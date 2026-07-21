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Sơn La bác thông tin về việc thông qua nghị quyết về sát nhập xã, phường

Viết Hà

TPO - Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng HĐND tỉnh Sơn La đã thông qua nghị quyết sắp xếp, sát nhập đơn vị hành chính cấp xã, lãnh đạo tỉnh Sơn La khẳng định, đây là thông tin không chính xác. Việc sát nhập các xã, phường thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, không thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

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Lãnh đạo HĐND tỉnh Sơn La khẳng định việc sát nhập xã, phường thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, không phải của HĐND cấp tỉnh.

Ngày 21/7, tại Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Sơn La khóa XVI, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La cho hay, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng, tại Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các xã, phường trên địa bàn tỉnh Sơn La, cụ thể từ 75 xã, phường xuống còn 35 xã, phường.

Để đảm bảo thông tin chính xác, ông Lò Minh Hùng khẳng định HĐND tỉnh không thông qua nghị quyết về sắp xếp, sát nhập xã, phường trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Theo ông Lò Minh Hùng, việc sáp nhập các xã, phường thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, không thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Ông Lò Minh Hùng nhấn mạnh, việc sắp xếp, sát nhập các xã, phường chỉ được triển khai thực hiện khi có chủ trương mới của Trung ương.

Viết Hà
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