẩy bóng ra ngoài. Morocco được hưởng quả phạt góc bên cánh phải sau pha cứu thua này, nhưng tình huống cố định sau đó không tạo ra thêm sóng gió đáng kể cho khung thành Hà Lan. report Morocco tạo cơ hội nguy hiểm đầu tiên 20': Từ cánh phải, Achraf Hakimi căng bóng khó chịu vào khu vực cột gần để Neil El Aynaoui bật cao đánh đầu hiểm hóc, nhưng thủ thành Bart Verbruggen phản xạ xuất sắc, cứu thua cho Hà Lan. Sau tình huống bóng bật ra, Morocco tiếp tục tung thêm một cú dứt điểm từ tuyến hai, song bóng đi vọt xà ngang. report Summerville bỏ lỡ thời cơ 16': Gravenberch thực hiện đường chuyền bổng mở ra khoảng trống bên cánh phải cho Summerville băng xuống. Tiền đạo của Hà Lan khống chế bóng tốt, vượt qua hậu vệ theo kèm rồi bó vào trung lộ hướng thẳng khung thành Morocco. Summerville tưởng như có thể căng ngang để Brobbey dứt điểm cận thành, nhưng hậu vệ Morocco kịp thời can thiệp và phá bóng. report Brobbey chưa thể tạo đột biến 12': Hà Lan tiếp tục tìm cách khai thác tốc độ của Brian Brobbey bằng một đường chuyền dài vượt tuyến từ phần sân nhà. Tiền đạo này di chuyển khôn khéo để băng xuống đón bóng. Tuy nhiên, hậu vệ Morocco theo kèm đã chơi tập trung, kịp thời cắt bóng và giải nguy trước khi tiền đạo của Hà Lan có thể dứt điểm. report Saibari và Van Hecke lời qua tiếng lại 9': Trong pha tranh chấp bóng bổng quyết liệt, Saibari của Morocco và Van Hecke của Hà Lan va chạm với nhau. Saibari là người phản ứng trước, trước khi trung vệ Hà Lan cũng tiến đến đáp trả. Bầu không khí trên sân đang trở nên khá căng thẳng ngay từ những phút đầu trận. report Hai đội nhập cuộc thận trọng 6': Cả Hà Lan và Morocco đều nhập cuộc thận trọng, thăm dò lẫn nhau khi hiểu rõ tính chất quan trọng của trận đấu này. corner Hà Lan sớm được hưởng quả phạt góc 3': Summerville thực hiện quả treo bóng từ cánh trái vào vòng cấm, nhưng hàng thủ Morocco đã chơi tập trung, hóa giải được tình huống gây nguy hiểm. foul Trận đấu bắt đầu 1': Trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu trên sân Monterrey. Morocco ra sân trong bộ trang phục trắng. Trong khi đó, Hà Lan khoác lên mình bộ áo đấu màu cam quen thuộc. Hà Lan giao bóng. report Thống kê đáng chú ý của Morocco Ismael Saibari đóng góp 3 trong tổng số 6 bàn thắng của Morocco ở vòng bảng, cho thấy vai trò nổi bật trên hàng công “Sư tử Atlas”. Ngoài Saibari, Soufiane Rahimi, Achraf Hakimi và Gessime Yassine cũng mỗi người ghi được 1 bàn. Trong khi đó, tiền vệ tấn công của Real Madrid Brahim Diaz đã có 2 pha kiến tạo. Đáng chú ý, nếu Saibari, cầu thủ đang khoác áo CLB PSV Eindhoven của Hà Lan đã ghi bàn vào lưới tuyển Hà Lan. Anh cân bằng kỷ lục 4 bàn thắng của huyền thoại Roger Milla cho Cameroon, qua đó trở thành cầu thủ châu Phi ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử World Cup. report Những mũi nhọn đáng gờm của Hà Lan Hà Lan đã ghi tới 