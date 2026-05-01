Trực tiếp bán kết Nottingham vs Aston Villa 0-0 (H2): Hiệp 2 bắt đầu

TPO - Đội chủ nhà bắt đầu gia tăng sức ép với các pha hãm thành từ nhiều hướng, đẩy khung thành Aston Villa vào thế báo động. Tuy nhiên, các chân sút trên hàng công Nottingham chưa tận dụng được cơ hội tạo ra.

injury Hutchinson bị đau 50': Trận đấu tạm dừng khi Hutchinson bị đau trong một pha tranh chấp và cần được chăm sóc y tế. foul Hiệp 2 bắt đầu! 46': Hai đội không có sự thay đổi nhân sự. Nottingham Forest giao bóng. foul Hết hiệp 1 45': Hai đội tạm hòa nhau 0-0. report Milenković sút vọt xà 43': Từ đường chuyền của Aina, Milenković tung cú sút rất mạnh, nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành Aston Villa. report Hutchinson độc diễn 42': Hutchinson có pha solo đầy tự tin, tự mình đột phá khi không có đồng đội hỗ trợ, buộc Buendía buộc phải phạm lỗi, mang về cho Nottingham Forest một quả đá phạt ở khu vực trung tâm sân. report Martínez cứu thua đẳng cấp 33': Anderson tung đường chuyền tinh tế xé toang hàng thủ Aston Villa. Morgan Gibbs-White khéo léo nhả lại cho Jesus dứt điểm một chạm cực nhanh. Tưởng như bàn thắng đã chắc chắn, nhưng thủ môn Martínez phản xạ xuất thần cứu bóng ra khỏi vạch vôi trong gang tấc. injury Watkins nằm sân 31': Anderson có pha xoạc bóng truy cản Watkins, nhưng vào chậm và trượt bóng, vô tình đạp trúng mắt cá tiền đạo của Aston Villa. VAR vào cuộc kiểm tra, nhưng không xác định lỗi nghiêm trọng, và trọng tài cho trận đấu tiếp tục. report Nỗ lực không thành 29': Hutchinson nhả bóng tinh tế cho Morgan Gibbs-White. Cầu thủ của Nottingham Forest treo bóng về cột xa nhưng xử lý thiếu chính xác, khiến bóng bay vọt lên nóc lưới khung thành đội khách. report Ortega lại cứu thua 28': Morgan Rogers thực hiện pha cứa lòng kỹ thuật, đưa bóng hướng về góc thấp bên trái khung thành Aston Villa. Tuy nhiên, thủ môn Ortega đã phản xạ xuất thần, kịp thời đẩy bóng ra, cứu thua ngoạn mục cho đội khách. report Nỗ lực giải nguy của Pau Torres 26': Pau Torres dũng cảm lao người chặn cú dứt điểm từ khoảng cách xa của Hutchinson. Bóng bật ra, giúp Aston Villa kịp thời hóa giải một tình huống sóng gió trước khung thành. report Nguy hiểm 20': Quả tạt từ cánh phải của Matty Cash khiến Ola Aina lúng túng đánh đầu phá bóng ngược về phía khung thành đội nhà. May mắn cho họ là thủ môn Ortega đã kịp thời băng ra, chạm bóng ngay trước khi Buendía có thể ập vào dứt điểm. report Không được! 16': Từ quả phạt góc bên cánh phải của Aston Villa, Pau Torres băng vào đánh đầu, nhưng pha kết thúc lại đưa bóng vọt xà ngang. report Ortega cứu thua 9': Trong thế trận dồn ép liên tục, Tielemans tung cú sút xa buộc thủ thành Ortega phải bay người hết cỡ sang bên phải để cản phá, đẩy bóng đi hết đường biên ngang. report Tình huống đáng chú ý đầu tiên 3': Từ đường chuyền thuận lợi Hutchinson, Jesus tung ra cú dứt điểm nhưng không thể đánh bại thủ thành Martínez. report Trận đấu tại City Ground bắt đầu 1': Nottingham Forest ra sân trong trang phục áo đỏ - quần trắng, còn Aston Villa lựa chọn trang phục áo trắng - quần tím. Aston Villa giao bóng. report Cầu thủ hai đội khởi động report Sơ đồ ra sân hai đội report Những thay đổi đáng chú ý HLV Unai Emery chỉ thực hiện một điều chỉnh duy nhất trong đội hình Aston Villa so với trận thua 0-1 trước Fulham cuối tuần qua. Theo đó, Amadou Onana được trao cơ hội đá chính, thay thế Lamare Bogarde. Bên kia chiến tuyến, Nottingham Forest có tới ba sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Stefan Ortega được tin tưởng trấn giữ khung thành thay cho Matz Sels, trong khi Morato và Nicolas Dominguez lần lượt góp mặt từ đầu, thay thế Jair Cunha và Ibrahim Sangare. report 5 lần đối đầu gần nhất report Phòng thay đồ hai đội trước trận report Đội hình xuất phát Nottingham Forest Ortega, Williams, Morato, Anderson, Gibbs-White, Wood, Dominguez, Jesus, Hutchinson, Milenkovic, Aina. ​ report Đội hình xuất phát Aston Villa Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Tielemans, Onana, McGinn, Buendia, Rogers, Watkins. ​

Nottingham Forest đang sống lại những ngày tháng hào hùng của mình theo cách không ai ngờ tới. Lần đầu tiên kể từ năm 1984, đội chủ sân City Ground góp mặt ở một trận bán kết cúp châu Âu.

Chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Sunderland tại Premier League cuối tuần qua kéo dài chuỗi bất bại của thầy trò HLV Vitor Pereira lên con số 8 trận trên mọi đấu trường (5 thắng, 3 hòa).

Dưới bàn tay của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, City Ground đang trở lại là điểm tựa thực sự, nơi Forest vừa nuôi tham vọng châu Âu, vừa từng bước thoát xa cuộc đua trụ hạng với khoảng cách 5 điểm khi mùa giải còn 4 vòng.

Giữa hai mục tiêu song hành ấy, Forest vẫn phải giữ sự tỉnh táo. Sau trận bán kết lượt đi, họ sẽ trở lại Premier League với chuyến làm khách đầy thử thách trước Chelsea, một bài test khác cho bản lĩnh của đội bóng đang hồi sinh.

Cuộc đối đầu với Aston Villa không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là dấu mốc lịch sử. Đây là lần đầu tiên UEFA chứng kiến một cặp đấu toàn vùng Midlands ở đấu trường châu lục, đồng thời là trận bán kết toàn Anh đầu tiên kể từ mùa Champions League 2008/09 khi Manchester United vượt qua Arsenal. Gần nhất, một trận đấu toàn Anh tại Europa League chính là chung kết mùa trước, nơi Tottenham Hotspur đánh bại Manchester United.

Hành trình của Forest đến bán kết mang đậm dấu ấn của sự lì lợm. Chỉ xếp thứ 13 sau vòng bảng, nhưng họ lần lượt vượt qua Fenerbahce, Midtjylland và đặc biệt là Porto, đối thủ giàu kinh nghiệm châu Âu, với tổng tỷ số 2-1 ở tứ kết.

Biệt danh “Tricky Trees” gợi nhắc về quá khứ vàng son, khi họ từng hai lần liên tiếp vô địch Cúp C1 châu Âu các năm 1979 và 1980 dưới thời huyền thoại Brian Clough. Dù không thắng Villa trong hai lần đối đầu mùa này, Forest vẫn có cơ sở để tự tin khi bất bại 4 trận sân nhà gần nhất trước đối thủ (2 thắng, 2 hòa), trong đó có trận hòa 1-1 hôm 12/4.

Ở phía đối diện, Aston Villa bước vào bán kết với vị thế của ứng viên hàng đầu. Đội bóng của HLV Unai Emery đang hướng tới trận chung kết châu Âu đầu tiên kể từ chức vô địch Cúp C1 năm 1982, thời điểm họ đánh bại Bayern Munich dưới sự dẫn dắt của Tony Barton.

Dấu ấn của Emery là không thể phủ nhận. Ông vừa trở thành HLV cán mốc 100 chiến thắng nhanh nhất lịch sử CLB (sau 181 trận), đồng thời vẫn giữ vị thế “ông vua Europa League” với 4 lần đăng quang, 3 cùng Sevilla và 1 với Villarreal.

Villa không chỉ giàu kinh nghiệm mà còn sở hữu sức tấn công đáng gờm nhất giải với 24 bàn thắng, nhiều hơn Forest 1 bàn, đồng thời đồng dẫn đầu về số trận giữ sạch lưới (7 trận, ngang Braga).

Họ cũng thể hiện sức mạnh vượt trội khi kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai (21 điểm, thắng 7/8 trận), trước khi dễ dàng vượt qua Lille và Bologna, đặc biệt là chiến thắng hủy diệt Bologna 7-1 sau hai lượt ở tứ kết.

Dù vậy, thất bại 0-1 trước Fulham tại Premier League cuối tuần qua là lời cảnh báo kịp thời. Cú sảy chân này khiến Villa tụt xuống vị trí thứ 5, nhưng cánh cửa dự Champions League vẫn rộng mở nếu họ đánh bại Tottenham Hotspur, trong khi Brighton & Hove Albion không có kết quả thuận lợi.

Một bên là khát vọng hồi sinh của Nottingham Forest, một bên là tham vọng khẳng định vị thế của Aston Villa. Trận bán kết Europa League này không chỉ là cuộc chiến vì tấm vé vào chung kết, mà còn là nơi quá khứ, hiện tại và tham vọng tương lai của hai đại diện vùng Midlands.

