Trực tiếp chung kết C1 PSG vs Arsenal 0-0 (H1): Dembele, Hakimi, Havertz đá chính

TPO - PSG đứng trước cơ hội bảo vệ ngôi vương châu Âu, trong khi Arsenal mang theo khát vọng hoàn tất giấc mơ Champions League còn dang dở. Cuộc đại chiến tại Budapest là màn đối đầu đỉnh cao giữa hàng công bùng nổ nhất giải đấu và một trong những hàng thủ chắc chắn nhất châu Âu để xác định chủ nhân của chiếc cúp danh giá.

report Cuộc chiến vì lịch sử Với Arsenal, chiến thắng sẽ mang về chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB và đánh dấu đỉnh cao của hành trình phát triển dưới thời Arteta: tứ kết mùa 2023/24, bán kết mùa 2024/25 và chung kết mùa 2025/26. Về phía PSG, nếu bảo vệ thành công ngôi vương, đội bóng thủ đô nước Pháp sẽ trở thành CLB Pháp đầu tiên vô địch Cúp C1 châu Âu hai mùa liên tiếp, đồng thời giúp Luis Enrique tiếp tục khẳng định vị thế một trong những HLV thành công nhất thế giới hiện nay. report Dàn sao hai đội xuất hiện report Hai hành trình trái ngược Arsenal tiến vào chung kết bằng nền tảng phòng ngự chắc chắn. "Pháo thủ" giữ sạch lưới tới 9 trận và chỉ thủng lưới 4 bàn ở vòng phân hạng. Những chiến thắng trước Atlético Madrid, Bayern Munich và Inter Milan tạo tiền đề cho hành trình vượt qua Bayer Leverkusen, Sporting CP và Atlético ở vòng knock-out. Trong khi đó, PSG bùng nổ nhờ hàng công hủy diệt với 44 bàn thắng, chỉ kém kỷ lục ghi bàn trong một mùa Champions League của Barcelona (45 bàn mùa 1999/2000) đúng 1 pha lập công. Ngôi sao nổi bật nhất là Khvicha Kvaratskhelia với 10 bàn thắng và 6 kiến tạo trên mọi vòng đấu, trong đó có tới 7 bàn ở giai đoạn knock-out. Sau khi vượt qua các đối thủ mạnh như Atalanta, Leverkusen, Barcelona và Tottenham Hotspur, PSG tiếp tục đánh bại Chelsea, Liverpool và Bayern Munich để tiến vào trận đấu cuối cùng. ​ report Bầu không khí cuồng nhiệt tại Puskas Arena report Thông tin đáng chú ý Chỉ có 9 đội bóng trong lịch sử hoàn tất một mùa giải Champions League mà không phải nhận bất kỳ thất bại nào. Arsenal hiện chỉ còn cách cột mốc đáng nhớ ấy đúng một chiến thắng, nhưng chướng ngại cuối cùng của thầy trò HLV Mikel Arteta lại chính là nhà đương kim vô địch PSG. Trận chung kết năm nay cũng là màn tái ngộ đầy duyên nợ giữa hai đội sau cuộc đối đầu ở bán kết mùa giải trước. Khi đó, PSG dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique đã thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch khi đánh bại Arsenal trong cả hai lượt trận với tổng tỷ số 3-1, trước khi hủy diệt Inter Milan 5-0 ở trận chung kết để lần đầu tiên bước lên đỉnh châu Âu. Dẫu vậy, lịch sử đối đầu tại Champions League vẫn mang đến những tín hiệu tích cực cho đại diện thành London. Trong 5 lần chạm trán PSG ở sân chơi danh giá nhất châu Âu, Arsenal mới chỉ để thua đúng hai trận - đều diễn ra ở bán kết mùa trước. Trước đó, "Pháo thủ" từng đánh bại đội bóng nước Pháp tại vòng phân hạng mùa giải 2025/26, đồng thời hai đội cũng hòa nhau trong cả hai lần gặp mặt ở vòng bảng mùa giải 2016/17. Những thống kê ấy cho thấy khoảng cách giữa hai đội không hề lớn. Tuy nhiên, khi đứng trước cơ hội bảo vệ ngôi vương, PSG chắc chắn sẽ là thử thách khắc nghiệt nhất đối với Arsenal trên hành trình chinh phục chiếc cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB. report Hakimi và Dembele kịp bình phục Trước giờ bóng lăn, PSG từng không chắc chắn về khả năng ra sân của Achraf Hakimi trong trận chung kết, nhưng hậu vệ cánh người Morocco đã hoàn toàn bình phục và có tên trong đội hình xuất phát. Ousmane Dembele cũng là một trường hợp khiến ban huấn luyện PSG lo lắng về tình trạng thể lực trước trận đấu. Tuy nhiên, ngôi sao người Pháp đã sẵn sàng góp mặt ngay từ đầu. Trong đội hình của nhà đương kim vô địch, Dembele sẽ hợp cùng Desire Doue và Khvicha Kvaratskhelia tạo thành bộ ba tấn công, mang đến sức mạnh đáng gờm cho hàng công PSG ở trận đấu quan trọng nhất mùa giải. report Havertz và Lewis-Skelly đá chính cho Arsenal Kai Havertz sẽ đảm nhận vai trò trung phong trong đội hình xuất phát của Arsenal, trong khi Viktor Gyokeres và Gabriel Jesus ngồi dự bị. Ở hai cánh, Leandro Trossard được bố trí bên hành lang trái, còn Bukayo Saka hoạt động ở cánh đối diện. Tại khu trung tuyến, Myles Lewis-Skelly được HLV Mikel Arteta tin tưởng lựa chọn thay vì Martin Zubimendi, sát cánh cùng đội trưởng Martin Odegaard và người đá cặp còn lại ở hàng tiền vệ. Phía dưới, Arsenal vẫn đặt niềm tin vào cặp trung vệ quen thuộc và đáng tin cậy gồm Gabriel Magalhães và William Saliba, trong khi Cristhian Mosquera cùng Piero Hincapié đảm nhiệm hai vị trí hậu vệ biên. report Puskas Arena trước giờ bóng lăn report Đội hình xuất phát PSG Safonov, Hakimi, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves, Doue, Kavratskhelia, Dembele. ​ report Đội hình xuất phát Arsenal Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Lewis-Skelly, Odegaard, Saka, Trossard, Havertz.

