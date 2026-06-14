Trực tiếp chung kết Cúp QG Ninh Bình vs Công an TPHCM 1-2 (H2): Ninh Bình rút ngắn cách biệt

goal VÀO, 2-0 cho CATPHCM

33': Tỷ số được nhân đôi với pha đi bóng qua người thủ môn và đưa bóng vào lưới trống của Lee Williams. Ninh Bình đã phải trả giá vì dâng đội hình lên quá cao, để mất bóng ở giữa sân và bị trừng phạt.