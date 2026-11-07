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Trực tiếp Công an Hà Nội vs Công an TPHCM (19h15 ngày 7/11): Đại chiến ở Hàng Đẫy

Đặng Lai
Vĩnh Xuân

TPO - Trước khi bước vào trận derby, HLV Arthur Diles chắc chắn vẫn chưa quên ký ức cay đắng trong ngày ra mắt CLB Công an TPHCM. Liệu nó có trở thành động lực để họ vượt khó tại Hàng Đẫy?

Chi tiết
report Đội hình đá chính của Công an TP Hồ Chí Minh
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report Đội hình đá chính của Công an Hà Nội

Đúng như dự đoán, đội chủ nhà cất một số vị trí quan trọng để giữ thể lực cho các trụ cột này. Tuy nhiên lực lượng họ sử dụng vẫn ra rất mạnh.

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Thất bại nặng nề 0-5 trước Công an Hà Nội (CAHN) ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia là đòn giáng mạnh vào tham vọng của chiến lược gia người Australia, khi đội bóng của ông hoàn toàn lép vế và vỡ vụn trước sức ép nghẹt thở từ đối thủ. Việc nhìn lại thất bại ấy là lời nhắc nhở cần thiết để CA TPHCM đúc rút những bài học then chốt trước chuyến hành quân trở lại sân Hàng Đẫy.

So với giai đoạn đầu mùa, CA TPHCM đã có những chuyển biến rõ nét trong cách tổ chức lối chơi, khả năng phối hợp gắn kết và tinh thần thi đấu kiên cường hơn. Dẫu vậy, trận thua tối thiểu 0-1 trước Đà Nẵng vừa qua đã chặn đứng cơ hội chen chân vào nhóm đầu của thầy trò HLV Arthur Diles.

Với 10 điểm cùng vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, thủ môn Patrik Lê Giang cùng các đồng đội hiểu rằng bất kỳ cú sảy chân nào lúc này cũng có thể khiến họ bị tụt lại phía sau. Để xóa nhòa khoảng cách về chất lượng đội hình trước CAHN, đại diện phương Nam buộc phải có một phương án nhập cuộc thận trọng và kỷ luật.

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Ở bên kia chiến tuyến, CAHN cũng bước vào cuộc đối đầu này với áp lực tâm lý đè nặng. Đoàn quân của HLV Mano Polking đang trải qua chuỗi ngày ảm đạm với 3 vòng liên tiếp không biết mùi chiến thắng tại LPBank V.League 1, bao gồm hai trận hòa trước SLNA, Thanh Hóa và thất bại trước Hà Nội FC.

Nỗi thất vọng càng kéo dài sau trận hòa đáng tiếc trước Kyoto Sanga tại AFC Champions League Elite. Dù vẫn xếp thứ 3 với 11 điểm, nguy cơ bị các đối thủ cạnh tranh gia tăng khoảng cách là rất lớn. Do đó, trọn vẹn 3 điểm không đơn thuần mang ý nghĩa danh dự của một trận derby, mà còn là nhiệm vụ bắt buộc để CAHN giải tỏa áp lực và tìm lại đà thăng hoa.

Xét về chiều sâu đội hình, CAHN vẫn được đánh giá cao hơn hẳn nhờ dàn hào thủ đồng đều, giàu kinh nghiệm và luôn sở hữu những cá nhân biết tỏa sáng định đoạt trận đấu. Điểm mạnh lớn nhất của đội bóng Thủ đô nằm ở khả năng kiểm soát khu trung tuyến, điều tiết nhịp độ và chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng. Tuyến giữa chính là tử huyệt mà CA TP.HCM phải phong tỏa chặt chẽ, bởi nếu tiếp tục để đối thủ chiếm lĩnh không gian, kịch bản về một thế trận vỡ vụn như trận tranh Siêu cúp sẽ rất dễ tái hiện.

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