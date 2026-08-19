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TRỰC TIẾP bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 Việt Nam vs Malaysia 0-0 (H1): Quang Hải, Văn Hậu đá chính, Xuân Son dự bị

Trọng Đạt
Tiểu Phùng
Trọng Tài

TPO - Tiền vệ Nguyễn Quang Hải trở lại đội hình xuất phát ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam với Malaysia trên sân Mỹ Đình sau khi dự bị ở lượt đi. Đoàn Văn Hậu cũng có tên trong khi tiền đạo Nguyễn Xuân Son được cất trên ghế dự bị.

report Đội hình ra sân của Malaysia
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report Đội tuyển Việt Nam làm nóng trên sân
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ảnh: Trọng Tài - Như Ý
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report Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam

Nhiều thay đổi trong 11 cái tên đá chính. Xuân Son dự bị, Tài Lộc cũng không ra sân từ đầu. Thay thế cho 2 vị trí này là Hai Long và Hoàng Hên. Bên hành lang trái, Tuấn Tài và Văn Hậu sẽ có nhiệm vụ ngăn chặn những pha leo biên của Sumareh.

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Chiến thắng cách biệt 2 bàn tại Kuala Lumpur không chỉ mang lại ưu thế về mặt tỷ số mà còn giải tỏa đáng kể sức ép tâm lý cho “Những chiến binh Sao Vàng”. Lối chơi kỷ luật, sự sắc sảo của hàng công cùng tính tổ chức chặt chẽ nơi hàng thủ đã giúp đội tuyển Việt Nam hóa giải hầu hết các miếng đánh phủ đầu của đối thủ.

Trở về chảo lửa Mỹ Đình, Việt Nam nắm toàn quyền tự quyết về mặt chiến thuật. Đội hoàn toàn có thể chủ động lựa chọn thế trận phòng ngự phản công sở trường, kéo dãn đội hình đối phương và chờ đợi thời cơ tung ra những đòn kết liễu từ các tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Ở chiều ngược lại, Malaysia hành quân đến Hà Nội với tâm thế không còn gì để mất. Bị dẫn trước 2 bàn buộc Harimau Malaya phải đẩy cao đội hình chơi tấn công tổng lực nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm.

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Điểm mạnh của Malaysia vẫn nằm ở nền tảng thể lực dồi dào, khả năng tranh chấp tay đôi quyết liệt và những bài đánh biên giàu tốc độ. Tinh thần cũng là sức mạnh của họ. Đội tuyển này từng nhiều lần chứng minh họ là đối thủ khó lường và sẵn sàng bùng nổ trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.

Lịch sử đối đầu tại các giải đấu khu vực từng chứng kiến những màn lội ngược dòng bất ngờ, nơi chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể khiến cục diện đảo chiều nhanh chóng. Ví dụ điển hình nhất là việc Việt Nam thắng 2-1 ở lượt đi nhưng thua ngược 2-4 ở bán kết lượt về 2014, cay đắng nhìn đối thủ đi tiếp.

Do vậy, 90 phút sắp tới trên đất Hà Nội hứa hẹn vẫn ẩn chứa nhiều kịch tính và thử thách không hề dễ dàng với chủ nhà Việt Nam.

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Trọng Đạt
Tiểu Phùng
Trọng Tài
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