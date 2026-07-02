Chae Soo Bin khiến cộng đồng mạng xốn xang với hình ảnh nữ bác sĩ

Flowers Are Bait dựa trên tiểu thuyết mạng cùng tên của tác giả Geon Eomul Nyeo năm 2021. Đây là một bộ phim tình cảm đen tối, vừa lãng mạn, mãnh liệt, vừa lạnh lùng, tàn nhẫn, kể về câu chuyện của một bác sĩ không tin vào tình yêu, người phụ nữ hiểu rõ rằng tình yêu chỉ là một ảo ảnh khổng lồ và một người đàn ông vốn bẩm sinh không thể cảm nhận được cảm xúc yêu thương. Đây là tác phẩm đã giành giải "Tiểu thuyết mạng tình cảm hay nhất" tại lễ trao giải Ridi Awards 2022.

Trong phim, Woo Do Hwan vào vai Kwon Chae Woo. Là con trai thứ hai của tập đoàn Suguk danh giá, anh sở hữu vẻ ngoài nổi bật, học thức cao và trí thông minh vượt trội, nhưng do rối loạn chức năng thùy trán bẩm sinh, anh có khuynh hướng tâm thần bất thường. Bộ phim được kỳ vọng sẽ khắc họa một cách tinh tế sự biến đổi của anh sau khi gặp So Yi Yeon (Chae Soo Bin) và tìm thấy tình yêu đích thực. Mọi chú ý đang tập trung vào sự kết hợp ăn ý giữa Woo Do Hwan và Chae Soo Bin. "Flowers Are Bait" dự kiến ​​sẽ được phát sóng trên đài SBS, vào tháng 5/2027.

Chae Soo Bin sẽ vào vai một bác sĩ. Lớn lên trong sự cô đơn, bị phân biệt đối xử và lạnh lùng từ gia đình và thế giới xung quanh từ nhỏ, cô đã mất niềm tin vào tình yêu và con người, tự tách biệt mình khỏi xung quanh. Tuy nhiên, cô là một nhân vật trải qua sự bối rối khi chứng kiến ​​nỗi ám ảnh thuần khiết và mãnh liệt của Kwon Chae Woo biến thành tình yêu. Tiếp nối bộ phim trước đó, The Phone You Called Now, đây là lần thứ hai liên tiếp, cô xuất hiện trong một tác phẩm của biên kịch Dried Fish Woman. Với vai diễn này, Chae Soo Bin sẽ trở lại màn ảnh nhỏ sau 9 năm vắng bóng trên sóng truyền hình SBS, kể từ bộ phim Where Stars Land, năm 2018.