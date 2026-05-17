Khánh thành cầu thiện nguyện dành cho xe tải vào bản nghèo ở Lào Cai

Ngày 17/5, tại thôn Háng Gàng, xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt phối hợp cùng Báo Tiền Phong, Tỉnh đoàn Lào Cai và chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành cầu Háng Gàng - Vì Tầm Vóc Việt sau gần 5 tháng thi công.

​

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân thôn Háng Gàng cùng cán bộ địa phương đã có mặt tại khu vực cây cầu để dự lễ khánh thành.

​

Công trình được xây dựng từ sự chung tay của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt thông qua Báo Tiền Phong và Tỉnh đoàn Lào Cai, cùng sự tham gia đóng góp ngày công, vật liệu tại chỗ của chính quyền và người dân địa phương.

Cây cầu có chiều dài 16m, tải trọng hơn 10 tấn.

Cầu Háng Gàng - Vì Tầm Vóc Việt có chiều dài 16m, rộng 4m, tải trọng hơn 10 tấn, với tổng kinh phí hơn 1,173 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt hỗ trợ 780 triệu đồng, phần còn lại do địa phương đối ứng và huy động nguồn lực từ nhân dân, đoàn viên thanh niên.

​

Có mặt tại lễ khánh thành, nhiều người dân bày tỏ niềm vui khi cây cầu mới hoàn thành sau nhiều năm mong đợi.

​

Ông Giàng A Châu, người dân thôn Háng Gàng cho biết, trước đây cây cầu gỗ bắc qua suối thường xuyên bị nước lũ cuốn trôi hoặc hư hỏng mỗi khi mưa lớn. Việc đi lại của người dân vì thế gặp rất nhiều khó khăn, không ít người bị ngã khi qua cầu, còn việc vận chuyển nông sản, đưa trẻ em đến trường hay ra trung tâm xã đều phụ thuộc vào thời tiết.

​

“Giờ có cầu mới, bà con chúng tôi rất phấn khởi. Đi lại an toàn hơn, không còn cảnh thấp thỏm mỗi mùa mưa lũ như trước nữa”, ông Châu nói.

​

Em Giàng Thị Linh, học sinh lớp 6, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Kim Nọi cho biết, trước đây vào mùa mưa, học sinh trong bản nhiều hôm phải nghỉ học vì cầu bị nước cuốn trôi, không thể qua suối. Từ khi có cầu mới, việc đến trường thuận tiện và an toàn hơn.

​

“Giờ em và các bạn không phải nghỉ học mỗi khi mưa lớn nữa. Em sẽ cố gắng học thật tốt để sau này góp sức xây dựng quê hương”, Linh chia sẻ.

Bà Trần Thị Như Trang - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Vì Tầm Vóc Việt phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Sùng A Lù, Phó Chủ tịch UBND xã Lao Chải bày tỏ sự cảm ơn tới Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Báo Tiền Phong, Tỉnh đoàn Lào Cai cùng các đơn vị đồng hành đã hỗ trợ địa phương xây dựng cây cầu dân sinh.

​

Theo ông Lù, đây là công trình mà người dân thôn Háng Gàng mong mỏi suốt gần 10 qua, song địa phương chưa thể triển khai do thiếu kinh phí. Sau khi nhận được sự hỗ trợ từ các đơn vị tài trợ, chính quyền và người dân địa phương đã cùng chung tay đóng góp ngày công, vật liệu để hoàn thiện công trình.

​

Ông Lù cho biết, cầu đã được thông xe kỹ thuật từ tháng 2/2026. Những chuyến xe đầu tiên chở sơn tra, su su của bà con đã thuận lợi đi qua cầu để đưa ra ngoài tiêu thụ. Việc đi lại, học tập của người dân và trẻ em trong bản cũng thuận tiện hơn nhiều so với trước.

​

Hiện thôn Háng Gàng có hơn 10 ha su su. Theo quy hoạch đến năm 2030, địa phương dự kiến mở rộng lên hơn 100ha vùng trồng su su hàng hóa. Cây cầu mới được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển nông sản, kết nối giao thương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.