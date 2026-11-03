Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Hai cầu vượt nghìn tỷ đồng qua sông Hồng trên Vành đai 4 dần thành hình

Trọng Tài Trọng Tài

TPO - Cầu Hồng Hà và Mễ Sở trên tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang dần thành hình với hàng loạt trụ cầu, nhịp dầm được thi công, hướng tới mục tiêu hoàn thành năm 2027, tăng kết nối liên vùng qua sông Hồng.

VIDEO: Cận cảnh hai công trình cầu vượt sông Hồng trên tuyến Vành đai 4.
tp_ms.jpg
Cầu Mễ Sở bắc qua sông Hồng, kết nối khu vực Hồng Vân (Hà Nội) với Văn Giang (Hưng Yên). Cầu Mễ Sở và đường dẫn dài gần 14km, có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và Vành đai 4; điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 4 với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng.
tp_ms-3983.jpg
Cầu có chiều dài hơn 2 km, rộng 24,5 m, được thiết kế gồm 4 làn xe cơ giới và hai làn dành cho xe máy, xe thô sơ ở hai bên cầu. Ở phần cầu chính Mễ Sở, toàn bộ 116 cọc khoan nhồi đã được thi công. Các nhà thầu đang tiếp tục xây dựng bệ và thân trụ cầu.
tp_ms-4917.jpg
Theo thông tin do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cung cấp ngày 19/10/2026, phần cầu dẫn Mễ Sở đã thi công xong 374 cọc khoan nhồi, 46/66 bệ trụ, 34/66 thân trụ và 21/66 xà mũ.
tp_ms-1616.jpg
Đến nay các nhà thầu đã đúc 99/392 phiến dầm Super-T, lao lắp 52 phiến. Cầu vượt đê phía Hưng Yên và các nhánh kết nối được triển khai song song, đưa giá trị sản lượng thi công cầu Mễ Sở đạt khoảng 48,7%.
tp_ms-2701.jpg
Nhiều trụ cầu cạn đã hoàn thành phần thân và bắt đầu được lao lắp dầm. Tại khu vực vượt Quốc lộ 1A, các hạng mục cầu cạn, đường gom và đường công vụ đang được thi công. Cầu Mễ Sở phấn đấu hoàn thành vào tháng 10/2027.
tp_hh.jpg
Khởi công tháng 10/2025, cầu Hồng Hà có tổng chiều dài cầu và cầu cạn khoảng 4,377 km, gồm 70 trụ cầu, với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Sau khoảng một năm thi công, những phiến dầm đầu tiên đã được lao lắp tại đoạn cầu cạn.
tp_hh1.jpg
Theo ghi nhận của Tiền Phong cuối tháng 10/2026, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cầu Hồng Hà đã hoàn thành. Hai gói thầu xây lắp tổ chức 30 mũi thi công, sản lượng đạt khoảng 51% giá trị hợp đồng.
tp_hh6.jpg
Các nhà thầu đã hoàn thành 941 cọc khoan nhồi, đổ bê tông 69/70 bệ trụ và đang thi công thân trụ tại 63/70 vị trí. Song song với các hạng mục phần dưới, việc đúc dầm và thi công kết cấu nhịp cũng được triển khai.
tp_hh10.jpg
Cầu Hồng Hà dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027 và hoàn thiện vào tháng 10/2027. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần kết nối tuyến Vành đai 4 qua sông Hồng.
cau-me-so.jpg
me-so.jpg
cau-hong-ha.jpg
Vị trí hai cầu Hồng Hà và Mễ Sở trên tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Xem thêm

#cầu Hồng Hà #cầu Mễ Sở #Vành đai 4 #sông Hồng #Hà Nội #Hưng Yên #dự án giao thông

Cùng chuyên mục

Nút giao cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo thông thoáng bất ngờ, phương tiện qua Cổ Linh chật vật

Nút giao cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo thông thoáng bất ngờ, phương tiện qua Cổ Linh chật vật

TPO - Phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công các dự án trọng điểm tại Hà Nội giúp nhiều tuyến đường, nút giao duy trì lưu thông ổn định trong giờ cao điểm đầu tuần. Tuy nhiên, tại khu vực thi công hầm chui Cổ Linh (phường Long Biên), phương tiện vẫn phải di chuyển chậm, ùn ứ kéo dài.