Kylian Mbappé có lẽ lúc này đang có nhiều cảm xúc lẫn lộn khi chứng kiến đội bóng cũ tiến gần tới đỉnh cao châu Âu thêm một lần nữa. Trong lúc ngôi sao người Pháp đang đối mặt với không ít áp lực tại Real Madrid, PSG lại đứng trước cơ hội giành chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp - thành tích mà Mbappe từng mơ ước trong quãng thời gian khoác áo đội bóng thủ đô nước Pháp.

Dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique, PSG đã chuyển mình mạnh mẽ. Thay vì phụ thuộc vào các siêu sao, đội bóng này xây dựng sức mạnh dựa trên tính tập thể, sự cân bằng và chiều sâu đội hình.

Nếu đăng quang tại Budapest, Luis Enrique sẽ gia nhập nhóm những nhà cầm quân vĩ đại nhất lịch sử cúp châu Âu như Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Bob Paisley và Zinedine Zidane với ba lần vô địch giải đấu danh giá này.

Hành trình của PSG mùa này cũng là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh của nhà vô địch. Sau khi chỉ giành 14/24 điểm ở vòng phân hạng và đối mặt với không ít nghi ngờ, đội bóng thành Paris đã bùng nổ ở giai đoạn knock-out.

Lần lượt Monaco, Chelsea, Liverpool và Bayern Munich đều phải dừng bước trước sức mạnh của PSG. Đội bóng nước Pháp hiện sở hữu hàng công hiệu quả nhất Champions League mùa này với 44 bàn thắng, chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải của Barcelona 1999/2000 đúng một pha lập công.

