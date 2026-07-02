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Trực tiếp Bỉ vs Senegal (03h00 ngày 2/7): Quỷ đỏ yếu đuối

Đặng Lai
Hoàng Nguyên

TPO - Mặc dù đứng đầu bảng, đội tuyển Bỉ vẫn bộc lộ nhiều điểm yếu và vẫn là một đội bóng dễ bị tổn thương. Đêm nay, đội hình vốn dựa nhiều vào các trụ cột luống tuổi của họ hoàn toàn có thể bị tổn thương một lần nữa trước Senegal vốn dồi dào thể lực.

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Đã đến lúc phải thừa nhận rằng đội tuyển quốc gia Bỉ không còn "thế hệ vàng" nữa. Kết quả không ổn định và phong độ thi đấu xa mức tối ưu là bằng chứng cho điều này. Hơn nữa, Liên đoàn bóng đá trong nước vẫn chưa vạch ra một lộ trình rõ ràng cho sự phát triển của đội tuyển quốc gia.

Việc liên tục thay đổi huấn luyện viên, cùng với những biến đổi về chiến thuật, đã cản trở sự tiến bộ của Bỉ. Tại World Cup gần nhất, họ thậm chí còn không lọt vào vòng loại trực tiếp. Và ở kỳ World Cup hiện tại, Bỉ còn lâu mới đạt phong độ tốt nhất. Họ chỉ giành được một chiến thắng trong một bảng đấu dễ dàng khi đánh bại New Zealand với tỷ số 5-1.

HLV Rudi Garcia ưa chuộng lối chơi chiến thuật thực dụng, xây dựng hệ thống dựa trên sơ đồ 4-2-3-1 bảo thủ. Điều đáng chú ý là cầu thủ hay nhất của họ lại không phải là tiền đạo, mà là tiền vệ phòng ngự, người có khả năng đọc trận đấu và thực hiện những đường chuyền chính xác: Youri Tielemans.

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Trước mắt Youri Tielemans

Ở vòng bảng, Youri Tielemans đã hoàn thành xuất sắc vai trò này, kết nối liền mạch giữa phòng ngự và tấn công. Việc pressing tầm cao ngay từ đầu là đặc điểm nổi bật trong triết lý chiến thuật của Rudi Garcia. Tạo ưu thế về quân số ở hai cánh cho phép Bỉ pressing hiệu quả và đưa bóng vào vòng cấm đối phương bằng những pha tấn công nguy hiểm.

Tuy nhiên, trước hàng tiền vệ giàu sức mạnh của Senegal, không rõ Tielemans có thể đứng vững. Nên nhớ đối diện với anh là Ismaila Sarr, cầu thủ đã ghi 3 bàn từ đầu VCK. Cầu thủ này đá tiền vệ trung tâm, sở hữu bộ kỹ năng toàn diện. Hỗ trợ cho anh là 2 "máy quét" Gueye, Diarra.

Lối chơi của Senegal vừa giàu sức mạnh, vừa hiện đại. Chính HLV Deschamps thừa nhận Senegal là đội gây ra nhiều khó khăn nhất cho Pháp từ đầu World Cup 2026. Một cái tên nặng ký như Pháp còn phải ngại Senegal, không rõ Bỉ có cảm thấy lo sợ trước viễn cảnh bị đội tuyển này "tra tấn" thể lực hay không.

Đặng Lai
Hoàng Nguyên
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