TIỀN PHONG SỐ ĐẶC BIỆT 2/9/2026

11 Người đưa “trùm” công nghệ Mỹ đến Việt Nam 14 Tăng trưởng 2 con số: Tăng lực kéo “cỗ xe tam mã” 18 Chuyển tư duy từ "quản lý" sang "kiến tạo" để Thủ đô bứt phá 23 Khát vọng siêu đô thị và chính sách thu hút nhà đầu tư 54 Phần giấy trắng cuối sổ 58 Chạm vào kí ức 60 Gò Cỏ - Đến là nhớ 64 Ai đủ sức làm nóng phòng vé? 68 Thổi hồn gốm dưỡng sinh 73 Bên trong Spa đầu tiên trên thế giới 74 102 ngày hướng tới kỷ lục thế giới TRONG SỐ NÀY 24 Giá trị trường tồn của Tuyên ngôn Độc lập 28 Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đất nước hùng cường 31 Đưa các anh trở về 32 Những người giữ núi Ngọc Linh 38 Mang hơi thở Trường Sa về đất liền 40 30 năm làm Bộ trưởng và triết lý dạy con 43 Làm chủ công nghệ, kiến tạo tương lai 46 Khát vọng Việt 2045 49 Để người trẻ kể câu chuyện di sản n Thiết kế bìa: KIỀU TÚ Sinh viên Công nghệ Sinh học, Đại học Văn Lang trong giờ thực hành ẢNH: ĐĂNG KHOA Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu trên Lễ đài tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 ẢNH: T.L 70 4-5 LỜI CHÀO TIẾNG VIỆT TRÊN TÀU SÂN BAY MỸ KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC 13 THÔNG TIN HỮU ÍCH ĐÓNG GÓP CHO SỰ PHÁT TRIỂN 61 VỀ THỚI SƠN NGỒI XUỒNG BA LÁ n Tổng Biên tập: PHÙNG CÔNG SƯỞNG n Phó Tổng Biên tập: NGUYỄN NGỌC TIẾN - TRẦN THỊ THU HÀ n Tổ chức, biên tập: Phó tổng TKTS NGUYỄN MINH TUẤN n Mỹ thuật: KIỀU TÚ | QUANG HUY n Tòa soạn: 15 HỒ XUÂN HƯƠNG - HÀ NỘI | Tel: (024) 39439664 n Phát hành: Hà Nội: 0912033213 (THU HIỀN) | Fax: (024) 39430693 TP Hồ Chí Minh: (028) 3469860 | Fax: (028) 38480015 n Chế bản tại: BÁO TIỀN PHONG n In tại CTY TNHH MTV IN QUÂN ĐỘI 1 Giá: 42.500 đồng Gộp các số từ 241 đến 249 Ngay sau khi nước nhà giành được Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt trước dân tộc một khát vọng lớn: xây dựng một nước Việt Nam độc lập, hùng mạnh, để “sánh vai với các cường quốc năm châu”. Khát vọng ấy đã trở thành một dòng chảy xuyên suốt lịch sử, thôi thúc mỗi thế hệ người Việt Nam vươn lên, vượt qua những giới hạn của chính mình để đưa đất nước tiến về phía trước. Ngày nay, Việt Nam đang bước vào Kỷ nguyên phát triển mới. Sau hơn 40 năm Đổi mới, đất nước đã có thế lực và một cơ đồ chưa từng có. Nhưng thế giới đang chuyển động với tốc độ chưa từng thấy. Công nghệ, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, đổi mới sáng tạo đang mở ra những cơ hội mới, đồng thời đặt ra cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các quốc gia. Trong cuộc đua ấy, đi chậm cũng có nghĩa là tụt lại phía sau. Bởi vậy, mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030 chính là khát vọng, là mệnh lệnh, quyết tâm bứt phá để Việt Nam tiến nhanh hơn, xa hơn trên hành trình trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Đó là khát vọng của những doanh nghiệp muốn vươn ra thế giới, của những người trẻ muốn làm chủ công nghệ, của những nhà khoa học muốn tạo ra những sản phẩm mang thương hiệu Việt, của hàng triệu người lao động mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và trên hết, đó là khát vọng chung của cả dân tộc về một Việt Nam giàu mạnh, tự cường. Để khát vọng thành hiện thực, phải giải phóng sức sáng tạo, khơi thông nguồn lực xã hội, tháo bỏ những rào cản không còn phù hợp. Phải coi khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực của tăng trưởng. Phải tạo không gian để người tài cống hiến, doanh nghiệp phát triển, người dân làm giàu chính đáng. Quan trọng hơn, phải có một tinh thần hành động mới: dám nghĩ lớn, dám làm việc khó, dám đi trước và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tăng trưởng hai con số chắc chắn không phải con đường dễ đi. Nhưng những mục tiêu lớn chưa bao giờ dành cho tâm thế bằng lòng với những gì đã có. Khát vọng càng lớn, yêu cầu về quyết tâm, năng lực và trách nhiệm càng cao. Từ “sánh vai với các cường quốc năm châu” đến khát vọng trở thành nước phát triển vào năm 2045 là một hành trình dài. Nếu thế hệ cha anh đã viết nên những trang sử bằng lòng yêu nước, ý chí độc lập và sức mạnh đoàn kết, thì thế hệ hôm nay phải viết tiếp bằng trí tuệ, sáng tạo, bản lĩnh và năng lực phát triển. Tăng trưởng hai con số không chỉ là mục tiêu của một giai đoạn. Đó là bước nhảy dài để Việt Nam bứt phá, vững bước trong Kỷ nguyên mới. TIỀN PHONG BỨT PHÁ TĂNG TRƯỞNG www.tienphong.vn

4 2 9 Đây là bước cụ thể hóa quan trọng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, gắn nhiệm vụ năm 2026 với mục tiêu cả nhiệm kỳ, đến năm 2030, năm 2045. Các quyết sách cùng hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, khả năng quản trị, phát triển, bảo vệ đất nước; làm cho bộ máy của hệ thống chính trị vận hành hiệu quả hơn, nguồn lực được khơi thông, đời sống Nhân dân được nâng cao, đất nước phát triển. