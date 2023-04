Sao Việt vỡ nợ: Không còn là chuyện lạ

TPO - Phước Sang, ông bầu đình đám một thời, phút chốc trắng tay, thậm chí thành “chúa chổm”. “Hoạ mi của núi rừng Tây Nguyên” cũng sa vào nợ nần đến mức bỏ phố về quê nuôi heo và trồng rau. Bây giờ, nam diễn viên điển trai Quách Ngọc Ngoan lại ê chề chia sẻ trên một trang thông tin: "Đang nợ đến mức không đủ khả năng chi trả".

Làm giàu không dễ!

Phước Sang từng có trong tay tất cả, vợ đẹp, con ngoan, nhà sang, xế xịn, sở hữu cả nhà hàng, hãng phim, sân khấu kịch, trung tâm giải trí…

Trong lĩnh vực phim ảnh, cái tên Phước Sang gắn với những tác phẩm hút khách một thời như Khi đàn ông có bầu, Hồn Trương Ba da hàng thịt, Áo lụa Hà Đông… Đùng một cái, ồn ào xảy ra khi một doanh nhân gửi đơn tố cáo đạo diễn, nhà sản xuất Phước Sang. Trong đơn nêu rõ, Phước Sang đã mượn của vị này bao nhiêu tiền và tài sản…

Người đàn ông quyền lực của làng giải trí phải lộ diện thừa nhận chuyện nợ nần: “Mình làm nghệ thuật kiếm tiền khó khăn, mồ hôi nước mắt, vậy mà chứng kiến trước mắt người ta sang tay đất nhẹ nhàng, lời tiền tỷ chảy vào túi từng giờ, tôi không cầm lòng được trước lực hút ấy. Có bao nhiêu tiền tôi gom hết vào bất động sản, mua những mảnh đất giá 'bong bóng' để sang tay. Nhưng khi thị trường bị 'vỡ', tôi đã bỏ 1.000 tỷ đồng vào bất động sản rồi, không bán được”.

Không thuộc hàng “đại gia” như Phước Sang, song giọng ca mãnh liệt của Siu Black cũng là “thương hiệu” một thời. Nổi tiếng, đắt show, không ai nghĩ đến một ngày Siu Black lâm cảnh nợ nần chồng chất.

Một trong những nguyên nhân đẩy “Hoạ mi Tây Nguyên” đến cảnh bi đát được chị hé lộ: “Hồi đó, tôi từng áp lực vì bị nói nợ người khác 20 tỷ đồng, trong khi đó tôi chỉ nợ vài tỷ đồng thôi”. Chị chia sẻ đã vay khoảng 5 tỷ đồng để đầu tư quán cà phê.

Hồi đầu năm, mỹ nhân Dương Cẩm Lynh của làng giải trí bất ngờ “nổi tiếng” vì clip ghi lại cảnh nữ diễn viên bị đòi nợ.

Sau đó, người đẹp đã “giải trình”: “Sở dĩ có clip ồn ào là do tôi chậm trả tiền gốc lẫn lãi một tuần cho chủ nợ vì chưa xoay kịp”. Người mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ phủ nhận cô nợ một số tiền lớn, khoảng 6 tỷ đồng, không phải do bài bạc mà do kinh doanh thua lỗ.

Chuyện Dương Cẩm Lynh lắng thì Quách Ngọc Ngoan lại “phủ sóng” khi tuyên bố vỡ nợ trên truyền thông. Anh gửi lời xin lỗi đến những người đã cho anh vay mượn, đồng thời cũng xin họ cho anh thời gian để làm việc và trả nợ.

Danh sách những người hoạt động trong làng giải trí vướng nợ nần chắc còn dài, bởi không phải ai cũng tự nguyện công khai hoặc buộc phải công khai chuyện nợ nần như Phước Sang, Quách Ngọc Ngoan, Siu Black, Dương Cẩm Lynh.

Hiện nay, trên thị trường sách có nhiều cuốn sách dạy làm giàu, với tựa hấp dẫn kiểu Làm giàu không khó nhưng thực tế cho thấy, làm giàu là con đường gian nan, có khi phải trả giá đắt.

Cũng không ít nghệ sĩ thành công khi lao vào thương trường. Ca sĩ Rihanna trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất nước Mỹ, nhờ nguồn thu trong âm nhạc, nhất là từ những thương hiệu mỹ phẩm, thời trang do cô sáng lập và điều hành.

Ngôi sao truyền hình Mỹ Kim Kardashian cũng trở thành tỷ phú nhờ kinh doanh thời trang, làm đẹp. Ở ta, cũng có những nghệ sĩ, doanh nhân như Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn… Người kiếm tiền giỏi từ mảng phim ảnh hiện nay chính là Trấn Thành, hai phim Bố già, Nhà bà Nữ của anh mang lại tổng doanh thu gần nghìn tỷ đồng.

Vỡ nợ không phải là dấu chấm hết

Đương nhiên giai đoạn nợ nần, phá sản là giai đoạn đen tối trong cuộc đời mỗi người. Nhắc lại khoảng thời gian tối tăm này, Phước Sang từng rơi nước mắt. Siu Black từng muốn buông xuôi.

Chị từng kể: “Lúc ấy chỉ muốn xuôi tay, kết thúc cuộc đời. May mà người thân, gia đình, bạn bè động viên, không có gia đình có lẽ không còn Siu Black đâu. Bà con trong làng cũng động viên, họ đến nhà, làm vài việc cho mình vui. Nhưng lúc đó không tha thiết gì, chán lắm…”.

Nhưng những nghệ sĩ như Phước Sang, Siu Black đều dần tìm được sự cân bằng. Họ bắt đầu với trang đời mới.

Siu Black nuôi heo, trồng rau ở quê. Chị vẫn theo đuổi sự nghiệp ca hát, tuy tên tuổi đã bị những ồn ào quá khứ cùng sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường ca nhạc làm ảnh hưởng không nhỏ. Nghệ sĩ Phước Sang sau đó cũng tái xuất phim ảnh, lập gia đình mới. Sóng gió qua đi, dạy cho anh cách sống buông bỏ.

Mới đây, xuất hiện trong một sự kiện ở TPHCM, “ông bầu” đình đám một thuở nói: “Tôi già rồi. Điều gì rồi cũng đến và sẽ trôi qua. Tôi cứ thế mà tiến về phía trước và sống”. Còn Siu Black cũng đã tìm được bình an trong tâm hồn, không còn mơ ước những điều cao xa: “Tôi muốn có một cuộc sống bình thường, không nợ nần, không làm phiền gì đến ai. Có gì ăn nấy, có mắm ăn mắm, không còn đòi hỏi nhà mình phải có cái này hoặc cái kia nữa”.

Riêng vợ cũ Phước Sang, nữ diễn viên quyến rũ Kim Thư bây giờ đã thành bà chủ của Kim Quán, một địa chỉ ẩm thực ở TPHCM được nhiều người sành ăn khắp nơi tìm đến. Bước ngoặt vỡ nợ của Phước Sang đã đưa cuộc đời Kim Thư sang hướng khác, cũng hay, chứ không dở!