10 bàn thắng sau ba trận vòng bảng, cho thấy sức mạnh tấn công đáng gờm trước khi bước vào vòng knock-out. Tiền đạo Brian Brobbey là chân sút nổi bật nhất với 3 pha lập công, trong khi Crysencio Summerville và Cody Gakpo cùng có 2 bàn thắng. Ở tuyến dưới, hai trung vệ Virgil van Dijk và Jan Paul van Hecke cũng đã ghi được mỗi người một bàn. Về khả năng kiến tạo, Denzel Dumfries và Ryan Gravenberch đều đã có 2 đường chuyền thành bàn, góp phần tạo nên hàng công hiệu quả của "Cơn lốc màu da cam". report Đại chiến đáng chờ đợi nhất vòng 32 đội World Cup 2026 Cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Morocco được xem là trận cầu tâm điểm của vòng 32 đội World Cup 2026 khi hai đội đều đang đạt phong độ cao và cùng góp mặt trong top 10 trên bảng xếp hạng FIFA. Hà Lan sở hữu thành tích ấn tượng ở các vòng đấu loại trực tiếp, khi giành quyền đi tiếp ở 7 trong 10 trận knock-out gần nhất tại World Cup kể từ năm 2010. Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh Morocco hoàn toàn đủ khả năng tạo nên những cú sốc trước các ông lớn. Điển hình là chiến thắng trước Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo tại tứ kết World Cup 2022, trên hành trình trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên vào bán kết. Dù không thường xuyên đối đầu, hai đội lại có nhiều mối liên hệ đặc biệt. Morocco hiện sở hữu ba cầu thủ sinh ra tại Hà Lan trong đội hình, trong khi chân sút số một của họ, Ismael Saibari, cũng đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Những sợi dây gắn kết ấy càng khiến màn so tài tại Monterrey trở nên hấp dẫn và khó lường hơn. report Dàn sao hai đội khởi động report Bầu không khí cuồng nhiệt trước trận report Thay đổi Morocco Morocco có nhiều xáo trộn hơn so với đội hình ra sân ở trận gặp Haiti ngày 24/6. Redouane Halhal, Anass Salah-Eddine, Sofyan Amrabat và Ayoub El Kaabi phải ngồi dự bị. Thay thế họ trong đội hình xuất phát là Issa Diop, Noussair Mazraoui, Ayyoub Bouaddi và Azzedine Ounahi. report Hà Lan có hai sự thay đổi So với đội hình ra sân ở trận thắng Tunisia ngày 25/6, HLV Ronald Koeman chỉ thực hiện hai sự thay đổi. Tijjani Reijnders và Donyell Malen không góp mặt trong đội hình xuất phát, nhường chỗ cho Micky van de Ven và Crysencio Summerville. report Đội hình xuất phát Morocco Morocco: Bounou, Hakimi, Diop, Riad, Mazroui, Bouaddi, El Aynaoui, Brahim, Ounahi, El Khannous, Saibari. Dự bị: Mohamedi, Tagnaouti, Amrabat, Saadane, Talbi, Rahimi, El Ouahdi, El Mourabet, Yassine, Sbai, Belammari, El Kaabi, Amaimouni-Echghouyab, Halhal, Saleh-Eddine. report Đội hình ra sân Hà Lan Hà Lan: Verbruggen, Van Hecke, Van Dijk, Ake, Van de Ven, De Jong, Gravenberch, Dumfries, Summerville, Brobbey, Gakpo. Dự bị: Roefs, Flekken, Geertruida, De Roon, Kluivert, Weghorst, Depay, Wieffer, Reijnders, Til, Lang, Malen, Koopmeiners, Hato, Timber.