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đổi mới mô hình phát triển không chỉ là điều chỉnh tăng trưởng, mà là đổi mới cách tạo ra, phân bổ và thụ hưởng thành quả phát triển; lấy Nhân dân và con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực. Khoa học, công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao phải trở thành động lực chủ yếu. Tăng trưởng phải được tạo ra từ từng ngành, địa bàn, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động; để mọi chủ thể có thêm cơ hội đóng góp và thụ hưởng… Nhấn mạnh cán bộ là nhân tố quyết định chất lượng tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Nghị quyết đúng, nguồn lực đủ nhưng cán bộ thiếu năng lực, thiếu trách nhiệm, không dám làm thì công việc vẫn trì trệ. Đánh giá cán bộ phải dân chủ, công khai, công tâm, khách quan; gắn với vị trí việc làm, sản phẩm, tiến độ, hiệu quả, uy tín trong Đảng, tín nhiệm trong Nhân dân; lấy kết quả thực hiện nghị quyết làm căn cứ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cấp ủy, địa phương phải bố trí cán bộ đúng năng lực, chuyên môn, nhất là ở cấp xã và vị trí trực tiếp thực thi quyết sách; đào tạo theo vị trí việc làm. Kịp thời thay thế, cho từ chức cán bộ yếu kém, né tránh, đùn đẩy; trọng dụng, bảo vệ cán bộ liêm chính, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Phải phân biệt rõ cán bộ dám đổi mới với hành vi lợi dụng thí điểm, chính sách đặc thù hoặc cơ chế bảo vệ cán bộ để vụ lợi, hợp thức hóa, bao che sai phạm. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo việc lớn, việc khó, điểm nghẽn kéo dài; kiểm tra tiến độ, lắng nghe cơ sở, doanh nghiệp, Nhân dân; quyết định theo thẩm quyền, chịu trách nhiệm đến cùng. Không chỉ giao việc rồi chờ báo cáo; không nhận thành tích nhưng đẩy trách nhiệm khi chậm trễ. Người lãnh đạo phải sâu sát thực tiễn, hiểu địa bàn, lĩnh vực phụ trách, kịp thời nhận diện và giải quyết vấn đề. “Mỗi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên tự soi, tự sửa, nêu gương bằng kết quả cụ thể. Kỷ luật nghiêm minh không phải để cán bộ sợ trách nhiệm, mà để mỗi người biết rõ giới hạn, đúng vai, đúng thẩm quyền, yên tâm đổi mới, cống hiến”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, những vấn đề Trung ương đã quyết định phải được chuyển ngay thành chương trình, nhiệm vụ, sản phẩm, kết quả cụ thể. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương và người đứng đầu bắt tay ngay vào công việc; xác định đúng trọng tâm, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, bảo đảm đầy đủ điều kiện thực hiện. Kết quả công việc phải được kiểm chứng bằng chuyển biến thực tế, hiệu quả phục vụ, sự hài lòng của Nhân dân. “Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ, đảng viên phải biến nhận thức thành hành động, quyết tâm thành sản phẩm”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh. n Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng, trước Chính phủ về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao; tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm hoặc chờ hướng dẫn đối với những vấn đề pháp luật đã quy định rõ. Các cơ quan nhà nước phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm phân quyền đi đôi với trách nhiệm, không để phát sinh tình trạng gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp. Chính phủ xác định cộng đồng doanh nghiệp là đối tác tin cậy, là lực lượng xung kích trong sự nghiệp phát triển đất nước. Đối với doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tập đoàn, tổng công ty lớn, cần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lớn, trọng điểm quốc gia; phát huy vai trò dẫn dắt trong đầu tư phát triển hạ tầng, các ngành nền tảng, công nghiệp chiến lược, nghiên cứu và phát triển. Đối với doanh nghiệp tư nhân, cần chủ động đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm, năng lực tài chính và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Các tập đoàn tư nhân lớn cần phát huy vai trò dẫn dắt, tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đối với các doanh nghiệp FDI, cần thực hiện tốt các cam kết về nội địa hóa, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển nhà cung ứng Việt Nam; đồng thời chủ động đầu Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, sáng 29/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 3 đã thống nhất cao nhiều nội dung, quyết định nhiều chủ trương lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước. KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC n TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: CÁN BỘ LÀ NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ MINH HƯNG: KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC, TẠO ĐÀ BỨT PHÁ Tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, ngày 18/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tập trung hoàn thiện thể chế kiến tạo phát triển, đồng thời nâng cao hiệu quả tổ chức thực thi. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV ẢNH: ĐOÀN BẮC Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo việc lớn, việc khó, điểm nghẽn kéo dài; kiểm tra tiến độ, lắng nghe cơ sở, doanh nghiệp, Nhân dân; quyết định theo thẩm quyền, chịu trách nhiệm đến cùng. Không chỉ giao việc rồi chờ báo cáo; không nhận thành tích nhưng đẩy trách nhiệm khi chậm trễ. Người lãnh đạo phải sâu sát thực tiễn, hiểu địa bàn, lĩnh vực phụ trách, kịp thời nhận diện và giải quyết vấn đề. BỨT PHÁ TĂNG TRƯỞNG

