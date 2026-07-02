Hương Tràm kết hợp với NSND Tiến Dũng, 'rẽ ngang' hát dân gian đương đại

SVO - Hương Tràm chính thức trở lại với MV 'gái NGHỆ', với phong cách hoàn toàn khác lạ. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, viết lời bởi nhà văn Hà Quang Minh.

Về phần nhạc, gái NGHỆ chọn hướng dân gian đương đại. Bản phối pha trộn giữa pop, electro và rock theo đúng tinh thần mà nhiều sản phẩm nhạc Việt gần đây theo đuổi, khi muốn đưa chất liệu dân ca vào không gian nghe hiện đại.

Tiết tấu giật, dồn dập, kết hợp "sound effect" điện tử tạo cảm giác trẻ trung, sôi động, đối lập có chủ đích với phần lời mang đậm chất ví giặm truyền thống.

Phần lời gái NGHỆ được viết theo đúng mạch ví giặm, lấy câu ca dao "đường vô xứ Nghệ quanh co" làm nền mở đầu, rồi từ đó dựng nên hình tượng cô gái Nghệ qua chính cách nói của người miền Trung.

Cái hay nằm ở việc lời bài hát không tả gái Nghệ bằng tính từ chung chung, mà để nhân vật tự bộc lộ tính cách qua từng câu hát mang khẩu ngữ thật.

Chữ "NGHỆ" trong nhan đề được "kéo căng" ra hai nghĩa cùng lúc. Một là Nghệ An, mảnh đất cô sinh ra và lớn lên. Hai là nghệ thuật, là cách một nghệ sĩ nhìn thế giới quanh mình. Khi chất nghệ sĩ ấy bước về lại Nghệ An, những thứ bình dị nhất bỗng hoá thân thành sân khấu. Chợ thành sàn diễn, chung cư cũ thành backdrop, con đường thành đường catwalk.

Cái khéo của concept nằm ở chỗ nó không tách Hương Tràm ra khỏi gốc gác để khoác lên một vẻ sang chảnh xa lạ. Hướng đi ngược lại hoàn toàn. Cô mang cả xóm nhà lên sân khấu, từ chiếu hoa, khăn trải bàn nhựa, ghế nhựa đám cưới, đến áo của câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An và xe lam cũ. Toàn những hình ảnh quá quen mắt với người thành Vinh, giờ được đẩy lên thành một ngôn ngữ thời trang riêng.

Người đàn ông đảm nhận phần hò ví giặm trong MV chính là NSND Tiến Dũng, bố của Hương Tràm. Đây là một trong những khoảnh khắc cho thấy gái NGHỆ không đơn thuần là một bộ ảnh thời trang đặt trên nền quê hương cho đẹp mắt.

Đó là một lời đối thoại giữa hai thế hệ, giữa truyền thống và hiện tại, giữa người cha hát hò sông và người con đang đứng giữa một sân khấu thời trang được dựng lên từ chính những gì bình dị nhất của xứ Nghệ.

Sự xuất hiện của NSND Tiến Dũng trong vai trò này mang tính cảm xúc nhiều hơn tính tư liệu hay kỹ thuật sản xuất. Đây là quyết định gắn câu chuyện cá nhân của Hương Tràm vào câu chuyện văn hoá lớn hơn mà toàn bộ MV muốn kể.

Sự kết hợp này biến tiếng hò vang lên trong MV thành một sự tiếp nối thế hệ thật, chứ không còn là một chi tiết dân gian được tái hiện chung chung.