Sân Gillette sẽ chứng kiến một trong những cặp đấu đáng chờ đợi nhất vòng 32 đội World Cup 2026 khi Hà Lan chạm trán Morocco. Một bên là ứng viên vô địch đang đạt phong độ cao, bên kia là đại diện châu Phi giàu kỷ luật và từng tạo nên kỳ tích tại World Cup 2022.

Hà Lan bước vào vòng đấu loại trực tiếp với vị thế đội nhất bảng F sau khi giành 7 điểm. Đoàn quân của HLV Ronald Koeman khởi đầu bằng trận hòa 2-2 trước Nhật Bản, trước khi liên tiếp đánh bại Thụy Điển và Tunisia để khép lại vòng bảng với thành tích bất bại.

Điều gây ấn tượng nhất trong hành trình của Hà Lan là sức mạnh hàng công. "Cơn lốc màu da cam" đã ghi tới 10 bàn sau ba trận, nằm trong nhóm những đội có hiệu suất ghi bàn tốt nhất giải đấu. Lối chơi tấn công đa dạng, khả năng chuyển trạng thái nhanh cùng sự hiệu quả trong những tình huống cố định giúp Hà Lan trở thành một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

Dù chưa từng chạm tay vào cúp vàng World Cup, Hà Lan luôn được xem là một thế lực của bóng đá thế giới. Đội bóng áo cam từng ba lần giành ngôi á quân vào các năm 1974, 1978 và 2010, bên cạnh vị trí thứ tư năm 1998 và hạng ba năm 2014.

Tại World Cup 2022, Hà Lan chỉ dừng bước ở tứ kết sau thất bại trước Argentina trên chấm luân lưu. Bốn năm sau, mục tiêu của thầy trò HLV Koeman rõ ràng không chỉ dừng ở việc tiến sâu mà còn hướng tới chức vô địch đầu tiên trong lịch sử.

Nếu vượt qua Morocco, Hà Lan sẽ gặp đội thắng trong cặp Nam Phi - Canada ở vòng 16 đội. Đây được xem là nhánh đấu tương đối thuận lợi, mở ra cơ hội lớn để đại diện châu Âu tiến vào tứ kết trước khi có khả năng chạm trán những đối thủ sừng sỏ như Đức hoặc Pháp.

Tuy nhiên, trước mắt họ là một Morocco không hề dễ bị khuất phục. Đại diện Bắc Phi cũng giành được 7 điểm ở vòng bảng, chỉ xếp sau Brazil do kém hiệu số bàn thắng bại. "Những chú sư tử Atlas" khởi đầu bằng trận hòa 1-1 đầy thuyết phục trước ứng viên vô địch Brazil, sau đó lần lượt đánh bại Scotland 1-0 và thắng Haiti 4-2 để giành vé đi tiếp.

Điểm mạnh lớn nhất của Morocco vẫn là tính tổ chức. Đội bóng của HLV Mohamed Ouahbi duy trì hệ thống phòng ngự chặt chẽ, chơi kỷ luật và luôn biết cách tận dụng những pha phản công tốc độ. Họ cũng cho thấy khả năng thích ứng tốt trước nhiều phong cách thi đấu khác nhau.

Sau kỳ tích vào bán kết World Cup 2022, thành tích cao nhất trong lịch sử của một đội tuyển châu Phi, Morocco không còn bị xem là "ngựa ô". Những màn trình diễn tại World Cup 2026 tiếp tục khẳng định họ đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ ông lớn nào.

Việc cầm hòa Brazil ngay trận ra quân là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh của đại diện châu Phi. Trong khi đó, chiến thắng 4-2 trước Haiti cũng cho thấy Morocco không chỉ biết phòng ngự mà còn sở hữu khả năng tấn công đáng gờm khi có khoảng trống.

Xét về tương quan lực lượng, Hà Lan vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình đồng đều, chiều sâu lực lượng và kinh nghiệm ở các trận đấu lớn. Tuy nhiên, nếu không duy trì được sự tập trung, đội bóng áo cam hoàn toàn có thể phải trả giá trước những pha phản công sắc bén của Morocco.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng nhẹ về phía Hà Lan. Hai đội từng gặp nhau ba lần, trong đó đáng nhớ nhất là chiến thắng 2-1 của đại diện châu Âu tại vòng bảng World Cup 1994.