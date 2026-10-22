Giá xăng giảm hơn 1.800 đồng/lít

TPO - Từ 15h ngày 22/10, xăng E5 RON92 giảm 1.610 đồng/lít, xăng E10 RON95-III giảm 1.816 đồng/lít. Ngược lại, dầu diesel và dầu mazut lại tăng.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giảm giá xăng E5 RON92 ở mức 1.610 đồng/lít, xuống còn 25.361 đồng/lít; xăng E10 RON95-III giảm 1.816 đồng/lít, xuống còn 25.213 đồng/lít. Ngược lại, dầu diesel tăng 444 đồng/lít, lên 29.550 đồng/lít; dầu mazut tăng 1.238 đồng/kg, lên 23.373 đồng/kg.

Kỳ này, xăng sinh học được trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu giá 300 đồng/lít từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước; dầu diesel và dầu mazut không trích lập. Quỹ không chi cho mặt hàng nào.

Theo Bộ Công Thương, giá thành phẩm xăng RON92 dùng pha chế E5 bình quân giảm 7,18% giữa hai kỳ điều hành; xăng RON95 dùng pha chế E10 giảm 8,39%. Trong khi đó, dầu diesel tăng 1,76%, dầu mazut tăng 3,76%. Thị trường chịu tác động từ diễn biến xung đột Nga - Ukraine, các vụ tấn công vào cơ sở dầu khí Saudi Arabia và sự cố tàu dầu tại eo biển Hormuz.

Giá xăng giảm mạnh từ 15h chiều 22/10.

Bộ Công Thương lý giải giá cơ sở E10 thấp hơn E5 do chênh lệch thuế tiêu thụ đặc biệt. Giá tính thuế của E10 cao hơn E5 79 đồng/lít, nhưng thuế suất E10 là 7%, thấp hơn mức 8% của E5; chi phí thuế tiêu thụ đặc biệt của E10 vì vậy thấp hơn 214 đồng/lít.

Ở kỳ điều hành trước, 14 thương nhân đầu mối đã chủ động giảm thêm 300-350 đồng/lít, kg so với mức giá công bố. PVOIL, Long Hưng và Trường An giảm 350 đồng; 11 doanh nghiệp còn lại giảm 300 đồng/lít.

Liên quan dự thảo nghị định kinh doanh xăng dầu, Thủ tướng vừa yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định thay thế các quy định hiện hành về kinh doanh xăng dầu, trình Chính phủ trước ngày 10/11. Dự thảo cần hướng tới giảm số lượng thương nhân đầu mối, cắt các khâu trung gian không cần thiết, đổi mới cơ chế điều hành giá theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước và tăng công cụ ngăn đầu cơ, thao túng giá.

Bộ Công Thương cũng phải xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung, không để xảy ra thiếu hụt, đứt gãy.