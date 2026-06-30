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Erling Haaland đưa Na Uy vượt Bờ Biển Ngà, giành vé vào vòng 16 đội

Hương Ly
Tiểu Phùng

TPO - Erling Haaland ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Na Uy trước Bờ Biển Ngà trong cuộc đối đầu vòng 1/16 World Cup 2026.

foul HẾT GIỜ!!! Na Uy hạ Bờ Biển Ngà 2-1, tiến vào vòng 16 đội

Bàn thắng quý giá của Haaland giúp Na Uy thắng Bờ Biển Ngà với cách biệt tối thiểu. Các cầu thủ Bờ Biển Ngà gục xuống sân và bật khóc vì thất bại này. Ngược lại, Na Uy vỡ òa khi tiếp tục viết tiếp giấc mơ ở World Cup 2026.

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report KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Na Uy cứu thua xuất sắc

Phút 90+7: Amad Diallo sút phạt ấn tượng, đưa bóng hướng vào góc xa khung thành Na Uy. Thủ môn Nyland đã đổ người cản phá xuất sắc.

time Hiệp 2 có 7 phút bù giờ
report Haaland bỏ lỡ cơ hội

Phút 90: Haaland bỏ lỡ cơ hội vì pha xử lý chần chừ. Tiền đạo Man City có 2 phương án để xử lý nhanh là dứt điểm ngay hoặc làm tường cho đồng đội. Anh quyết định giữ bóng, mất vài nhịp xoay xở và cơ hội đã trôi qua.

goal VÀO!!! Haaland nâng tỷ số 2-1 cho Na Uy

Phút 86: Haaland dễ dàng dứt điểm vào khung thành bỏ trống của Bờ Biển Ngà. Patrick Berg đã xâm nhập khu vực cấm địa, nhận bóng và thực hiện quả căng ngang dọn cỗ cho Haaland.

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report Na Uy vào thế khó

10 phút đã qua, Na Uy có phần lép vế trước Bờ Biển Ngà. Đại diện châu Âu chơi rời rạc, thiếu liên kết giữa các tuyến và Haaland vẫn đói bóng ở vị trí mũi nhọn.

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goal VÀO!!! Amad ghi bàn gỡ 1-1 cho Bờ Biển Ngà

Phút 74: Tiền đạo thuộc biên chế MU cầm bóng solo và ghi bàn ngoạn mục trong khu vực cấm địa.

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substitution Na Uy thay 2 người

Phút 72: Schjelderup và Bobb vào sân. Nusa, cầu thủ ghi bàn mở tỷ số, và Sorloth rời sân.

report KHÔNG VÀO!!! Cầu thủ Bờ Biển Ngà phá bóng trên vạch vôi

Phút 67: Amad chặn cú dứt điểm của cầu thủ Na Uy trên vạch vôi. Trọng tài tham khảo VAR để kiểm tra tình huống như không có gì bất thường xảy ra.

substitution Amad Diallo vào sân

Phút 62: Đây là nhân tố hứa hẹn giúp Bờ Biển Ngà có thêm nhiều tình huống tấn công đột biến. Tiền đạo khác là Elye Wahi được tung vào sân. Bonny và Oulai rời sân.

report Pepe bỏ lỡ cơ hội

Phút 55: Thủ môn Nyland cứu thua xuất sắc sau tình huống Pepe dứt điểm cận thành.

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report Bờ Biển Ngà đẩy mạnh áp lực tấn công

Phút 52: Bờ Biển Ngà gấp rút dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ. Giống như hiệp một, đội bóng áo cam đang tập trung bóng nhiều ở 2 biên.

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report Bóng cắt ngang khung thành Na Uy

Phút 48: Pha căng ngang của cầu thủ Bờ Biển Ngà đưa bóng trôi ngang khung thành. Tiếc cho đại diện châu Phi khi tiền đạo của họ không kịp lao vào dứt điểm.

start Hiệp 2 bắt đầu
foul HẾT HIỆP MỘT!!! Bờ Biển Ngà 0-1 Na Uy

Siêu phẩm của Nusa giúp Na Uy vượt lên sau màn trình diễn tẻ nhạt trong hiệp một. Khi Erling Haaland bị khóa chặt hoàn toàn, Na Uy đã có ngôi sao khác liên tiếng. Đó là Nusa với pha cứa lòng ngoạn mục.

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report KHÔNG VÀO!!! Agbadou đánh đầu nguy hiểm

Phút 45+2: Trung vệ Bờ Biển Ngà bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch cột.

time Hiệp một có 4 phút bù giờ
report Thêm cơ hội cho Na Uy

Phút 42: Sorloth đánh đầu đưa bóng đi cắt ngang khung thành Bờ Biển Ngà.

report KHÔNG VÀO!!! Haaland bỏ lỡ cơ hội

Phút 42: Haaland dứt điểm cận thành nhưng hậu vệ Bờ Biển Ngà kịp cản phá.

goal VÀO!!! Nusa lập siêu phẩm đưa Na Uy mở tỷ số

Phút 40: Nusa cầm bóng xoay xở và thực hiện pha cứa lòng ngoạn mục vào góc chữ A khung thành Bờ Biển Ngà.