5 2 9 PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: KIẾN TẠO THỂ CHẾ PHÁT TRIỂN Nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp là thể chế và thực thi ngay các chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy trong xây dựng pháp luật. Các chính sách, pháp luật được ban hành phải thực sự bám sát thực tiễn, đi trước, mở đường cho phát triển; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy chất lượng và hiệu quả thực thi của hệ thống pháp luật làm thước đo của hoạt động lập pháp. Cần hoàn thiện cơ sở pháp lý để xử lý hiệu quả những vấn đề cấp bách đặt ra từ thực tiễn; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; khơi thông các nguồn lực, hình thành những động lực tăng trưởng mới. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện pháp luật phục vụ việc vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 3 cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với bảo đảm nguồn lực và các điều kiện cần thiết để thực hiện. Phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan và người đứng đầu trong quy trình xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật, đặc biệt là cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra. Nhấn mạnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI phải là nhiệm kỳ của kiến tạo thể chế phát triển, Chủ tịch Quốc hội đề nghị từng dự án luật, nghị quyết phải được chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng ngay từ khâu soạn thảo; đánh giá tác động đầy đủ; đồng thời huy động trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng chịu sự tác động. Người đứng đầu cơ quan soạn thảo phải trực tiếp chỉ đạo, xử lý những vấn đề lớn, vấn đề khó, những nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau; đồng thời chịu trách nhiệm về chất lượng của dự án, dự thảo luật, nghị quyết… n Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp ẢNH: ĐOÀN BẮC Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất tư hình thành, mở rộng các trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm thiết kế, đổi mới sáng tạo, đào tạo kỹ thuật và quản trị tại Việt Nam. Với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự chủ động, tích cực và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, cùng tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta sẽ nỗ lực khơi thông và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực; biến khó khăn thành động lực, biến thách thức thành cơ hội và thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. n Các cơ quan nhà nước phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm phân quyền đi đôi với trách nhiệm, không để phát sinh tình trạng gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp. Kinh tế số giữ vai trò quan trọng trong kỷ nguyên mới BỨT PHÁ TĂNG TRƯỞNG Cần hoàn thiện cơ sở pháp lý để xử lý hiệu quả những vấn đề cấp bách đặt ra từ thực tiễn; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; khơi thông các nguồn lực, hình thành những động lực tăng trưởng mới.

6 2 9 ĐẤT NƯỚC CHUYỂN ĐỘNG MẠNH VỚI KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC LỚN Trong dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tại Hội nghị gặp mặt các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư các thời kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử khóa XIV và trao tặng Huân chương, trao tặng Huy hiệu Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trân trọng, biết ơn những cống hiến to lớn của các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thế hệ đương nhiệm tiếp nhận không chỉ cơ đồ, tiềm lực, vị thế, mà còn cả bản lĩnh, kinh nghiệm và những công việc phải tiếp tục hoàn thành. Đó là di sản quý báu, đồng thời là lời nhắc nhở sâu sắc về danh dự và trách nhiệm kế tục của thế hệ tiếp nối. Nhìn lại chặng đường 81 năm, nhất là 40 năm Đổi mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, chúng ta có quyền tự hào về tầm vóc cơ đồ mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã được tạo dựng. Từ một đất nước kiệt quệ bởi chiến tranh, bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển thuộc nhóm thu nhập trung bình cao, hội nhập sâu rộng; quốc phòng, an ninh được củng cố; vị thế quốc tế ngày càng nâng cao. Những thành tựu đó là kết tinh của sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trí tuệ, công sức và xương máu của nhiều thế hệ; trong đó có đóng góp rất quan trọng của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ. Nhận thức đúng điều đó để càng trân trọng sự kế thừa, giữ gìn đoàn kết, thống nhất và không coi thành tựu chung là công lao riêng của thế hệ nào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, thời gian qua, nhất là từ cuối nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, đất nước chuyển động rất mạnh với khối lượng công việc lớn, nhiều vấn đề khó, mới, chưa có tiền lệ. Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, chúng ta vẫn giữ vững ổn định chính trị; bảo đảm sự lãnh đạo liên tục, thông suốt; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong nhân dân; đồng thời đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo của Đảng và quản trị quốc gia. Nhiệm vụ phía trước không cho phép chủ quan, do dự hay tự thỏa mãn. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, phải chuyển mạnh từ quyết sách sang hành động, từ sắp xếp tổ chức sang nâng cao chất lượng vận hành, từ quyết tâm chính trị sang kết quả mà nhân dân có thể thấy, cảm nhận và thụ hưởng. Trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, trước hết phải giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Với cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý, càng giữ cương vị cao càng phải nêu gương, giữ gìn danh dự, liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; không né tránh, không xuê xoa trước khuyết điểm; tiếp tục kiểm soát quyền lực, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý nghiêm sai phạm, đồng thời bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo vì nước, vì dân. Phải làm cho bộ máy sau sắp xếp thực sự tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Mỗi nhiệm