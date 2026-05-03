Giờ thức dậy của bạn nói lên điều gì về sức khỏe?

SVO - Bạn có bao giờ thức dậy giữa đêm hoặc bị mất ngủ không? Đó thực sự có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe tiềm ẩn nào đó.

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, các cơ quan trong cơ thể chúng ta hoạt động theo nhịp điệu 24 giờ. Điều này có nghĩa là các cơ quan không hoạt động cùng một lúc. Cứ mỗi hai giờ, một cơ quan khác nhau sẽ hoạt động mạnh nhất. Cơ quan hoạt động mạnh nhất mười hai giờ trước đó sẽ ở trong giai đoạn nghỉ ngơi. Theo lý thuyết này, bạn có thể xem đồng hồ để biết cơ quan nào hoạt động mạnh nhất vào các thời điểm khác nhau trong ngày.

Khi bạn bị bệnh, điều đó có nghĩa là các cơ quan của bạn đang hoạt động mạnh nhất vào thời điểm cao điểm. Và khi thức giấc giữa đêm, điều đó có nghĩa là các cơ quan có thể đang cố gắng nói với bạn điều gì đó về sức khỏe của bản thân.

Từ 11h đêm đến 1h sáng

Nếu bạn thức giấc giữa 11h đêm và 1h sáng, bạn có thể đang gặp vấn đề với túi mật. Nếu bạn không thể ngủ và nằm trằn trọc, túi mật của bạn có thể đang cố gắng nói với bạn rằng, nên ăn ít đồ ăn nhiều chất béo hơn hoặc không nên uống nhiều cà phê hoặc rượu.

Từ 1h đến 3h sáng

Trong khoảng thời gian này, gan của bạn hoạt động mạnh nhất. Nếu bạn thường xuyên thức giấc vào thời gian này, có thể gan của bạn đang có vấn đề.

Từ 3h đến 5h sáng

Nếu bạn luôn thức giấc giữa đêm, từ 3h đến 5h sáng, nguyên nhân có thể là do phổi. Theo y học cổ truyền Trung Quốc, đó là thời điểm phổi hoạt động mạnh nhất.

Từ 5h đến 7h sáng

Nếu bạn thức dậy sớm vào buổi sáng và không thể ngủ lại được, có thể là do ruột già. Trong khoảng thời gian này, ruột già hoạt động mạnh nhất và chứng mất ngủ vào thời điểm này trong đêm có thể là dấu hiệu của vấn đề với hệ tiêu hóa.

