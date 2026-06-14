Trực tiếp chung kết Cúp QG Ninh Bình vs Công an TPHCM 0-2 (Hết H1): Vào!!! Công an TPHCM nhân đôi cách biệt

TPO - Xuất phát từ pha tấn công trung lộ, Oliver Grant thoát xuống đón bóng trước khi đi qua cả thủ môn Đặng Văn Lâm rồi dứt điểm vào lưới trống, nâng cách biệt lên 2-0 cho Công an TPHCM.

foul Hết hiệp 1 45': Trọng tài Taqi đã thổi còi kết thúc hiệp 1, một hiệp đấu thành công của CATPHCM và thất vọng của Ninh Bình FC khi đội chơi bùng nổ hơn, ép sân hơn lại đang bị dẫn 0-2. report Quá khó cho chủ nhà 40': Ninh Bình vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Patrik Lê Giang. Nhiều tình huống cầu thủ của họ thậm chí còn bị tâm lý, khống chế bóng hỏng dù không gặp áp lực. goal VÀO, 2-0 cho CATPHCM 33': Tỷ số được nhân đôi với pha đi bóng qua người thủ môn và đưa bóng vào lưới trống của Lee Williams. Ninh Bình đã phải trả giá vì dâng đội hình lên quá cao, để mất bóng ở giữa sân và bị trừng phạt. report Thế trận giằng co 26': CATPHCM đang khiến đội chủ nhà gặp khó. Các tình huống lên bóng dễ dàng của Ninh Bình như hồi đầu trận đã không còn xuất hiện. report Ninh Bình tổng tấn công 21': Sau bàn thua bất ngờ, Ninh Bình đang tăng tốc với các pha tấn công liên tục bên 2 cánh, nhưng sẽ không dễ dàng cho họ bởi CATPHCM đang đổ quân dày đặc bên phần sân nhà. goal VÀO, CATPHCM bất ngờ dẫn bàn 16': Trong thế trận áp đảo hoàn toàn, Ninh Bình lại bất ngờ thủng lưới trước. Công an TPHCM đã triển khai rất tốt bài đánh bóng chết để ghi bàn khi Raphael Utzig băng vào, đánh đầu cận thành tung lưới Ninh Bình FC. report Hoàng Đức bỏ lỡ 8': Bóng được dồn xuống đáy biên trái, sau đó trả ngược cho Hoàng Đức. Cú đá của tiền vệ này là khá thoải mái nhưng thủ môn Lê Giang kịp dùng chân phá bóng. Cơ hội rõ ràng thứ 2 dành cho Ninh Bình. report Ninh Bình đang dồn ép nghẹt thở 5': Đội chủ nhà đang tạo ra hàng loạt tình huống tấn công nguy hiểm, đáng tiếc nhất là pha bóng Bảo Toàn được đặt vào tư thế thoải mái ghi bàn. Nhưng tiền vệ này lại tỏ ra thiếu quyết đoán khiến Endrick kịp giải nguy cho CATPHCM. foul Trận chung kết bắt đầu report CĐV 2 đội đang háo hức cho trận chung kết tại Ninh Bình Arena report Tiến Linh ngôi dự bị bên phía CATPHCM

Kể từ khi HLV Chu Đình Nghiêm ngồi vào chiếc ghế nóng, Ninh Bình như được "thay da đổi thịt" và thực sự trở thành một thế lực đáng gờm. Với vị HLV này trên băng ghế chỉ đạo, họ toàn thắng cả 3 trận gần nhất với những màn trình diễn chất lượng. Tại LPBank V.League 1, Ninh Bình lần lượt đánh bại Thanh Hóa 2-0 và hạ gục Hà Tĩnh 3-0.

Đặc biệt ở vòng bán kết Cúp Quốc gia vừa qua, đội chủ sân Ninh Bình đã thi đấu bùng nổ và đè bẹp đối thủ mạnh Thể Công với tỷ số 4-1. Cần nhớ rằng, trước khi HLV họ Chu cập bến, Ninh Bình chỉ có vỏn vẹn 1 trận thắng cách biệt từ 2 bàn trở lên trong suốt 17 trận.

Điểm rơi phong độ hoàn hảo cùng đội hình không sứt mẻ đang tiếp thêm sự tự tin rất lớn cho đội bóng áo đỏ. Hơn nữa, nếu giành chức vô địch, Ninh Bình sẽ chính thức nắm trong tay tấm vé tham dự Cúp C1 Đông Nam Á mùa tới.

Tuy nhiên, thử thách mang tên CA TP.HCM cũng mang theo tham vọng không hề nhỏ. Dù trải qua biến động trên băng ghế huấn luyện khi HLV Lê Huỳnh Đức rời đi, trợ lý Phùng Thanh Phương đã nhanh chóng ổn định nội bộ và chèo lái đội bóng thi đấu cực kỳ ấn tượng. Bằng chứng rõ nét nhất là chiến thắng vang dội 4-2 ngay trên "chảo lửa" Thiên Trường của một Nam Định được đánh giá cao hơn hẳn ở vòng bán kết.

Nhìn chung, trận chung kết hứa hẹn sẽ diễn ra kịch tính với thế trận đôi công hấp dẫn. Dù CA TPHCM đang cho thấy sự lì lợm và quyết tâm cao độ, nhưng Ninh Bình vẫn là những người được đánh giá nhỉnh hơn. Với dàn sao chất lượng, sự già dơ của vị thuyền trưởng tài ba cùng điểm tựa sân nhà, chiếc cúp vô địch nhiều khả năng sẽ ở lại với mảnh đất cố đô Hoa Lư.

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