TRỰC TIẾP bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 Việt Nam vs Malaysia 0-0 (H1): Không vào!!! Hoàng Hên lỡ cơ hội

TPO - Tiền vệ Hoàng Hên tung pha dứt điểm cực căng ở vị trí trước vòng cấm khung thành Malaysia nhưng bóng đi vọt xà ngang.

report NHM tiếc nuối với những cơ hội của tuyển Việt Nam Tại các màn hình lớn trên khắp cả nước, NHM đang chăm chú dõi theo đội nhà. Và những phút đầu, NHM đã có dịp ăn mừng hụt. ảnh: Huế Xuân report Văn Hậu đánh đầu cực căng, thủ môn Malaysia đã xuất sắc 10': Từ cú đá phạt góc của Tiến Anh, Văn Hậu bật cao đánh đầu căng. Nhưng trái bóng đi không xa vị trí của thủ môn Malaysia. Đội tuyển Việt Nam đã có tới 3 pha hãm thành nguy hiểm trong 10 phút đầu. ảnh: Như Ý Trong tài tham khảo VAR và xác nhận bóng chưa đi qua vạch vôi report Đình Bắc bỏ lỡ 8': Từ một pha cướp bóng trước vòng cấm, Quang Hải đã tạo cơ hội cho Đình Bắc. Tiếc rằng tiền đạo 22 tuổi xử lý vội vàng với cú đá vừa lệch hướng vừa nhẹ. report Không vào 1': Đội tuyển Việt Nam tạo ra cơ hội tốt ngay từ phút đầu tiên. Tuấn Tài băng lên bên cánh trái và tung ra cú đá đưa bóng đi sát sạt cột dọc. ảnh: Như Ý foul Trận đấu bắt đầu report Sân Mỹ Đình dành 1 phút mặc niệm cựu HLV Phan Thanh Hùng HLV Phan Thanh Hùng qua đời vào ngày 11/8 sau thời gian chống chọi bạo bệnh. Ông từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2014 trong vai trò HLV trưởng và làm trợ lý cho HLV Calisto tại AFF Cup 2008. report Hai đội đã thực hiện xong nghi lễ chào cờ report Malaysia đang làm nóng Ảnh: Như Ý report Đội hình ra sân của Malaysia report Đội tuyển Việt Nam làm nóng trên sân ảnh: Trọng Tài - Như Ý report Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam Nhiều thay đổi trong 11 cái tên đá chính. Xuân Son dự bị, Tài Lộc cũng không ra sân từ đầu. Thay thế cho 2 vị trí này là Hai Long và Hoàng Hên. Bên hành lang trái, Tuấn Tài và Văn Hậu sẽ có nhiệm vụ ngăn chặn những pha leo biên của Sumareh.

Chiến thắng cách biệt 2 bàn tại Kuala Lumpur không chỉ mang lại ưu thế về mặt tỷ số mà còn giải tỏa đáng kể sức ép tâm lý cho “Những chiến binh Sao Vàng”. Lối chơi kỷ luật, sự sắc sảo của hàng công cùng tính tổ chức chặt chẽ nơi hàng thủ đã giúp đội tuyển Việt Nam hóa giải hầu hết các miếng đánh phủ đầu của đối thủ.

Trở về chảo lửa Mỹ Đình, Việt Nam nắm toàn quyền tự quyết về mặt chiến thuật. Đội hoàn toàn có thể chủ động lựa chọn thế trận phòng ngự phản công sở trường, kéo dãn đội hình đối phương và chờ đợi thời cơ tung ra những đòn kết liễu từ các tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Ở chiều ngược lại, Malaysia hành quân đến Hà Nội với tâm thế không còn gì để mất. Bị dẫn trước 2 bàn buộc Harimau Malaya phải đẩy cao đội hình chơi tấn công tổng lực nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm.

Điểm mạnh của Malaysia vẫn nằm ở nền tảng thể lực dồi dào, khả năng tranh chấp tay đôi quyết liệt và những bài đánh biên giàu tốc độ. Tinh thần cũng là sức mạnh của họ. Đội tuyển này từng nhiều lần chứng minh họ là đối thủ khó lường và sẵn sàng bùng nổ trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.

Lịch sử đối đầu tại các giải đấu khu vực từng chứng kiến những màn lội ngược dòng bất ngờ, nơi chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể khiến cục diện đảo chiều nhanh chóng. Ví dụ điển hình nhất là việc Việt Nam thắng 2-1 ở lượt đi nhưng thua ngược 2-4 ở bán kết lượt về 2014, cay đắng nhìn đối thủ đi tiếp.

Do vậy, 90 phút sắp tới trên đất Hà Nội hứa hẹn vẫn ẩn chứa nhiều kịch tính và thử thách không hề dễ dàng với chủ nhà Việt Nam.