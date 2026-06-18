Trực tiếp Cộng hòa Séc vs Nam Phi (23h00 ngày 18/6): Trận 'chung kết ngược'

TPO - Cuộc chạm trán giữa Cộng hòa Séc và Nam Phi trên sân vận động Mercedes-Benz (Atlanta) mang đậm không khí của một trận đấu một mất một còn. Sau khi cả hai đội tuyển đều trắng tay ở ngày ra quân, kẻ nhận thất bại trong màn so tài này gần như chắc chắn sẽ phải sớm về nước.

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Ở lượt trận mở màn, Cộng hòa Séc đã để thua đáng tiếc 1-2 trước đối thủ Hàn Quốc dù là những người vươn lên dẫn bàn trước. Tình cảnh của Nam Phi thì bi đát hơn rất nhiều. Họ phải trải qua một cơn ác mộng thực sự khi bị Mexico đánh bại với cách biệt 2-0 trong một trận đấu hỗn loạn, khiến đại diện châu Phi kết thúc trận đấu chỉ với 9 người trên sân.

Chính 2 tấm thẻ đỏ của Sphephelo Sithole và Themba Zwane ở trận gặp Mexico đã đẩy Nam Phi vào một cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng. Việc mất đi hai trụ cột ở hàng tiền vệ và hậu vệ khiến đội bóng của HLV Hugo Broos vốn đã bị đánh giá thấp hơn nay càng thêm mỏng manh.

Ngược lại, Cộng hòa Séc bước vào trận đấu này với lực lượng sung mãn nhất và không ghi nhận bất kỳ ca chấn thương nào. Lực lượng tốt hơn, bản lĩnh thi đấu vững vàng hơn cho phép đại diện châu Âu được xem là ngồi "mâm trên".

Nhưng nhiều khả năng hôm nay họ sẽ chọn cách chơi nhún nhường. Vì Cộng hòa Séc không giỏi áp đặt thế trận. Đến San Marino vốn yếu bậc nhất thế giới mà Cộng hòa Séc cũng chỉ chật vật thắng 1-0 nên NHM có thể hiểu rằng nếu như chủ động chơi tấn công trước Nam Phi, Cộng hòa Séc sẽ tự phơi bày điểm yếu của mình cho đối thủ.

Thay vào đó, Cộng hòa Séc sẽ chọn chơi phòng ngự phản công. Trọng tâm của những pha phản công bên phía Cộng hòa Séc sẽ dồn cả vào chân sút Patrik Schick. Tiền đạo cắm này sẽ là mối đe dọa thường trực cho hàng thủ đang phải chắp vá của Nam Phi.

Chỉ cần tuyến tiền vệ thực hiện tốt những đường chuyền chuyển đổi trạng thái, khả năng chạy chỗ và dứt điểm sắc bén của Schick sẽ trừng phạt đối phương. Về phía Nam Phi, mọi hy vọng kiểm soát thế trận của họ đều đặt lên vai Teboho Mokoena. Nếu Mokoena có thể quán xuyến được khu trung tuyến và tiếp đạn thành công cho Lyle Foster ở phía trên, Nam Phi mới có cơ hội tạo ra sóng gió.

Tuy nhiên, nhiệm vụ này là cực kỳ gian nan khi anh phải đối đầu trực tiếp với một Tomas Soucek dày dặn kinh nghiệm và thi đấu đầy sức mạnh của Cộng hòa Séc.