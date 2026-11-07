Trực tiếp Arsenal 0-0 Hull City (H1): Trận đấu bắt đầu

TPO - Sau chiến thắng quan trọng trước Liverpool, Arsenal trở lại sân nhà với mục tiêu giành trọn ba điểm trước Hull City ở vòng 10 Premier League 2026/27. Đội bóng của HLV Arteta đang có cơ hội nới rộng khoảng cách lên 6 điểm với Manchester City ở ngôi đầu.

report Không có phạt đền! 13': Havertz đón đường chuyền của Timber trong vòng cấm Hull. Khi đang di chuyển hướng về phía đường biên ngang, tiền đạo Arsenal bị Mendy túm áo. Havertz ngã xuống, nhưng trọng tài xua tay từ chối phạt đền. report Hull phòng ngự dày đặc 10': Hull tập trung đông cầu thủ trong vòng cấm mỗi khi Arsenal tấn công, khiến đội chủ nhà khó tìm khoảng trống khai thác. Arsenal được hưởng phạt góc, Rice phối hợp ngắn với Timber. Hậu vệ phải này tìm cách trả bóng cho Rice trong vòng cấm Hull, nhưng McBurnie kịp phá bóng. report Không được! 5': Madueke đi bóng từ cánh phải vào trung lộ rồi tạt vào đầy khó chịu. Konsa khẽ chạm đầu, còn Gabriel không thể với tới bóng ở cột xa. Bóng lướt ngang khung thành rồi đi hết đường biên ngang khung thành Hull City. corner Pha phạt góc đầu tiên 3': Hull City kiếm được quả phạt góc đầu tiên. Egan bật cao ở cột xa, đánh đầu nối quả phạt góc xoáy vào trong vòng cấm, nhưng bóng chỉ dội vào mặt ngoài lưới khung thành Arsenal. foul Trận đấu bắt đầu 1': Hull City giao bóng trước. report Dàn sao hai đội khởi động report Đội hình xuất phát Hull City report Đội hình xuất phát Arsenal

Trong nhiều ngày trước chuyến làm khách tại Anfield cuối tuần qua, chuỗi 14 năm không thắng của Arsenal ở các trận Premier League trên sân Liverpool được nhắc đến rộng rãi. HLV Mikel Arteta cũng không quên gợi lại thành tích đáng thất vọng ấy trước giờ bóng lăn.

Arteta từng là thành viên của đội hình Arsenal giành chiến thắng gần nhất tại Anfield ở giải đấu cao nhất nước Anh. Cuối tuần trước, ông có lần đầu tiên làm được điều đó trên cương vị HLV “Pháo thủ”. Bàn thắng cận thành của Kai Havertz cùng màn phòng ngự kiên cường giúp Arsenal đánh bại Liverpool đang có phong độ cao dưới sự dẫn dắt của HLV Andoni Iraola.

Chiến thắng càng thêm ấn tượng khi Arsenal không để Liverpool có cú sút trúng đích nào trên sân nhà ở Premier League. Dẫu vậy, đội khách cũng gặp may khi tình huống Jurrien Timber dường như kéo áo Alexander Isak trong vòng cấm không bị trọng tài thổi phạt.

Ba điểm tại Anfield, cộng với thất bại bất ngờ của Manchester City trước Brighton & Hove Albion, đưa Arsenal lên ngôi đầu với khoảng cách ba điểm. “Pháo thủ” có thể tạm nới cách biệt lên sáu điểm trước khi Man City gặp Nottingham Forest lúc 17h30 thứ Bảy.

Arsenal đã cho thấy thất bại trước Brighton chỉ là cú sảy chân hiếm hoi. Đội bóng thành London hiện thắng bốn trận Premier League liên tiếp. Với 24 điểm sau chín vòng, đây là khởi đầu tốt thứ ba của Arsenal kể từ khi Premier League ra đời năm 1992, chỉ sau mùa 2004-2005 và 2007-2008, khi họ cùng giành 25 điểm.

Đáng chú ý, Arsenal là đội duy nhất toàn thắng trên sân nhà ở Premier League mùa này. Chiến thắng 2-1 trước Slavia Prague hôm thứ Tư cũng là trận thắng thứ ba của họ trong bốn lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường.

Trong khi đó, Hull City mới có số trận thắng từ đầu mùa ngang bằng với Arsenal trong bốn trận gần đây. Sau khi khởi đầu bằng ba chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, thầy trò HLV Sergej Jakirovic đã trải qua tám trận liền không biết đến chiến thắng.

Hull chỉ thua hai trận Premier League trong chuỗi này, đều trên sân khách trước Newcastle United và Fulham, nhưng thường xuyên phải chia điểm. Đội bóng đã hòa năm trận, thuộc nhóm có nhiều trận hòa nhất giải, và có ba trận hòa trong bốn vòng gần đây.

Dẫu vậy, Hull khó có thể hài lòng với trận hòa 2-2 trước Ipswich cuối tuần qua. Họ chỉ kiểm soát bóng 39%, để đối thủ tạo ra bốn cơ hội lớn. Một điểm giúp Hull giữ vị trí thứ 11, ở khu vực giữa bảng xếp hạng.

Đội khách cũng bước vào trận đấu tại Emirates với hàng thủ thiếu chắc chắn: họ không giữ sạch lưới trong bảy trận liên tiếp trên mọi đấu trường và thua ba trong bốn chuyến làm khách gần nhất, để lọt lưới tổng cộng sáu bàn.

Chiến thắng 2-1 của Hull tại Emirates năm 2008 vẫn là một trong những kết quả đáng nhớ nhất lịch sử đội bóng. Nhưng kể từ đó, Arsenal bất bại trong 14 lần chạm trán đối thủ này. Hai đội gặp nhau gần nhất vào tháng 2/2017, khi Arsenal thắng 2-0 nhờ cú đúp của Alexis Sanchez.