Tám trụ cột của 'lạc quan thực tế'

SVO - Theo Bác sĩ, Chuyên gia tâm thần học Sue Varma, kế hoạch để duy trì sự 'lạc quan thực tế' gồm 8 bước, bắt đầu từ việc xác định mục tiêu và kết thúc bằng việc biến mục tiêu đó thành hiện thực.

Trụ cột thứ nhất: Mục đích sống

Mục đích có thể lớn như tôi muốn đạt được điều gì trong cuộc đời, hoặc cũng có thể nhỏ hôm nay tôi muốn làm gì trong cuộc họp hay sự kiện này. Điều quan trọng là xác định rõ ràng ý định của mình. Ngay cả một cuộc đi bộ nhanh 10 phút cũng được chứng minh là giúp con người cảm thấy có mục đích hơn. Và mục đích sống không chỉ là làm việc cực nhọc hay đạt thành tựu lớn, mà còn bao gồm cả niềm vui và sự tận hưởng.

Trụ cột thứ hai: Xử lý cảm xúc

Xử lý cảm xúc chia thành bốn bước: Gọi tên - thừa nhận - xoa dịu - tái định hình.

Hãy xác định nguyên nhân khiến bạn cảm thấy tồi tệ. Bạn càng xác định cụ thể bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Sau đó là thừa nhận cảm xúc đó đang biểu hiện ở đâu trên cơ thể bạn? Tiếp theo là xoa dịu. Với một số người, đó có thể là thiền một phút, với người khác là viết nhật ký, hít thở sâu hoặc đi bộ 15 phút. Cuối cùng là “tái định hình”: liệu có thể nhìn tình huống theo hướng tích cực hơn hay không? Tuy nhiên, Varma nhấn mạnh rằng, không phải lúc nào cũng tồn tại một “mặt tích cực”. Khi không thể tìm ra mặt tích cực, hãy tự hỏi: "Đây là vấn đề cần giải quyết hay là sự thật cần chấp nhận?". Điều đó thực sự giúp con người được giải thoát. Đó không phải là bỏ cuộc, mà là chấp nhận rằng, trong hoàn cảnh này, khả năng của mình có giới hạn.

Trụ cột thứ ba: Giải quyết vấn đề

Cần kết hợp giữa trực giác, logic và kiểm soát cảm xúc để đưa ra hành động cụ thể.

Trụ cột thứ tư: Lòng tự trọng lành mạnh

Đây là lòng trắc ẩn với chính mình nhằm xây dựng cảm giác giá trị bản thân ổn định, chứ không phải sự kiêu ngạo. Chủ nghĩa hoàn hảo là lý do rất lớn khiến nhiều người không hạnh phúc, từ việc so sánh bản thân với người khác, mạng xã hội cho đến suy nghĩ "đáng lẽ mình phải đạt được điều này từ lâu rồi". Nghiên cứu cho thấy, những đứa trẻ dành 5 phút thực hành lòng trắc ẩn với bản thân trước bài kiểm tra thường đạt kết quả tốt hơn, vì chúng không bị tê liệt bởi cảm giác xấu hổ hay tội lỗi.

Trụ cột thứ năm là năng lực xây dựng sự tự tin vào khả năng của bản thân.

Trụ cột thứ sáu là hiện diện, loại bỏ những nhiễu loạn tinh thần và lấy lại sự tập trung.

Trụ cột thứ bảy là nuôi dưỡng các mối quan hệ, kết nối và cảm giác thuộc về cộng đồng.

Trụ cột thứ tám là duy trì các thói quen lành mạnh. Varma gọi đây là “4 chữ M” của sức khỏe tinh thần: Mindfulness (chánh niệm), Meaningful engagement (kết nối ý nghĩa), Mastery (trau dồi kỹ năng/sở thích), Movement (vận động cơ thể). Đây là phần cụ thể và thiết thực nhất của việc thực hành lạc quan thực tế. Chỉ cần 10 phút mỗi ngày, nhưng đó là điều không thể bỏ qua.

Sue Varma cũng khuyến khích một phương pháp mà bà gọi là “năng lực vay mượn”, tức tận dụng cảm giác thành tựu trong một lĩnh vực của cuộc sống để củng cố sự tự tin ở lĩnh vực khác: “Tôi từng có một bệnh nhân đang trải qua ly hôn và cô ấy nói: Tôi cảm thấy mình chẳng giỏi điều gì cả. Và tôi đáp: Nhưng cô là một người bạn rất tốt. Cô ấy cười và nói: Điều đó có nghĩa lý gì đâu. Nhưng tôi nói: Điều đó thể hiện sự chân thành, sự đáng tin cậy và luôn có mặt khi người khác cần. Có thể bạn đang tự xem nhẹ rất nhiều thành công khác trong cuộc sống của mình”.