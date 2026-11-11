Nghệ An giảm giá thuê trụ sở công dôi dư tới 50%

TPO - Nghệ An giảm 30-50% tiền thuê trụ sở công dôi dư cho các doanh nghiệp đủ điều kiện, trong bối cảnh nhiều cơ sở nhà, đất công liên tục hạ giá nhưng vẫn chưa tìm được người thuê.

Ngày 11/11, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, tỉnh vừa ban hành quyết định quy định danh mục tài sản công cho thuê, tiêu chí, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục cho thuê nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở. Chính sách có hiệu lực từ ngày 16/11.

Nhóm đối tượng nào được ưu đãi?

Theo quy định, tài sản thuộc diện cho thuê là nhà, đất công không sử dụng vào mục đích để ở, đã được giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác.

Đối tượng được hưởng chính sách gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công nguyên liệu, phụ liệu, vật liệu, linh kiện, phụ tùng; doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cùng các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.

Một trụ sở công dôi dư tại Nghệ An.

Doanh nghiệp đủ điều kiện được giảm 30% tiền thuê nhà. Mức hỗ trợ lên đến 50% áp dụng với một số nhóm ưu tiên như doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh trong vòng 24 tháng; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ; doanh nghiệp có từ 30% lao động trở lên là người dân tộc thiểu số hoặc người khuyết tật.

Ngoài ra, doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời là doanh nghiệp đổi mới sáng tạo hoặc hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp thuê nhà, đất tại địa bàn cấp xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cũng thuộc nhóm được giảm 50% tiền thuê.

Điều kiện để hưởng ưu đãi là doanh nghiệp không nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền thuê tài sản công. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 năm kể từ ngày bắt đầu được hưởng chính sách.

Đáng chú ý, chính sách không áp dụng với các cơ sở nhà, đất có ít nhất một mặt tiếp giáp những tuyến đường thuộc danh mục loại trừ, gồm Trường Thi, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Sỹ Sách, Quang Trung, Lê Lợi, Trần Phú, đại lộ Lê Nin tại các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú; đường Bình Minh và Nguyễn Sinh Cung tại phường Cửa Lò.

Nhiều trụ sở công giảm giá vẫn vắng khách thuê

Theo thống kê, toàn tỉnh Nghệ An có 474 cơ sở nhà, đất dôi dư đã được thu hồi, chuyển giao về các đơn vị, địa phương quản lý, xử lý. Một số cơ sở được đưa ra cho thuê nhiều lần nhưng chưa thu hút được khách.

Ngày 28/10, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An tiếp tục thông báo cho thuê lần thứ 8 đối với 8 cơ sở nhà gắn với quyền sử dụng đất được giao quản lý, khai thác.

Giá thuê được niêm yết từ hơn 7 triệu đồng đến gần 58 triệu đồng/tháng, tùy diện tích và vị trí. Theo quy định, mỗi lần thông báo cho thuê, giá được giảm 5% so với lần liền kề trước đó. So với mức giá ban đầu, có cơ sở đã giảm gần 20 triệu đồng/tháng.

Việc ban hành chính sách ưu đãi tiền thuê được kỳ vọng tạo thêm cơ hội tiếp cận mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, đồng thời góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực nhà, đất công đang bỏ trống.