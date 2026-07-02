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Chiếc váy hở lưng của Trương Tịnh Nghi khiến cư dân mạng trầm trồ không ngớt

Thúy Phương

SVO - Chiếc váy hở lưng của Trương Tịnh Nghi khiến cư dân mạng 'phát sốt'. Vóc dáng mảnh mai của cô là kết quả của quá trình luyện tập nghiêm khắc.

Mới đây, Trương Tịnh Nghi đã đăng tải một loạt ảnh lên mạng xã hội, ngay lập tức 'gây sốt' phần bình luận. Có thể bạn nghĩ đó chỉ là một bài đăng về làm đẹp thông thường? Không, bộ ảnh này thể hiện trang phục từ ba mùa, bao gồm cả một chiếc váy hở lưng tuyệt đẹp, khiến cư dân mạng phải thốt lên: "Vóc dáng của cô ấy thật tuyệt vời!".

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Khi xem qua, bạn sẽ thấy mỗi bức ảnh đều kể một câu chuyện. Từ không gian ấm cúng trong nhà đến những con phố mùa Thu, rồi đến bức ảnh "tự sướng" khi tập luyện mùa Đông trong chiếc áo khoác dày, Trương Tịnh Nghi đã sử dụng chín hình ảnh để kết nối cuộc sống luôn thay đổi của mình. Bức ảnh thu hút nhất chắc chắn là bức ảnh cô ấy mặc chiếc váy hở lưng, quay lưng về phía máy ảnh, xương bả vai hiện rõ, và những đường nét trên cơ thể cô ấy đẹp như tượng.

Điều thực sự đáng ngạc nhiên là nguồn gốc của chiếc váy hở lưng đó. Hóa ra đó là một bộ trang phục cô ấy từng mặc trong một sự kiện trước đây, chưa từng được tiết lộ. Lần này, cô ấy đã hào phóng chia sẻ nó, khoe khéo léo phần lưng kết hợp hoàn hảo giữa sự thanh lịch và sức sống với cánh tay săn chắc của mình. Cư dân mạng phát hiện ra chiếc váy đến từ một thương hiệu thiết kế cao cấp, khá đắt tiền, nhưng Trương Tịnh Nghi đã diện nó với phong cách rạng rỡ hơn so với trong những bức ảnh người mẫu.

Cô từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng, mình dành ít nhất 45 phút mỗi ngày để tập giãn cơ và tập cơ bụng, bất kể bận rộn đến đâu. Trong khi những người khác lướt điện thoại trong giờ nghỉ quay phim, cô ấy lại có mặt trên phim trường để tập giãn cơ chân và các bài tập tay kiểu thiên nga.

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Trương Tịnh Nghi hiện có 4 bộ phim truyền hình là 'Chasing Dreams' (đóng cặp với Trần Triết Viễn), 'Love for You' (đóng cặp cùng Tống Uy Long), 'A Touch of Green' (đóng cặp với Lý Hiện), 'On My Way' (đóng cặp với Trần Tĩnh Khả) và phim điện ảnh 'Playground' (đóng cặp với Lý Dịch Phong) chờ lên sóng.
Thúy Phương
#Phong cách thời trang Trương Tịnh Nghi #Chăm sóc vóc dáng và luyện tập #Cuộc sống chân thực và đời thường #Thời trang cao cấp và phong cách cá nhân #Chia sẻ cuộc sống qua hình ảnh

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