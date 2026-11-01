Điểm cầu Hà Nội gây ấn tượng với màn rước cờ, biểu diễn kỵ binh tại Chung kết Olympia

TPO - Trước thềm Chung kết năm thứ 26 Đường lên đỉnh Olympia, cùng nhìn lại những dấu mốc đáng chú ý trong lịch sử sân chơi trí tuệ này: Ngôi trường có nhiều học sinh lọt vào Chung kết nhất, trường có nhiều nhà vô địch nhất, trường có học sinh liên tiếp góp mặt trong trận đấu cuối cùng và trường sở hữu những chức vô địch gần nhau nhất.