vụ phải rõ mục tiêu, rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ nguồn lực và rõ kết quả; kiên quyết loại bỏ tư tưởng chỉ thuận cho cơ quan, cán bộ nhưng gây khó cho dân; không lấy quy trình làm nơi trú ẩn cho sự né tránh trách nhiệm; phải đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển đất nước, dựa ngày càng nhiều hơn vào năng suất, tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng con người… BỐN BƯỚC CHUYỂN CHIẾN LƯỢC Tại Lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ Nhất), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, hiện nay, thế giới đang biến đổi nhanh, sâu sắc, khó dự báo. Muốn phát triển nhanh, bền vững, đất nước phải nâng cao tự chủ, thích ứng, sức chống chịu và tạo lập lợi thế mới. Trong bối cảnh đó, chúng ta phải thực hiện bốn bước chuyển chiến lược: Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả vận hành hệ thống chính trị; quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy mọi nguồn lực; xác lập mô hình phát triển dựa trên năng suất, tri thức, công nghệ và con người; chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu, khả năng thích ứng, bảo vệ vững chắc đất nước và môi trường hòa bình. Yêu cầu ấy đòi hỏi cán bộ cấp chiến lược có tầm nhìn, bản lĩnh và năng lực hành động cao hơn. Mỗi quyết sách phải rõ điểm nghẽn, trách nhiệm và kết quả thực thi. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, mỗi học viên không chỉ lãnh đạo một ngành, lĩnh vực hay địa phương, mà còn là thành viên Ban Chấp hành Trung ương - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội. Vì vậy, phải suy nghĩ ở tầm toàn quốc, hành động vì lợi ích chung, cùng Trung ương chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân về những quyết định hệ trọng và tương lai đất nước. Việc học tập bắt nguồn từ trọng trách ấy. Từng Ủy viên Trung ương phải đặt lợi ích chung lên trên hết. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cán bộ cấp chiến lược phải có bản lĩnh chính trị vững vàng; càng ở vị trí cao càng phải kiên định, càng trước khó khăn càng phải giữ nguyên tắc, càng chịu sức ép càng phải đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc và nhân dân lên trên hết, trước hết. Vị trí càng cao, tác động của quyết định càng lớn, yêu cầu tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa càng cao. Học tập suốt đời không chỉ để biết thêm, mà để nhìn đúng, nghĩ sâu, quyết định đúng và hành động hiệu quả. Nếu không học hỏi và kiểm nghiệm mình trong thực tiễn, kinh nghiệm có thể thành quán tính, tri thức cũ có thể thành giới hạn, cách làm cũ từng thành công có thể thành lực cản. n LỜI NHẮC VỀ DANH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ẢNH: TTXVN Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chúng ta phải thực hiện bốn bước chuyển chiến lược: Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả vận hành hệ thống chính trị; quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy mọi nguồn lực; xác lập mô hình phát triển dựa trên năng suất, tri thức, công nghệ và con người; chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu, khả năng thích ứng, bảo vệ vững chắc đất nước và môi trường hòa bình. Yêu cầu ấy đòi hỏi cán bộ cấp chiến lược có tầm nhìn, bản lĩnh và năng lực hành động cao hơn. Mỗi quyết sách phải rõ điểm nghẽn, trách nhiệm và kết quả thực thi. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước ẢNH: NHANDAN.VN n TRƯỜNG PHONG BỨT PHÁ TĂNG TRƯỞNG Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thế hệ đương nhiệm tiếp nhận không chỉ cơ đồ, tiềm lực, vị thế, mà còn cả bản lĩnh, kinh nghiệm và những công việc phải tiếp tục hoàn thành. Đó là di sản quý báu, đồng thời là lời nhắc nhở sâu sắc về danh dự và trách nhiệm kế tục của thế hệ tiếp nối.

7 2 9 GẦN DÂN, ĐỒNG HÀNH CÙNG NHÂN DÂN Từ đầu năm đến nay, mặc dù tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quyết liệt thực hiện công việc của Chính phủ, của Quốc hội và cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, đất nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên hầu hết tất cả các lĩnh vực: Kinh tế vẫn giữ được đà tăng trưởng, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống của nhân dân được cải thiện. Trong kết quả, thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp quan trọng, tích cực của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên của Mặt trận. Trong đó, MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, làm nòng cốt trong củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. MTTQ Việt Nam định hướng tiếp tục đổi mới toàn diện về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, đồng hành cùng nhân dân. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành các kế hoạch về tổ chức “Tháng nghe dân nói”, yêu cầu hoạt động này phải được triển khai ở tất cả các vùng miền, từ cấp tỉnh, thành phố đến cấp xã, phường, đặc khu, đảm bảo thực chất, hiệu quả; không hình thức, chồng chéo trong phối hợp. Thời gian tới, để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ Nhất, khóa XI, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên vận động nhân dân hăng say thi đua sản xuất, kinh doanh, ủng hộ, đồng hành cùng nhà nước thực hiện các dự án phát triển kết cấu hạ tầng, các dự án trọng điểm quốc gia và địa phương, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số để có điều kiện chăm lo và nâng cao đời sống cho nhân dân. “MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Mặt trận các cấp; gần dân, sát dân, lắng nghe nhân dân; tăng cường giám sát việc thực thi nhiệm vụ chính quyền cơ sở và tham gia ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền. Lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của Mặt trận và của các tổ chức thành viên”, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh. PHÁT HUY SỨC DÂN, TẠO ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị cần quyết liệt thực hiện chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ, thực hiện ứng dụng công nghệ số trong công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý văn bản, họp trực tuyến, tổ chức hội nghị không giấy tờ. Cùng với đó, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia và các bộ, ngành liên quan, bảo đảm đồng bộ, liên thông, tránh chồng chéo gắn với triển khai hiệu quả chiến dịch 100 ngày đêm chuẩn hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia theo chỉ đạo và phát động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bày tỏ mong muốn toàn thể hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên, phát huy mạnh mẽ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2026, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Từ đó, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, niềm tin của nhân dân đối với Đảng luôn được coi là cội nguồn sức mạnh to lớn để đảm bảo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Để phát huy sức mạnh của nhân dân thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; bảo đảm công bằng và bình đẳng xã hội, chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân… việc lắng nghe tiếng nói của nhân dân có ý nghĩa vô cùng quan trọng. “Phải thấm nhuần phương châm xuyên suốt của công tác dân vận là: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đây là bài học kinh nghiệm quý báu không chỉ được đúc kết trên cơ sở tổng kết 40 năm đổi mới mà trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Nhân dân luôn là cội nguồn sức mạnh, là chủ thể sáng tạo nên mọi giá trị vật chất và tinh thần, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”, ông Dũng nói, nhấn mạnh rằng, MTTQ Việt Nam phải thật sự là diễn đàn rộng rãi của mọi tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, kiều bào ở nước ngoài… để có thể gặp gỡ, trao đổi, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng một cách dân chủ, cởi mở. Ông Nguyễn Hữu Dũng cũng chia sẻ, MTTQ Việt Nam cần chú trọng phát huy vai trò của các nhân sĩ, trí thức, chuyên gia, người có uy tín trong xã hội và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc hiến kế xây dựng đất nước. Theo ông Dũng, MTTQ Việt Nam các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức, cơ chế hoạt động, lấy các vấn đề dân sinh, dân chủ, dân quyền làm trọng tâm; kiện toàn, vận hành hệ thống tổ chức theo mô hình mới và cơ chế tổ chức theo hướng “một việc-một đầu mối-một thời hạn-một kết quả”; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội. “Việc phát huy sức mạnh nhân dân giúp huy động mọi nguồn lực to lớn, cả về vật chất lẫn tinh thần của nhân dân. Sức sáng tạo, tinh thần tự lực, tự cường của mỗi người dân là yếu tố then chốt thúc đẩy công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, ông Dũng nói. n Hướng mạnh về cơ sở, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức thành viên ngày càng phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tăng cường giám sát việc thực thi nhiệm vụ của chính quyền cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; đồng thời vận động nhân dân thi đua sản xuất, kinh doanh, đồng hành cùng Nhà nước trong phát triển hạ tầng, các dự án trọng điểm, góp phần tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số và nâng cao đời sống nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu tại Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI ẢNH: NHƯ Ý n TRƯỜNG PHONG ĐẠI ĐOÀN KẾT, KHƠI NGUỒN PHÁT TRIỂN BỨT PHÁ TĂNG TRƯỞNG “Toàn thể hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên, phát huy mạnh mẽ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2026, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo”. Bà BÙI THỊ MINH HOÀI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

8 2 9 ĐBQH Trần Hoàng Ngân (TPHCM): ĐÁNH THỨC NGUỒN LỰC TỪ NHỮNG DỰ ÁN TỒN ĐỌNG Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay và những năm tới, theo tôi, trước tiên phải thể hiện một quyết tâm chính trị đủ lớn. Mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi doanh nghiệp, địa phương đều phải thể hiện khát vọng và có một kế hoạch hành động hết sức cụ thể. Điều quan trọng hơn là hiện nay thể chế đang được rà soát để kiến tạo một thể chế thông thoáng, nhằm phát huy hết các tiềm năng, tiềm lực, lợi thế của từng địa phương. Kỳ họp Quốc hội không thường lệ thứ nhất cũng nhằm mục tiêu tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế. Dự án Luật Phát triển đô thị tạo điều kiện để các cực tăng trưởng quan trọng, nhất là các đô thị lớn trong cả nước, có cơ chế, thể chế thông thoáng hơn để huy động nguồn lực, từ đó thúc đẩy tất cả động lực, tiềm năng. Ngoài ra, các cơ quan nhà nước cũng đã thể chế hóa rất nhanh các nghị quyết của Đại hội Đảng, Hội nghị Trung ương để giải phóng các dự án đang bị ách tắc. Trong đó, có rất nhiều nghị quyết để tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án được nêu trong các kết luận thanh tra, kiểm tra và bản án. Bây giờ, cần tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn này để tránh tình trạng lãng phí. Chỉ cần thêm một nguồn lực vốn rất ít, các dự án tồn đọng có thể trở thành những sản phẩm có ích cho xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như bảo đảm an sinh xã hội. Điều quan trọng hơn, chúng ta vẫn xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là động lực thúc đẩy tăng năng suất lao động. Cho nên, chúng ta phải kiên trì tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để thẩm thấu vào từng ngõ ngách của nền kinh tế; thúc đẩy từ việc tăng năng suất của bộ máy quản lý nhà nước và tăng năng suất lao động trên tất cả các ngành nghề. Việc triển khai khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phải kiên trì, kiên định, bởi vì hiệu quả không thể thấy ngay tức thì mà là hiệu quả lâu dài. Bên cạnh đó, lĩnh vực nông nghiệp hiện nay vẫn còn tăng trưởng ở mức rất xa hai con số, chỉ khoảng 3-4%. Bây giờ, chúng ta phải có một giải pháp đột phá, vượt trội. Ví dụ, miễn toàn bộ các loại thuế liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp để vực dậy nền nông nghiệp Việt Nam. Đây là lĩnh vực có thế mạnh trong tốp đầu của thế giới về kinh nghiệm, đất đai, khí hậu. Chúng ta đang đứng tốp đầu thế giới về một số sản phẩm như cà phê, hạt điều, gạo. Do vậy, cần có một gói giải pháp đủ mạnh cho vấn đề này. Phải đầu tư hạ tầng cho du lịch để ngành này trở thành một động lực nội sinh kết hợp với văn hóa. Nếu chỉ dựa vào cảnh quan, di sản văn hóa, di sản thế giới mà thiếu đi hạ tầng cho ngành du lịch thì chúng ta sẽ khó thu hút du lịch một cách bền vững. ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng): KHƠI MẠCH NGUỒN MỚI Mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay và những năm tiếp theo là một yêu cầu rất cao, nhưng cũng là yêu cầu cần thiết nếu chúng ta muốn tạo ra bước phát triển bứt phá, rút ngắn khoảng cách với các nước và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Để đạt được mục tiêu này, trước hết phải khơi thông và phát huy đồng thời cả những động lực tăng trưởng truyền thống và các động lực mới. Với các động lực truyền thống, đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu vẫn là ba trụ cột quan trọng. Trong đó, đầu tư công cần tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, nhưng quan trọng hơn là phải tạo được hiệu ứng lan tỏa, kích hoạt đầu tư tư nhân và thu hút FDI có chất lượng. Cùng với đó, phải tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, đất đai, thủ tục hành chính, tiếp cận vốn; thực sự giải phóng nguồn lực đang tồn tại trong nền kinh tế. Tuy nhiên, để duy trì tăng trưởng hai con số trong nhiều Mục tiêu tăng trưởng hai con số đòi hỏi một quyết tâm chính trị lớn, nhưng quyết tâm phải được chuyển hóa thành những kế hoạch và hành động cụ thể, từ tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông các nguồn lực đến thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các đại biểu Quốc hội cho rằng, chỉ khi những động lực mới được phát huy và thành quả tăng trưởng thực sự đến với người dân, mục tiêu tăng trưởng cao mới trở thành nền tảng cho một quốc gia phát triển. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn Hà Nội ẢNH: NHẬT BẮC BƯỚC CHUYỂN TĂNG TRƯỞNG 2 CON SỐ “Chỉ cần thêm một nguồn lực vốn rất ít, các dự án tồn đọng có thể trở thành những sản phẩm có ích cho xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như bảo đảm an sinh xã hội”. ĐB TRẦN HOÀNG NGÂN n LUÂN DŨNG (ghi) BỨT PHÁ TĂNG TRƯỞNG

9 2 9 năm, chúng ta không thể chủ yếu dựa vào tăng vốn đầu tư hay khai thác thêm các nguồn lực hữu hạn. Dư địa quan trọng hơn phải đến từ năng suất lao động, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và chất lượng nguồn nhân lực. Nói cách khác, tăng trưởng phải chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu, từ “bơm thêm đầu vào” sang nâng cao hiệu quả sử dụng từng đồng vốn, từng mét vuông đất và từng giờ lao động. Ngoài ra, còn một động lực rất quan trọng khác là niềm tin và sức sáng tạo của người dân, doanh nghiệp. Khi thể chế minh bạch, chính sách ổn định, quyền tài sản và quyền tự do kinh doanh hợp pháp được bảo đảm, thủ tục thuận lợi và cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nguồn lực trong xã hội sẽ được khơi thông mạnh mẽ. Nhưng đạt tốc độ tăng trưởng cao mới chỉ là một nửa của bài toán. Nửa còn lại và cũng là mục đích cuối cùng của phát triển, là thành quả tăng trưởng phải chuyển hóa thành chất lượng sống tốt hơn cho người dân. Thu nhập thực tế của người lao động tăng bao nhiêu sau khi tính đến biến động giá cả; có bao nhiêu việc làm mới được tạo ra và đó có phải là những việc làm bền vững, có năng suất và thu nhập tốt hay không; người có thu nhập trung bình và thấp có khả năng tiếp cận nhà ở đến đâu; chi phí y tế, giáo dục mà các gia đình phải tự chi trả có giảm không; chất lượng trường học, bệnh viện, giao thông công cộng và các dịch vụ thiết yếu có được cải thiện không. Tăng trưởng cao không đánh đổi bằng môi trường sống hay tạo ra khoảng cách phát triển ngày càng lớn. Vì vậy, cần đo cả chất lượng không khí, nguồn nước, không gian xanh; mức độ an toàn của môi trường sống; khoảng cách thu nhập, mức sống giữa các nhóm dân cư, giữa đô thị và nông thôn, giữa các vùng phát triển và vùng còn khó khăn. Cần hình thành một tư duy rất rõ: GDP là thước đo quy mô của nền kinh tế, nhưng đời sống của người dân mới là thước đo ý nghĩa của tăng trưởng. Nếu nền kinh tế tăng trưởng hai con số