Hà Nội đồng loạt thay hàng rào trên 14 tuyến đường

Hà Nội đồng loạt thay hàng rào trên 14 tuyến đường

TPO - Hà Nội đang triển khai thay thế hàng loạt hàng rào dải phân cách trên các tuyến đường vốn đã bị xuống cấp bằng hệ thống thép mạ kẽm nhúng nóng nhằm bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Hà Nội đưa ngập úng, ô nhiễm, tắc đường vào tiêu chí đo chỉ số hạnh phúc

Hà Nội đưa ngập úng, ô nhiễm, tắc đường vào tiêu chí đo chỉ số hạnh phúc

TPO - Hà Nội ban hành một bộ tiêu chí gồm 50 tiêu chí cụ thể để đo lường "Chỉ số hạnh phúc" của người dân Thủ đô. Đáng chú ý, những vấn đề dân sinh như ngập úng, ô nhiễm không khí hay tình trạng ùn tắc giao thông đều được đưa lên bàn cân để đánh giá xem người dân có thực sự đang sống tốt và hạnh phúc hay không.

Hà Nội tăng phí gửi xe: Bãi xe 'ế khách', người dân hạn chế đi ô tô

Hà Nội tăng phí gửi xe: Bãi xe 'ế khách', người dân hạn chế đi ô tô

TPO - Theo Công ty TNHH Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, lượng ô tô đăng ký gửi theo hợp đồng trong tháng 11 tại đơn vị giảm tới 70% sau khi thành phố tăng giá trông giữ phương tiện tại khu vực trung tâm. Giá gửi xe tăng đã khiến nhiều chủ ô tô thay đổi thói quen đi lại, chuyển sang sử dụng xe máy, xe ôm hoặc giao thông công cộng.

Hà Nội bác bỏ thông tin mở rộng công viên Safari Ba Vì

Hà Nội bác bỏ thông tin mở rộng công viên Safari Ba Vì

TPO - Xã Ba Vì công bố sơ đồ vị trí ranh giới dự án Safari được UBND Hà Nội phê duyệt với quy mô dự án khoảng 299,5ha. Đơn vị cũng bác bỏ thông tin mở rộng quy mô dự án trên địa bàn xã Ba Vì lên 580ha như thông tin trên một số trang mạng không chính thống đã đăng tải.

Người dân bị thu hồi đất cần điều kiện gì để được mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm?

Người dân bị thu hồi đất cần điều kiện gì để được mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm?

TPO - Người dân Hà Nội bị thu hồi nhà, đất để thực hiện các dự án của Nhà nước sẽ được ưu tiên mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội mà không phải tham gia bốc thăm. Đặc biệt, người dân còn được miễn xét duyệt các điều kiện khắt khe về thu nhập, đối tượng hay tình trạng nhà ở hiện tại.

U80 đánh bóng, giới trẻ nhảy Zumba, hát ca trù: Khám phá mô hình nhà văn hóa ‘kiểu mới’ tại Hà Nội

U80 đánh bóng, giới trẻ nhảy Zumba, hát ca trù: Khám phá mô hình nhà văn hóa ‘kiểu mới’ tại Hà Nội

TPO - Thay vì cảnh “cửa đóng, then cài” chỉ mở vào những dịp hội họp thường kỳ, Nhà văn hóa Tổ dân phố Xuân La 2 (phường Xuân Đỉnh) đang bừng lên sức sống mới khi chuyển mình thành một không gian sinh hoạt đa chức năng sôi động. Đây là một trong những mô hình thí điểm thiết chế văn hóa của Thủ đô.

Xe cộ luồn lách giữa công trường Vành đai 2,5 Hà Nội

Xe cộ luồn lách giữa công trường Vành đai 2,5 Hà Nội

TPO - Sau khi thông xe kỹ thuật, một số đoạn Vành đai 2,5 (Hà Nội) phục vụ lượng lớn phương tiện lưu thông dù công trường vẫn ngổn ngang. Nhiều nút giao thiếu đèn tín hiệu, mặt đường gồ ghề, máy móc thi công sát dòng xe, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe