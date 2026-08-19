TRỰC TIẾP bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 Việt Nam vs Malaysia 0-0 (H1): Không vào!!! Đình Bắc dứt điểm hiểm hóc

TPO - Nguyễn Đình Bắc có pha xoay người trước vòng cấm rồi tung pha dứt điểm cực căng bằng chân trái. Bóng xoáy vào góc cao buộc thủ môn Malaysia phải bay hết người cản phá.