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report Haaland đánh đầu

Phút 35: Lần hiếm hoi Haaland có cơ hội dứt điểm nhưng cú đánh đầu đưa bóng đi nhẹ và không đủ hiểm.

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report Thống kê sau 35 phút

Chưa có một tình huống dứt điểm trúng đích tính tới lúc này. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ chậm và tẻ nhạt.

anh-man-hinh-2026-07-01-luc-003505.png
report Bờ Biển Ngà dồn ép ngược Na Uy

Phút 30: 5 phút gần nhất, Bờ Biển Ngà tấn công chủ động và tạo ra nhiều tình huống có nét. Đại diện châu Phi đang dồn bóng ở biên phải, nơi có Nicolas Pepe.

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report Haaland chỉ chạm bóng 1 lần sau 23 phút

Chưa bao giờ Haaland "đói bóng" như vậy ở World Cup 2026. Các cầu thủ Na Uy đang bế tắc trong nhiệm vụ bơm bóng cho chân sút số 1.

Ảnh: Số lần chạm bóng của cầu thủ 2 đội tính tới lúc này.

anh-man-hinh-2026-07-01-luc-002402.png
report KHÔNG VÀO!!! Cơ hội đáng chú ý đầu tiên

Phút 21: Ghislain Konan dứt điểm làm rung mành lưới Na Uy nhưng đó là mành lưới phía sau khung thành.

report Na Uy dồn bóng nhiều sang 2 biên

Phút 21: Bờ Biển Ngà đang làm tốt trong việc chia cắt Haaland và tuyến tiền vệ. Đại diện châu Phi tập trung đông quân số ở giữa sân, khiến Na Uy phải điều bóng sang 2 biên để tìm đường thực hiện các quả tạt.

report Vẫn chưa có pha dứt điểm trúng đích

Phút 15: Trận đấu đang khan hiếm các tình huống tấn công có nét, dẫn đến chỉ có 2 pha dứt điểm từ 2 đội.

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report Na Uy cầm bóng vượt trội

Đây là thống kê sau 10 phút. Na Uy cầm bóng rất nhiều nhưng chưa triển khai được tình huống tấn công sắc nét.

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report Khởi đầu chậm rãi

Phút 6: Hai đội không vội đẩy nhanh tốc độ trận đấu để tấn công. Na Uy đang cầm bóng nhiều hơn.

report Haaland đánh đầu

Phút 3: Bóng tìm tới Haaland sau quả tạt từ cánh phải. Số 9 của Na Uy đánh đầu trong thế không bị theo kèm nhưng lái trái bóng đi chưa như ý muốn.

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start Hiệp một bắt đầu
report Loạt hình ảnh ấn tượng của CĐV trên khán đài
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report Haaland và các cầu thủ khởi động
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report Đội hình xuất phát Na Uy
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report Đội hình xuất phát Bờ Biển Ngà
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Bờ Biển Ngà bước vào vòng 32 đội với sự tự tin cao độ sau khi giành ngôi nhì bảng E. Thầy trò HLV Emerse Fae hạ Ecuador 1-0 và chỉ nhận thất bại sát nút 1-2 trước tuyển Đức. Màn trình diễn sòng phẳng trước ứng viên vô địch tiếp thêm sức mạnh lớn cho đại diện châu Phi. Họ hiện sở hữu sự cân bằng tuyệt vời giữa hàng công sắc bén và hệ thống phòng ngự vô cùng lỳ lợm.

Bên kia chiến tuyến, Na Uy giành quyền tiến vào knock-out World Cup sau 28 năm dài chờ đợi. Dù vậy, sức mạnh của "Những chiến binh Viking" phụ thuộc hoàn toàn vào Erling Haaland. Trận thua thảm 1-4 trước Pháp khi vắng tiền đạo này đã phơi bày sự bế tắc chiến thuật của HLV Stale Solbakken. Hàng thủ Na Uy cũng mang đến nỗi lo lớn khi họ chỉ giữ sạch lưới 1 lần trong 10 trận gần nhất.

Cuộc đọ sức tại Dallas đánh dấu lần đầu tiên hai nền bóng đá chạm trán nhau. Bờ Biển Ngà nắm lợi thế chiến thuật khi sở hữu hai mũi khoan phá tốc độ Amad và Diomande. Lối đánh trực diện của bộ đôi này hứa hẹn xé toạc hàng rào phòng ngự lỏng lẻo bên phía đối phương. Trái ngược Na Uy, Bờ Biển Ngà phòng thủ rất ấn tượng khi bảo toàn mành lưới 3 trong 5 trận vừa qua.

Về nhân sự, Bờ Biển Ngà vắng trung vệ Wilfried Singo vì chấn thương. HLV Fae tiếp tục giao trọng trách án ngữ khung thành cho Ousmane Diomande và Odilon Kossounou. Phía Na Uy, hậu vệ Julian Ryerson bỏ ngỏ khả năng ra sân. Bù lại, HLV Solbakken chắc chắn điền tên siêu sao Erling Haaland vào đội hình xuất phát nhằm nâng cao thành tích 59 bàn thắng và lèo lái con thuyền Na Uy tiến sâu.

Hương Ly
Tiểu Phùng
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