Trực tiếp Ecuador vs Đức, 03h00 ngày 25/6: Khó cản 'Cỗ xe tăng'

TPO - Ecuador cần đánh bại Đức để tiếp tục hy vọng có vé vào vòng knock-out World Cup 2026. Tuy nhiên, đại diện Nam Mỹ không dễ làm được điều đó.

report Đội hình xuất phát Đức

Tuyển Đức đã sớm đoạt vé vào vòng knock-out World Cup 2026 sau hai trận toàn thắng, nổi bật là màn lội ngược dòng hạ Bờ Biển Ngà 2-1 nhờ phong độ chói sáng của Deniz Undav. Ngược lại, Ecuador đang bị dồn vào thế chân tường. Việc đánh rơi điểm số trước Bờ Biển Ngà và hòa bế tắc Curacao buộc thầy trò HLV Sebastian Beccacece phải thi đấu với tinh thần "không còn gì để mất" trên chảo lửa MetLife nhằm thắp sáng hy vọng đi tiếp.

Sức mạnh tấn công của "Cỗ xe tăng" vô cùng đáng gờm với 9 lần xé lưới đối phương chỉ sau hai trận. Siêu máy tính Opta dự đoán Đức nắm giữ tới 48,8% cơ hội chiến thắng, vượt trội so với mức 28,2% của đại diện Nam Mỹ. Nếu tiếp tục ca khúc khải hoàn, đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann sẽ cân bằng kỷ lục 12 chiến thắng liên tiếp dài nhất lịch sử ĐTQG.

Về mặt nhân sự, tuyển Đức gặp tổn thất lớn khi Nico Schlotterbeck chính thức chia tay giải vì chấn thương mắt cá. Do đã hoàn thành mục tiêu vòng bảng, HLV Nagelsmann dự kiến sẽ xoay tua mạnh mẽ. Deniz Undav (người đã in dấu giày vào 5 bàn) nhiều khả năng đá chính thay Kai Havertz. Thủ môn Oliver Baumann cùng các nhân tố dự bị như Goretzka, Stiller, Amiri, Leweling hay Beier cũng sẵn sàng được trao cơ hội.

Bên kia chiến tuyến, Ecuador đón tin vui khi sở hữu lực lượng sung mãn nhất. Tuyến giữa nhiều khả năng sẽ được gia cố bằng sức mạnh tranh chấp của cặp đôi Alan Franco và Moises Caicedo. Trên hàng công, mọi kỳ vọng đang đổ dồn lên vai lão tướng 36 tuổi Enner Valencia. Tiền đạo này chỉ còn cách cột mốc 50 bàn cho ĐTQG đúng một lần lập công, và anh được kỳ vọng sẽ phá vỡ chuỗi bế tắc của đội nhà trước một tuyển Đức chưa từng giữ sạch lưới ở 8 trận World Cup gần nhất.