mà thu nhập thực tế của người dân không tăng tương xứng, việc làm thiếu bền vững, giá nhà vượt quá khả năng chi trả, người dân vẫn chịu áp lực lớn về y tế, giáo dục hay môi trường xuống cấp thì tăng trưởng ấy chưa đạt được mục tiêu đầy đủ. Chúng ta cần tăng trưởng cao không phải để có một con số đẹp, mà để đất nước mạnh hơn, nguồn lực quốc gia lớn hơn và mỗi người dân thực sự cảm nhận được sự phát triển ấy trong cuộc sống hằng ngày của mình. ĐBQH Bùi Hoài Sơn (Hà Nội): ĐỂ THÀNH QUẢ TĂNG TRƯỞNG ĐẾN TỪNG NHÀ Mục tiêu tăng trưởng hai con số rất quan trọng, bởi một nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao sẽ tạo thêm nguồn lực cho phát triển đất nước, củng cố sức mạnh quốc gia và mở rộng không gian cho các chính sách an sinh xã hội. Nhưng điều quan trọng hơn là phải trả lời được câu hỏi: tăng trưởng ấy mang lại điều gì cho người dân? Nếu GDP tăng nhanh nhưng người lao động vẫn khó tìm việc làm tốt, người trẻ vẫn khó mua nhà, người bệnh còn lo viện phí, gia đình còn nặng gánh học hành, môi trường sống xuống cấp thì thành quả tăng trưởng chưa thực sự chuyển hóa thành chất lượng phát triển. Bên cạnh các chỉ tiêu về GDP, năng suất lao động hay thu ngân sách, tôi cho rằng cần xây dựng một hệ thống “thước đo” cụ thể hơn về mức độ thụ hưởng của người dân. Trước hết là thu nhập thực tế và chất lượng việc làm, không chỉ có việc làm mà phải là việc làm ổn định, có năng suất, thu nhập đủ sống và có khả năng tích lũy. Tiếp đó là khả năng tiếp cận nhà ở phù hợp, nhất là đối với người lao động, người trẻ, người có thu nhập trung bình và thấp; khả năng được hưởng dịch vụ y tế, giáo dục có chất lượng với chi phí hợp lý; mức độ bao phủ của an sinh xã hội; khoảng cách phát triển giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các nhóm dân cư. Một thước đo ngày càng quan trọng khác là chất lượng môi trường sống: không khí người dân hít thở, nguồn nước họ sử dụng, không gian xanh, giao thông, an toàn thực phẩm, an ninh xã hội và cả môi trường văn hóa. Phát triển không thể được đánh đổi bằng ô nhiễm, sự quá tải đô thị, những bất bình đẳng mới hay sự suy giảm các giá trị cộng đồng. Cuối cùng, tôi nghĩ cần quan tâm nhiều hơn đến những chỉ báo khó đo bằng tiền nhưng rất quan trọng, đó là mức độ hài lòng, niềm tin, an toàn và hạnh phúc của người dân. Yếu tố quyết định để người dân thực sự được hưởng thành quả của tăng trưởng hai con số, theo tôi, chính là chất lượng của thể chế và năng lực phân bổ thành quả phát triển một cách công bằng, hiệu quả. Tăng trưởng phải tạo ra cơ hội chứ không chỉ tạo ra những con số; chính sách phải hướng nguồn lực vào những vấn đề thiết thân của người dân và bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Điều chúng ta cần hướng tới không chỉ là một nền kinh tế lớn hơn, mà là một xã hội tốt đẹp hơn. Thành công cuối cùng của tăng trưởng hai con số phải được nhìn thấy trong từng gia đình: thu nhập cao hơn, việc làm tốt hơn, con cái được học hành tốt hơn, người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, có một mái nhà phù hợp và được sống trong môi trường an toàn, văn minh, nhân văn. n “Khi thể chế minh bạch, chính sách ổn định, quyền tài sản và quyền tự do kinh doanh hợp pháp được bảo đảm, thủ tục thuận lợi và cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nguồn lực trong xã hội sẽ được khơi thông”. ĐB NGUYỄN THỊ VIỆT NGA “Thành công cuối cùng của tăng trưởng hai con số phải được nhìn thấy trong từng gia đình: thu nhập cao hơn, việc làm tốt hơn, con cái được học hành tốt hơn, người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, có một mái nhà phù hợp và được sống trong môi trường an toàn, văn minh, nhân văn”. ĐB BÙI HOÀI SƠN Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tăng năng suất lao động ẢNH: THANH HÙNG BỨT PHÁ TĂNG TRƯỞNG

10 2 9 Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong cuối tháng 8/2026, GS Carlyle Thayer, Đại học New South Wales, Học viện Quốc phòng Úc, nói: “Tôi được gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chiều 11/8 tại lễ khánh thành trụ sở mới Đại sứ quán Việt Nam tại Canberra. Chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam tới Úc cho thấy hai nước đang đặt niềm tin chiến lược vào các lĩnh vực cụ thể, từ an ninh-quốc phòng tới công nghệ cao, khoáng sản thiết yếu, năng lượng sạch…, mở ra nhiều cơ hội lớn để tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị mới, như đất hiếm, bán dẫn, pin năng lượng mặt…”. Theo GS Thayer, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Úc và New Zealand khép lại với 62 văn kiện, thỏa thuận hợp tác, 3 tuyên bố chung quan trọng; và trong chuyến đi tới Úc có 4 kết quả nổi bật. Một là, Việt Nam và Úc nhất trí cập nhật Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng. Hai là, thông qua hai bản ghi nhớ về thực thi pháp luật trên biển, và về hợp tác bảo vệ biên giới và tương trợ lẫn nhau. Ba là, nhất trí thiết lập quan hệ đối tác về khoáng sản thiết yếu và năng lượng sạch. Bốn là, chấp thuận đề xuất của Đại học RMIT về việc mở cơ sở mới ở Việt Nam (cụ thể, Đại học RMIT Việt Nam được Chính phủ phê duyệt mở cơ sở mới tại Hà Nội, đồng thời được cấp phép thành lập phân hiệu tại cơ sở Nam Sài Gòn). NGOẠI GIAO MỞ RỘNG KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN, PHÁT HUY NGUỒN LỰC KIỀU BÀO Ông Hunter Marston, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á của Viện Lowy (Úc), đăng bài phân tích cho rằng, hai nước đều là cường