Tăng Phúc 'vượt chông gai' trong sự nghiệp: 'Tôi mất 2 năm để hiện thực hóa những giấc mơ'

Vừa qua, mini concert Sun song của Tăng Phúc được tổ chức thành công tại TP. HCM là cơ hội để khán giả nhìn lại hành trình âm nhạc trong một thập kỷ của anh. Sau đó, anh ra mắt liên tục 3 MV Sun song, Cuộc đời có bao lần 10 năm và Sài Gòn ai đó nói chia tay. Không dừng lại, nam ca sĩ tiếp tục giới thiệu đầy đủ các ấn phẩm EP Sun song cùng với 2 đĩa CD vật lý mang màu sắc, hình ảnh đối lập nhau trong thế giới nội tâm của Tăng Phúc.

Nam ca sĩ cho biết: “Suốt 2 năm qua, tôi cùng nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy và ê kíp đã đi qua một hành trình chuẩn bị kỹ lưỡng để Sun song được phát hành đầy đủ phiên bản, từ phần nghe đến phần nhìn. Hy vọng từ khóa Sun song, đúng với tên gọi của nó sẽ mang nguồn năng lượng tươi mới, tích cực cho đời sống âm nhạc của khán giả. Khán giả là “mặt trời” cho Tăng Phúc thấy được niềm vui và lao về phía trước. Tôi cũng sẽ là một “mặt trời nhỏ” để tạo nên cảm xúc trong âm nhạc với mọi người”.

“Tăng Phúc là người đặt tâm huyết lớn và ê kíp đã có sự chuẩn bị kéo dài gần 1 năm để đưa Sun song đến gần với khán giả. Chúng tôi quyết định tung các sản phẩm cùng thời điểm để tạo độ nhận diện mạnh mẽ, đưa âm nhạc của Tăng Phúc đến công chúng", nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy tiết lộ.

Đáng chú ý, các hoạt động nằm trong dự án Sun song đều có thành tích ấn tượng trong thời điểm ra mắt. Cụ thể, mini concert Sun song đã lọt top 10 sự kiện âm nhạc nổi bật trong tuần đầu tiên của tháng Sáu. "Mini concert Sun song” cũng trở thành từ khóa thịnh hành với sự theo dõi, quan tâm kéo dài suốt một tuần sau đêm nhạc của Tăng Phúc.

Tiếp sau đó, hai ca khúc Sun song và Cuộc đời có bao lần 10 năm nhanh chóng lọt top 1 trên bảng xếp hạng iTunes Việt Nam ở thời điểm ra mắt. Tiếp sau, Sun song EP với 5 ca khúc mới cũng dẫn đầu trên bản xếp hạng album được nghe nhiều nhất tại iTunes Việt Nam.

Đặc biệt, Sài Gòn ai đó nói chia tay là MV hoạt hình đầu tiên trong sự nghiệp của Tăng Phúc. Trong đó, toàn bộ phần hình ảnh, ý tưởng đều được chính nam ca sĩ “đặt hàng”, theo sát cùng với ê kíp sản xuất.