Đáng chú ý, PSG mới chỉ có một trận không thể ghi bàn tại Champions League mùa này, trong trận hòa 0-0 trước Athletic Bilbao hồi tháng 12. Ngoài ra, họ ghi từ hai bàn trở lên trong 7/8 trận knock-out, trước khi chuỗi đó bị chặn lại ở trận hòa 1-1 lượt về bán kết với Bayern Munich.

Dù vừa để thua Paris FC 1-2 ở vòng cuối Ligue 1, đó chỉ là trận đấu mang ý nghĩa thủ tục khi chức vô địch quốc nội đã nằm chắc trong tay thầy trò Luis Enrique từ nhiều tuần trước. Bàn mở tỷ số của Bradley Barcola trong trận đấu đó cũng giúp PSG bước vào chung kết với chuỗi 27 trận liên tiếp ghi bàn trên mọi đấu trường.

Nếu PSG hướng đến việc khẳng định vị thế số một châu Âu, thì Arsenal lại mang theo khát vọng hoàn tất giấc mơ còn dang dở suốt hai thập kỷ.

Năm 2006, tại Paris, Pháo thủ của Arsène Wenger đã ở rất gần chiếc cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của Jens Lehmann cùng các bàn thắng của Samuel Eto'o và Juliano Belletti đã giúp Barcelona lội ngược dòng thắng 2-1 trong trận chung kết định mệnh.

Hai mươi năm sau, người học trò cũ của Wenger là Mikel Arteta đang đứng trước cơ hội viết nên chương lịch sử mới. Thật trùng hợp khi lần này cũng diễn ra tại Paris, đúng 20 năm sau bi kịch khó quên.

Sau khi đưa Arsenal chấm dứt cơn khát vô địch Premier League kéo dài hơn hai thập kỷ, Arteta giờ chỉ còn cách cú đúp Premier League - Champions League đúng một trận đấu. Trong lịch sử bóng đá Anh, chỉ Liverpool, Manchester United và Manchester City từng hoàn thành kỳ tích này.

Arsenal bước vào trận chung kết với sự tự tin lớn. Họ dẫn đầu vòng phân hạng với thành tích gần như hoàn hảo, qua đó sở hữu hành trình thuận lợi hơn ở vòng knock-out. Tuy nhiên, những chiến thắng trước Bayer Leverkusen, Sporting Lisbon và Atletico Madrid cho thấy Arsenal hoàn toàn xứng đáng góp mặt tại Budapest.

Đặc biệt, đội bóng thành London vẫn chưa thua trận nào tại Champions League mùa này. Chuỗi 14 trận bất bại đã giúp Arsenal trở thành đội đầu tiên trong lịch sử giải đấu duy trì thành tích đó trong cùng một chiến dịch.

Hàng phòng ngự cũng là điểm tựa lớn của Pháo thủ với 9 trận giữ sạch lưới, chỉ còn kém kỷ lục của chính Arsenal mùa 2005/06 và Real Madrid mùa 2015/16 đúng một trận.

Chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace ở vòng cuối Premier League, trong ngày nâng cao chức vô địch quốc nội, cũng giúp Arsenal kéo dài mạch thắng lên con số năm trên mọi đấu trường trước khi hành quân tới Hungary.

Một năm trước, PSG từng loại Arsenal ở bán kết Champions League. Tuy nhiên, Arteta cũng từng giúp Arsenal đánh bại đội bóng của Luis Enrique ở vòng phân hạng với cách biệt hai bàn.

Những con số thống kê cho thấy đây là trận chung kết rất khó dự đoán. Một bên là hàng công bùng nổ nhất giải đấu, một bên là tập thể sở hữu hệ thống phòng ngự chắc chắn bậc nhất châu Âu.

Budapest đã sẵn sàng cho đêm chung kết được chờ đợi nhất mùa giải. Với PSG, đó là cơ hội khắc tên mình vào lịch sử bóng đá Pháp. Với Arsenal, đó là giấc mơ kéo dài suốt 20 năm đang ở rất gần hiện thực.

Chỉ 90 phút, hoặc có thể nhiều hơn, sẽ quyết định đội bóng nào được quyền nâng cao chiếc cúp Champions League danh giá trên bầu trời Hungary.