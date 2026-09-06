Trực tiếp Arsenal vs Chelsea 0-1 (H1): Không vào!!! Arsenal bị từ chối bàn thắng

TPO - Xuất phát từ một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, Calafiori nhanh chân dứt điểm phá lưới Chelsea. Tuy nhiên sau khi kiểm tra VAR, trọng tài từ chối công nhận bàn thắng cho Arsenal.

var Arsenal bị hủy bàn Phút 13: Trung vệ Konsa việt vị trước khi Calafiori dứt điểm. Bàn thắng của Pháo thủ bị hủy. goal VÀO!!! Arsenal gỡ hòa 1-1 Phút 11: Sau 3 tình huống dứt điểm, Arsenal cuối cùng đã làm rung mành lưới của Chelsea. Calafiori là người dứt điểm cuối cùng ghi bàn. Trước đó, thủ môn Martinez cứu thua cho Chelsea, bóng tiếp tục dội cột và bật ra vị trí của Calafiori. report Không có phạt đền cho Arsenal Phút 9: Saka ngã trong vòng cấm nhưng không có phạt đền cho đội chủ nhà. report Thế trận đặc biệt hấp dẫn Phút 8: Hai CLB cùng đẩy mạnh tốc độ để gây áp lực tấn công. Sau bàn thắng của Chelsea, Arsenal càng quyết tâm đẩy cao đội hình và đang gây áp lực mạnh ở 2 biên. report Lộn xộn trong vòng cấm Chelsea Phút 5: Martin Odegaard sút thẳng từ chấm đá phạt nhưng thất bại. Sau đó, loạt tình huống lộn xộn trong vòng cấm chưa mang về bàn thắng cho đội chủ nhà. goal VÀO!!! Chelsea ghi bàn mở tỷ số sớm Phút 2: Morgan Rogers volley ngoạn mục từ ngoài vòng cấm mang về bàn thắng cho Chelsea. start HIỆP MỘT BẮT ĐẦU report Các cầu thủ Chelsea sẵn sàng cho đại chiến report Sân Emirates sẵn sàng cho trận derby thành London report Dàn sao Arsenal đến sân report Đội hình xuất phát Chelsea report Đội hình xuất phát Arsenal

Tâm điểm vòng 3 Premier League là cuộc đối đầu nảy lửa trên sân Emirates giữa Arsenal và Chelsea, nơi chứng kiến màn đấu trí lần đầu tiên giữa hai HLV người Tây Ban Nha: Mikel Arteta và Xabi Alonso. Cả hai đội đều đang duy trì thành tích toàn thắng, hứa hẹn tạo nên trận derby London kịch tính.

Arsenal bước vào trận đấu với tâm lý trái ngược: thăng hoa trên sân cỏ nhưng hụt hẫng sau kỳ chuyển nhượng. Ban lãnh đạo "Pháo thủ" đã chia tay hàng loạt mũi nhọn như Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli và Ethan Nwaneri, đồng thời thất bại trong việc chiêu mộ tân binh lấp chỗ trống.

Bù lại, thầy trò Arteta vẫn sở hữu phong độ ấn tượng với 3 trận toàn thắng từ đầu mùa, ghi 7 bàn và giữ sạch lưới tuyệt đối. Hàng phòng ngự kiên cố tiếp tục là điểm tựa vững chắc nhất khi họ chỉ chịu vỏn vẹn 1 cú sút trúng đích sau 2 vòng mở màn. Trên hàng công, Bukayo Saka duy trì hiệu suất săn bàn đều đặn, tạo nên một Arsenal thực dụng và sắc bén.

Trái ngược với sự chắc chắn của đối thủ, Chelsea dưới bàn tay Xabi Alonso chọn lối chơi tấn công cống hiến nhưng đầy rủi ro. Hàng công thăng hoa của The Blues liên tục phải gồng gánh sai lầm nơi tuyến dưới, điển hình là chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước Brighton.

Cole Palmer và Joao Pedro đang đạt phong độ cực cao, giúp Chelsea luôn khởi đầu trận đấu với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên, hàng thủ đội khách lại rất đáng báo động với chuỗi 18 trận liên tiếp không thể giữ sạch lưới tại Premier League.

Lịch sử đối đầu gần đây cũng hoàn toàn ủng hộ Arsenal khi họ bất bại 9 trận gần nhất trước người hàng xóm (thắng 6, hòa 3), đồng thời toàn thắng cả 4 lần gần nhất tiếp đón Chelsea tại Emirates.

Về mặt nhân sự, Arsenal đón chào sự trở lại của Declan Rice và Jurrien Timber, dẫu William Saliba vẫn vắng mặt dài hạn. Trong khi đó, Chelsea khủng hoảng tuyến giữa sau sự ra đi của Enzo Fernandez cùng chấn thương của Moises Caicedo. Với điểm tựa sân nhà, sự ổn định trong lối chơi và bản lĩnh derby vượt trội, Arsenal nắm giữ ưu thế rất lớn để nối dài mạch thắng trước một Chelsea còn nhiều lỗ hổng phòng ngự.