SCB mời định giá 13 tài sản bảo đảm vụ Vạn Thịnh Phát

Theo SCB, 13 tài sản thuộc danh mục 1.120 mã tài sản bảo đảm theo Bản án sơ thẩm số 157/2024/HS-ST và Bản án phúc thẩm số 1125/2024/HS-PT. Các tài sản này được Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm giao cho SCB phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục quản lý và xử lý để thu hồi nợ, khắc phục thiệt hại.

Trong đợt triển khai này, SCB lựa chọn tổ chức định giá đối với 13 mã tài sản bảo đảm riêng lẻ, gồm bất động sản cùng máy móc, thiết bị tại TPHCM và khu vực Long An (cũ), nay thuộc tỉnh Tây Ninh.

Danh sách tài sản bảo đảm vụ Vạn Thịnh Phát của Ngân hàng SCB (ảnh: N.M).

Đáng chú ý, phần lớn tài sản là các khu đất có vị trí đắc địa tại TPHCM như quyền sử dụng đất tại các địa chỉ 45AB Pasteur, 22 Lê Lợi, 22 Hồ Huấn Nghiệp, 15 Ngô Đức Kế, 202-204 Pasteur, 917 Trần Hưng Đạo, 84A4 Lý Chiêu Hoàng và 87 đường nội khu Hưng Thái 2. Ngoài ra còn có các bất động sản, nhà xưởng, máy móc và thiết bị tại Long An (cũ).

SCB cho biết đây là những tài sản độc lập, đã hoàn tất thủ tục pháp lý về thế chấp, có thể chuyển nhượng riêng lẻ và có tính thanh khoản cao, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xử lý theo quy định pháp luật.

Ngân hàng cũng khẳng định việc xử lý tài sản thế chấp được thực hiện dưới sự giám sát của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) và cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của SCB và các bên liên quan, đồng thời ngăn ngừa thất thoát tài sản Nhà nước.

Cùng với việc xử lý tài sản bảo đảm, SCB tiếp tục tái cơ cấu mạng lưới hoạt động. Theo thông báo mới nhất, ngân hàng chấm dứt hoạt động 4 chi nhánh gồm Thanh Hóa, Bình Dương, Bến Tre và Vũng Tàu. Trong đó, Chi nhánh Thanh Hóa ngừng hoạt động từ ngày 15/7, ba chi nhánh còn lại chính thức đóng cửa từ ngày 18/7.

Việc đóng các chi nhánh đồng nghĩa toàn bộ phòng giao dịch trực thuộc cũng chấm dứt hoạt động. Từ năm 2023 đến nay, SCB đã đóng khoảng 160 phòng giao dịch trên cả nước. Sau đợt điều chỉnh này, mạng lưới của ngân hàng còn 45 phòng giao dịch, tiếp tục quá trình tinh gọn hoạt động trong bối cảnh triển khai phương án xử lý và tái cơ cấu theo các quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Tháng 10/2022, Ngân hàng Nhà nước đã công bố quyết định kiểm soát đặc biệt đối với SCB để ổn định hoạt động của ngân hàng này. Việc Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt một tổ chức tín dụng là biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước cũng lựa chọn, chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank tham gia quản trị, điều hành Ngân hàng SCB.