Thái VG, Jun Phạm, Hoàng Tôn, Hà Đông Quan cùng 'dàn sao' Việt quảng bá du lịch, văn hóa TP. HCM

SVO - MV 'Thành phố tuyệt vời' có sự góp mặt của hơn 50 người nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, tạo nên một sản phẩm âm nhạc quảng bá du lịch, văn hóa TP. HCM năng động, trẻ trung và hiện đại.

Ca khúc mang tên Thành phố tuyệt vời có sự xuất hiện cùa 'dàn sao' hùng hậu của V-biz như Hồ Ngọc Hà, Jun Phạm, Hoàng Tôn, Hương Giang, Á hậu Hoàng Oanh, MC Liêu Hà Trinh, rapper Thái VG, Hồ Đông Quan...

Không bó buộc trong những giai điệu quen thuộc, bài hát mang đậm tinh thần trẻ trung và hơi thở của thời đại mới. Giữa rất nhiều demo được gửi về, sáng tác của Tùng Maru đã được lựa chọn chỉ sau đúng hai ngày hai bên trò chuyện, trao đổi ý tưởng.

Tuy nhiên, là một người cầu toàn nên nhà sản xuất Trần Thành Trung cũng góp ý thêm nhiều để Tùng Maru hoàn thiện Thành phố tuyệt vời. Sự ra mắt của ca khúc mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt khi được phát hành đúng vào dịp Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định.

Theo chia sẻ từ ê kíp, ngay khi dự án được công bố và gửi lời mời, tất cả các nghệ sĩ đều vô cùng hào hứng tham gia, thậm chí có những người không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào.

Một số nghệ sĩ dù biết bản thân chỉ xuất hiện vỏn vẹn 2 giây ngắn ngủi trong MV, họ vẫn sẵn sàng có mặt để cùng lưu giữ một kỷ niệm đẹp và thể hiện sự tự hào khi được sinh sống, làm việc tại TP. HCM.

Nhà sản xuất Trần Thành Trung cũng bày tỏ kỳ vọng về "đứa con tinh thần" này: “Tôi mong nó không chỉ là bài hát chào mừng sự kiện 50 năm, mà còn được sử dụng trong nhiều dịp sau này để ai đến thành phố du lịch sẽ dùng nhạc của ca khúc chèn vào video, như một cách quảng bá văn hoá, du lịch TP. HCM”.