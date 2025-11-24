'Ca sĩ 3 tỷ view' Phan Như Thùy tiết lộ từng ỷ lại vì tự tin có gia đình 'chống lưng'

SVO - Trong tập mới nhất của chương trình '24h nói thật', TS Tâm lý Tô Nhi A và ca sĩ Phan Như Thùy cùng bàn luận về vấn đề: 'Tuổi trẻ loay hoay giữa câu hỏi nên hưởng thụ hay tích lũy'.

Phan Như Thùy là nữ ca sĩ được biết đến qua "bản hit" Nổi gió lên, đạt hơn 3 tỷ view trên mọi nền tảng. Ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác này đã đưa tên tuổi của cô nổi lên như một hiện tượng.

Trước đó, Như Thùy từng giành Á quân của hai cuộc thi âm nhạc là Tuyệt đỉnh song ca 2016 và Hãy nghe tôi hát 2021. Tại chương trình 24h nói thật, ca sĩ Phan Như Thùy chia sẻ quan điểm về cách giới trẻ hiện nay cân bằng giữa hưởng thụ và tiết kiệm.

Cô cho biết, bản thân thuộc “phe thứ ba”, vừa tận hưởng cuộc sống và vừa tiết kiệm cho tương lai. Theo cô, thu nhập được chia thành ba phần, phần chi tiêu sinh hoạt hằng ngày, phần dùng để hưởng thụ và phần dành cho tiết kiệm.

Khi MC Tô Nhi A đặt vấn đề về việc tiết kiệm đang trở thành nỗi lo với nhiều bạn trẻ, Phan Như Thùy lý giải rằng, mỗi người có trải nghiệm sống khác nhau. Cô bày tỏ, khi trải nghiệm đủ rồi, mỗi người sẽ tìm ra cách phù hợp cho bản thân.

Nhớ lại quá khứ, Phan Như Thùy kể: “Gia đình tôi không cho tôi cơ hội để tiết kiệm. Nói thế nghe hơi tiêu cực, nhưng thực ra là vì gia đình thương và bao bọc tôi quá, tạo điều kiện quá tốt. Về nhà thì có cơm sẵn, đi học có người đưa rước vì sợ nguy hiểm, nên tôi đâu phải lo gì ngoài đời. Khi đi làm, tiền tôi kiếm được chỉ dành cho bản thân, mua sắm, làm những điều mình thích. Cảm giác được gia đình thương quá khiến tôi ỷ lại. Đó là quá khứ của tôi, trước khi biết cân bằng giữa hưởng thụ và tiết kiệm".

Tuy nhiên, Phan Như Thùy cũng nhấn mạnh rằng, không thể đổ hết trách nhiệm cho gia đình. Nhiều bạn trẻ lớn lên trong gia đình có điều kiện vẫn biết tính toán chi tiêu. Lý do cô chỉ biết hưởng thụ trước đây là vì chưa xác định được mục tiêu dài hạn.

Khi được hỏi về việc liệu lúc ấy có ý định đầu tư để sản xuất sản phẩm âm nhạc, cô thẳng thắn chia sẻ: “Tôi đã từng nghĩ tới nhưng rồi lại dựa vào sự hỗ trợ của gia đình. Tôi có người "chống lưng", cứ được nhắc là lo học đi, còn lại để gia đình lo”, cô nói.

Chốt vấn đề, MC Tô Nhi A nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cân bằng: “Hưởng thụ hay tiết kiệm đều có vai trò. Sống phải vui, tiết kiệm hay hưởng thụ cũng phải đi kèm niềm vui. Không có niềm vui nào được xây dựng từ mất cân bằng vì cuối cùng, mỗi người đều phải tự sống và tự tính toán cho cuộc đời mình".