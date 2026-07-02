Christopher Nolan đưa những địa điểm độc lạ lên 'The Odyssey', thương hiệu kinh dị tỷ đô Indonesia có gì 'hot'?

SVO - Mùa Hè 2026 của rạp Việt chào đón những tác phẩm điện ảnh quốc tế giàu sức sáng tạo và phong phú về đề tài, mở ra những lựa chọn thú vị cho khán giả.

Christopher Nolan thử thách chính mình

Từ bờ biển Địa Trung Hải đến những vùng đất Bắc Âu, các điểm đến khắp thế giới sẽ tái hiện trọn vẹn sự kịch tính và hùng vĩ trong sử thi của Homer dưới tầm nhìn sáng tạo của Christopher Nolan trong The Odyssey.

Bộ phim là cuốn biên niên sử khắc họa hành trình 10 năm đơn độc tìm đường về nhà đầy bão táp của Odysseus (Matt Damon) sau cuộc chiến thành Troy. Đó là lý do vì sao mỗi bối cảnh được chọn trong phim tự thân chúng đã là một kỳ quan mang trong mình những câu chuyện vĩ đại.

Các bối cảnh lớn trong phim trải dài qua nhiều quốc gia, gồm có: Cảng Landeyjahöfn (Ai-xơ-len), cảng Buckie, khu vực Culbin, phế tích lâu đài Findlater (Xcốt-len), thành cổ Aït Benhaddou (Ma-rốc), đảo Favignana (Ý), lâu đài cổ Methoni, bãi biển Voidokilia, hang Nestor (Hy Lạp)...

Christopher Nolan cho biết: "Tôi muốn kết hợp phong cách làm phim của mình với thể loại thần thoại Hy Lạp, một phương thức kể chuyện điện ảnh mà tôi rất yêu thích. Điều đó phần lớn nằm ở thế giới trong phim. Những vùng đất với khí hậu và địa hình khắc nghiệt là yếu tố vô cùng quan trọng. Tôi muốn tạo nên một thế giới mà ở đó, khán giả có thể thật sự tưởng tượng mình đang ở trên con thuyền cùng Odysseus".

Chia sẻ về quá trình quay phim, vị đạo diễn cho biết thêm: “Đây chắc chắn là bộ phim lớn nhất trong sự nghiệp của tôi từ trước đến nay. Cảm giác như chúng tôi đã làm sáu hoặc bảy bộ phim khác nhau vậy. Mỗi một chương trong chuyến phiêu lưu này lại diễn ra ở một bối cảnh khác nhau, mang đến những thử thách hoàn toàn khác biệt".

"Khi kể một câu chuyện như thế này, bối cảnh quay phim cũng phải cực kỳ đặc biệt. Vì vậy, chúng tôi đã đặt chân đến những nơi thật sự kinh ngạc. Có những vùng đất trên thế giới mà tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy hay biết đến nếu không có trải nghiệm này".

Sức hấp dẫn của yếu tố tâm linh và văn hóa bản địa

Điện ảnh Indonesia những năm gần đây đã khẳng định vị thế trong mảng kinh dị châu Á, với hàng loạt tác phẩm khai thác sâu yếu tố tâm linh cùng văn hóa bản địa. Gần đây nhất, siêu phẩm mang tên Ma xưởng hòm - Danur: The last chapter tiếp tục khiến người xem "bùng nổ" cảm xúc khi mang đến chương cuối đỉnh cao cho một trong những series kinh dị đình đám bậc nhất màn ảnh rộng.

Dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Awi Suryadi, tác phẩm có màn ra mắt hoành tráng tại quê nhà và chính thức cập bến rạp Việt trong mùa Hè này. Nội dung Ma xưởng hòm xoay quanh nữ chính Risa Saraswati. Đây là cô gái sở hữu con mắt âm dương và có thể nhìn thấy ma quỷ.

Sau nhiều năm mệt mỏi với năng lực này, Risa quyết định đóng lại cánh cổng giao tiếp với thế giới tâm linh. Ngoài ra, cô còn cắt đứt liên lạc với nhóm bạn ma trung thành gồm Peter, William, Hans, Hendrick và Jantje (thường gọi là nhóm Peter CS), chọn cuộc sống bình thường như bao người khác.

Thế nhưng, mong ước của Risa nhanh chóng vỡ vụn khi em gái của cô - Riri nhận lời cầu hôn tại một nhà hát cổ kính và hoang phế. Kể từ đó, Riri bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ và dần mất kiểm soát khi ngày cưới đến gần. Dần dà, thân xác của cô em gái bị thao túng bởi một thế lực tà ác, được khai sinh từ bi kịch hôn nhân trong quá khứ.

Không thể đứng nhìn em gái chịu giày vò, Risa một lần nữa bước vào cuộc chiến sinh tử với quỷ dữ. Với cốt truyện gây tò mò cùng sự trở lại của nữ chính quen thuộc, phim được kỳ vọng sẽ khép lại dự án bằng một hồi kết trọn vẹn.

Ma xưởng hòm tiếp tục chào đón sự trở lại của "ngôi sao" Prilly Latuconsina trong vai Risa. Với khả năng diễn xuất tâm lý đỉnh cao, Prilly hứa hẹn mang đến một góc nhìn trưởng thành, kiên cường hơn khi đối mặt với đại nạn, và những mặt tổn thương, mềm yếu hiếm thấy trước đây.

Sánh vai cùng cô là nữ diễn viên trẻ Zee Asadel trong vai em gái Riri bị quỷ ám và "nam thần" màn ảnh Dito Darmawan trong vai Dimas. Sự kết hợp ăn ý giữa tuyến nhân vật cũ và mới hứa hẹn tạo nên một chương kết trọn vẹn và đầy cảm xúc, nơi chính nghĩa sẽ vươn mình và đẩy lùi những thế lực đen tối một lần và mãi mãi.