quốc tầm trung đang tìm cách duy trì cân bằng quyền lực ổn định trong khu vực. Đặc biệt, Viện Lowy nhấn mạnh, Việt Nam theo đuổi chính sách đối ngoại đa hướng nhằm giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia nào. “Tự chủ chiến lược” là mục tiêu, trong khi Việt Nam không tham gia các liên minh và vẫn coi trọng quan hệ với các nước láng giềng, bạn bè, đối tác truyền thống. Đó là lý do chuyến thăm Úc và New Zealand có thể diễn ra đồng thời với việc Việt Nam tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nước khác, nhằm mở rộng mạng lưới đối tác và khả năng lựa chọn của hai bên. Chuyến thăm không chỉ tạo thêm động lực cho quan hệ Việt Nam với hai đối tác quan trọng ở khu vực Nam Thái Bình Dương, mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ về vị trí của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong chiến lược phát triển đất nước. Chuyến đi diễn ra ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tạo thêm một điểm nhấn đáng chú ý đối với công tác kiều bào trong giai đoạn mới. Điểm có ý nghĩa đặc biệt của Nghị quyết là đặt công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong yêu cầu phát huy mạnh mẽ hơn nguồn lực của cộng đồng cho sự nghiệp phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Điều này đặc biệt phù hợp với những cộng đồng có tiềm lực về tri thức, doanh nghiệp, khoa học-công nghệ và mạng lưới quốc tế như tại Úc và New Zealand. Ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc, tâm sự, với những người con ở xa Tổ quốc, ý nghĩa gần gũi hơn của chuyến thăm Úc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này chính là cảm giác được kết nối sâu rộng hơn với sự phát triển Việt Nam, đóng góp nhiều hơn vào sự vươn mình của đất nước thông qua các cơ chế thuận lợi cho sự phát huy nguồn lực kiều bào, từ hiểu biết khoa học-công nghệ, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh đến mạng lưới quan hệ tại quốc gia sở tại. MỘT ĐỐI TÁC KINH TẾ VÀ AN NINH NGÀY CÀNG QUAN TRỌNG Sau cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Úc Anthony Albanese, Reuters đưa tin hai nước nhất trí tăng cường Đối tác chiến lược toàn diện, ký nhiều thỏa thuận trong các lĩnh vực quốc phòng, nông nghiệp và an ninh biên giới. Theo hãng tin này, Úc đang tìm kiếm một đối tác quan trọng ở Đông Nam Á về an ninh hàng hải, chuỗi cung ứng và khoáng sản, trong khi Việt Nam cần công nghệ, vốn, thị trường và các đối tác giúp tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế. Trong khi đó, South China Morning Post đặt chuyến thăm trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược tại châu Á và nhấn mạnh khả năng Việt Nam và Úc tăng cường hợp tác an ninh hàng hải, đặc biệt trong chia sẻ thông tin và tuần tra chung. Tuy nhiên, tăng cường hợp tác quốc phòng với Úc không đồng nghĩa Việt Nam tham gia một cấu trúc liên minh nhằm vào nước thứ ba. Chính sách quốc phòng “4 không” và truyền thống không liên kết của Việt Nam vẫn là yếu tố quan trọng định hình quan hệ với các đối tác. The Diplomat cũng đặt chuyến thăm vào chiến lược đa dạng hóa quan hệ của Việt Nam, cho rằng việc Việt Nam đồng thời tăng cường quan hệ với nhiều nước phản ánh nỗ lực duy trì dư địa chiến lược thay vì nghiêng hẳn về một phía. Việt Nam đang tìm cách củng cố tiếng nói của mình trong một khu vực mà các nước vừa phải thích ứng với cạnh tranh Mỹ - Trung, vừa phải bảo vệ lợi ích riêng. Tại New Zealand, báo chí nước này cũng nhìn chuyến thăm theo hướng đa dạng hóa đối tác. The Spinoff giới thiệu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là nhà lãnh đạo Việt Nam mạnh mẽ, quyết đoán, đồng thời nhận định chuyến thăm là một nỗ lực của cả hai bên nhằm đa dạng hóa quan hệ và tạo thế cân bằng trước một trật tự thế giới ngày càng phân mảnh. n Chuyên gia, báo chí quốc tế nhận định, chuyến công du Úc và New Zealand từ ngày 9-14/8 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ là hoạt động ngoại giao song phương, mà nằm trong nỗ lực rộng hơn của Việt Nam nhằm đa dạng hóa quan hệ, củng cố tự chủ chiến lược và tìm kiếm thêm không gian phát triển giữa lúc cạnh tranh nước lớn ngày càng gay gắt. Ngày 11/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Úc Anthony Albanese trao Tuyên bố chung và chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa hai nước ẢNH: TTXVN MỞ RỘNG KHÔNG GIAN CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆT NAM n THÁI AN Chuyến thăm Úc và New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy Việt Nam đang cố gắng duy trì quan hệ với tất cả các trung tâm quyền lực, đồng thời mở rộng mạnh mẽ quan hệ với các nước tầm trung có lợi ích tương đồng. “Đây là chuyến đi để Việt Nam có thêm lựa chọn trong một thế giới ngày càng cạnh tranh và bất định”, GS James Borton, Viện Chính sách đối ngoại (Mỹ), nói với phóng viên báo Tiền Phong. Trong phát biểu và hoạt động tại Úc và New Zealand, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm liên tục nhấn mạnh hợp tác kinh tế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, năng lượng và an ninh. Đây là những lĩnh vực mà Úc và New Zealand có thế mạnh. “Và với Úc, New Zealand, lợi ích cũng tương tự: xây dựng quan hệ sâu hơn với một Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm kinh tế và một đối tác tầm trung ngày càng có trọng lượng ở Đông Nam Á”, GS Borton nhận định. ĐỐI TÁC TẦM TRUNG NGÀY CÀNG CÓ TRỌNG LƯỢNG BỨT PHÁ TĂNG TRƯỞNG

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