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Khoa học

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Sinh viên 9 quốc gia ASEAN tranh tài AI, đội Philippines lên ngôi

Duy Quốc

TPO - Sau nhiều ngày tranh tài, sáng 21/8, Vòng Chung kết cuộc thi 'ASEAN AI Hackathon 2026' chính thức khép lại tại Đại học Duy Tân (Đà Nẵng). Đội Cebu Institute of Technology (Philippines) xuất sắc giành giải Nhất.

ASEAN AI Hackathon 2026 là sân chơi công nghệ quy mô khu vực dành cho sinh viên ASEAN, hướng đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát triển những giải pháp sáng tạo, giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Cuộc thi thu hút hơn 240 đội, với hơn 1.000 sinh viên đến từ hơn 110 trường đại học của 9 quốc gia ASEAN tham dự. Đây là con số kỷ lục của cuộc thi.

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16 đội thi của 7 quốc gia xuất sắc vào Vòng Chung kết.

Khác với những sân chơi chỉ dừng ở việc đề xuất ý tưởng, ASEAN AI Hackathon yêu cầu các đội bắt đầu từ những vấn đề thực tế, phát triển sản phẩm qua nhiều giai đoạn từ ý tưởng, prototype đến demo, đồng thời, trực tiếp trình bày và phản biện trước hội đồng chuyên môn.

Tại Vòng Chung kết, các đội mang đến nhiều prototype ứng dụng AI nhằm giải quyết những vấn đề trong giáo dục, y tế, môi trường và đô thị thông minh.

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Các đội thuyết trình về phần thi của mình.

Trong đó, các giải pháp tập trung vào những chủ đề như hệ thống cảnh báo, ứng phó thiên tai thông minh; chẩn đoán bệnh từ xa cho người dân ở vùng khó khăn; tối ưu giao thông, năng lượng bền vững và cá nhân hóa lộ trình học tập bằng AI.

Điểm chung của các dự án không nằm ở sự phức tạp của công nghệ mà ở tính khả thi, khả năng ứng dụng trong điều kiện thực tế còn nhiều hạn chế tại các quốc gia ASEAN.

Sau những phần tranh tài, đội Cebu Institute of Technology (Philippines) giành giải Nhất. Hai giải Nhì thuộc về UI-WICARA ASEAN (Đại học Quốc gia Indonesia) và UM-Gunners (Đại học Quốc gia Malaysia).

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Đội Cebu Institute of Technology (Philippines) giành giải Nhất.

Ông Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng Đại học Duy Tân cho biết, trong bối cảnh AI đang làm thay đổi sâu sắc giáo dục và thị trường lao động, khả năng sáng tạo, thích ứng, tư duy phản biện và làm chủ công nghệ trở thành những yếu tố quyết định sức cạnh tranh của thế hệ trẻ.

“Người trẻ cần xem AI là cơ hội để làm chủ công nghệ, đồng thời chủ động trang bị ngoại ngữ, tư duy toàn cầu, năng lực tự học và trải nghiệm đa văn hóa để tự tin cạnh tranh tại thị trường ASEAN và thế giới”, ông Cơ chia sẻ.

Duy Quốc
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