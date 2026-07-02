Cuộc sống hiện tại của ca sĩ Tuệ Phương sở hữu loạt 'bản hit' triệu view, từng là học trò Đông Nhi tại 'Giọng hát Việt'

Tuệ Phương tên thật là Đặng Thị Thu Hà. Cô được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia Giọng hát Việt 2017, là thành viên đội huấn luyện viên Đông Nhi. Dù chưa đi sâu đến chặng cuối của cuộc thi, nữ ca sĩ vẫn gây thiện cảm nhờ chất giọng nội lực, giàu cảm xúc, cùng phong cách trình diễn nhẹ nhàng, tự sự.

Sau chương trình, Tuệ Phương từng hoạt động trong nhóm P.M Band, trước khi quyết định theo đuổi con đường solo. Hành trình này không hề bằng phẳng, khi cô từng có thời gian tạm dừng hoạt động nghệ thuật để tìm lại định hướng, cân bằng cuộc sống và trau dồi bản thân trước khi chính thức trở lại với âm nhạc.

Năm 2023, sự trở lại của Tuệ Phương tạo dấu ấn mạnh mẽ với Em lại nhớ anh rồi. Bài hát nhanh chóng "viral" trên YouTube, TikTok và các nền tảng nhạc số. Theo số liệu được công bố, MV đã vượt hơn 9,3 triệu lượt xem trên YouTube và ghi nhận hơn 500 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok, trở thành một trong những bản nhạc được yêu thích trong thời gian dài. Trên YouTube Music, ca khúc cũng đạt hơn 13 triệu lượt phát và tiếp tục khẳng định sức hút của 'bản hit' này.

Sau thành công của Em lại nhớ anh rồi, Tuệ Phương còn được khán giả yêu thích qua nhiều sản phẩm mang màu sắc ballad như: Từ nay không phiền anh nữa, Không quan trọng, cùng nhiều phiên bản live và acoustic nhận được lượng tương tác tích cực.

Năm 2024, Tuệ Phương ra mắt MV Em đau lắm anh à, do nhạc sĩ Sing sáng tác, lấy bối cảnh thanh xuân học đường với câu chuyện tình yêu nhiều cảm xúc. Đây được xem là dự án được nữ ca sĩ đầu tư chỉn chu nhất từ trước đến nay và cho thấy định hướng theo đuổi những dự án âm nhạc được đầu tư bài bản của Tuệ Phương.

Tuệ Phương từng chia sẻ, hành trình theo đuổi âm nhạc của cô trải qua không ít khó khăn khi phải dành nhiều thời gian để tìm kiếm định hướng phù hợp. Sau những thử nghiệm và quãng thời gian tạm dừng hoạt động, nữ ca sĩ xác định theo đuổi hình ảnh một giọng ca ballad giàu cảm xúc, tập trung vào chất lượng sản phẩm.

Sau gần một thập kỷ kể từ khi bước ra từ Giọng hát Việt, Tuệ Phương vẫn bền bỉ theo đuổi con đường âm nhạc của riêng mình. Việc liên tục ra mắt sản phẩm mới, đầu tư nhiều hơn cho âm nhạc lẫn hình ảnh cho thấy nữ ca sĩ đang nghiêm túc xây dựng một hành trình dài hơi.