Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa điện 24/7: Thêm lựa chọn, thêm tiện ích cho khách hàng

PV

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đang từng bước mở rộng hệ sinh thái Dịch vụ điện, mang đến cho khách hàng thêm lựa chọn khi có nhu cầu kiểm tra, sửa chữa, lắp đặt, thay thế, bảo dưỡng hệ thống và thiết bị điện sau công tơ. Không chỉ đáp ứng nhu cầu xử lý sự cố, dịch vụ còn hướng tới việc đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng điện theo hướng an toàn, thuận tiện và chuyên nghiệp.

Từ nhu cầu thực tế đến những tiện ích thiết thực

Với mỗi gia đình, cửa hàng, văn phòng hay cơ sở sản xuất, hệ thống điện sau công tơ luôn phát sinh những nhu cầu cần được xử lý trong quá trình sử dụng: một thiết bị điện xuống cấp cần thay thế, đường dây cũ cần cải tạo, hệ thống điện gặp sự cố hay các thiết bị cần được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. Thay vì phải tự tìm kiếm đơn vị sửa chữa, khách hàng có thể tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật thông qua hệ sinh thái chăm sóc khách hàng của EVNHANOI.

Từ đầu năm tới nay, sau khi mở rộng thêm một số dịch vụ bổ sung, EVNHANOI đã tiếp nhận hơn 4.300 yêu cầu dịch vụ qua Tổng đài, Website, App EVNHANOI, Email và các phòng giao dịch khách hàng. Đáng chú ý, tỷ lệ khách hàng hài lòng đạt khoảng 98%, cho thấy những dịch vụ xuất phát từ nhu cầu sử dụng điện thực tế đang nhận được sự quan tâm tích cực.

Trong các dịch vụ được cung cấp, thay thế thiết bị điện là nhóm được khách hàng lựa chọn nhiều nhất, với hơn 1.300 dịch vụ. Đây cũng là nhu cầu khá phổ biến khi các thiết bị cũ, xuống cấp có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện.

Hiện tại, dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa điện 24/7 của EVNHANOI được triển khai với nhiều nhóm dịch vụ như tư vấn sử dụng điện; kiểm tra, sửa chữa và khắc phục sự cố hệ thống điện sau công tơ; lắp đặt, thay thế, cải tạo hệ thống điện; bảo dưỡng thiết bị điện; kiểm tra an toàn điện. Một số dịch vụ kỹ thuật liên quan đến trụ sạc, tủ đổi pin và hạ tầng sạc xe điện cũng được đưa vào danh mục, phù hợp với xu hướng phát triển giao thông xanh tại Hà Nội.

Điểm đáng chú ý là dịch vụ được thực hiện theo quy trình thống nhất, từ tiếp nhận, khảo sát, thực hiện đến nghiệm thu và thanh toán. Đội ngũ kỹ thuật được đào tạo, sát hạch định kỳ về chuyên môn và an toàn điện; quá trình cung cấp dịch vụ được quản lý trên hệ thống công nghệ thông tin, giúp tăng khả năng theo dõi và giám sát tiến độ.

Mở rộng lựa chọn, đón đầu nhu cầu sử dụng điện mới

Thực tế triển khai cho thấy nhu cầu của khách hàng không dừng lại ở việc sửa chữa khi có sự cố. Các yêu cầu đang mở rộng sang sửa chữa, cải tạo hệ thống dây điện sau công tơ, bảo dưỡng điện mặt trời mái nhà và các dịch vụ liên quan đến trạm sạc, trụ sạc xe điện. Đây là những nhu cầu gắn với sự thay đổi trong cách sử dụng điện của người dân, doanh nghiệp và xu hướng phát triển các giải pháp năng lượng mới.

Từ những phản hồi và nhu cầu thực tế đó, EVNHANOI đang nghiên cứu, hoàn thiện phương án phát triển Dịch vụ điện bảo dưỡng, sửa chữa điện 24/7 theo hướng đa dạng hơn về sản phẩm, thuận tiện hơn trong tiếp cận và sát hơn với nhu cầu của từng nhóm khách hàng. Các hướng nghiên cứu bao gồm mở rộng dịch vụ sửa chữa, thay thế dây dẫn sau công tơ; các dịch vụ sửa chữa sự cố điện ngầm; bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện phục vụ trạm sạc, trụ sạc xe điện; đồng thời phát triển các sản phẩm tư vấn, kiểm tra điện theo hướng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

7b990a50-d918-4123-94e7-ed04b5aff24c.jpg
Dịch vụ điện được thực hiện từ chính những công nhân kỹ thuật tay nghề cao của EVNHANOI

Cùng với đó, EVNHANOI cũng đang xem xét những mô hình dịch vụ mới liên quan đến lắp đặt điện, giải pháp điện mặt trời mái nhà, hạ tầng sạc xe điện và các nhu cầu sử dụng điện ngày càng đa dạng. Việc mở rộng này được định hướng trên cơ sở đánh giá nhu cầu thực tế và hiệu quả triển khai, qua đó từng bước xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ có khả năng đồng hành với khách hàng lâu dài, thay vì chỉ hỗ trợ tại thời điểm phát sinh sự cố.

Trong giai đoạn tiếp theo, EVNHANOI cũng đặt trọng tâm vào việc hoàn thiện quy trình quản lý, tăng cường ứng dụng công nghệ số và nâng cao khả năng theo dõi, giám sát chất lượng dịch vụ. Với định hướng lấy nhu cầu khách hàng làm cơ sở phát triển, các dịch vụ điện của EVNHANOI không chỉ bổ sung thêm một lựa chọn khi khách hàng cần hỗ trợ về hệ thống điện sau công tơ. Xa hơn, đây là cách EVNHANOI mở rộng các tiện ích phục vụ khách hàng, đưa chuyên môn kỹ thuật của ngành điện đến gần hơn với đời sống và từng bước hình thành phương thức chăm sóc khách hàng chủ động, thuận tiện, minh bạch hơn.

EVNHANOI khuyến nghị khách hàng có nhu cầu sử dụng Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa điện 24/7 đăng ký qua các kênh chính thức như Website, App EVNHANOI, Tổng đài, Email hoặc các phòng giao dịch khách hàng. Việc đăng ký qua các kênh chính thức giúp khách hàng thuận tiện theo dõi quá trình thực hiện, đồng thời được hỗ trợ kịp thời trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khách hàng liên hệ qua số Tổng đài 19001288 hoặc 1558 để được tư vấn, hỗ trợ và giải đáp.

Xem thêm

#EVNHANOI #sửa chữa điện #bảo dưỡng điện #dịch vụ điện 24/7 #an toàn điện #hệ thống điện sau công tơ #trạm sạc xe điện

Cùng chuyên mục

Grab giảm phí, dự kiến bồi hoàn gần 4 tỷ đồng cho tài xế

Grab giảm phí, dự kiến bồi hoàn gần 4 tỷ đồng cho tài xế

TPO - Sau khi Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia rà soát chính sách giá, phí, Grab dự kiến bồi hoàn gần 4 tỷ đồng cho tài xế có chuyến xe bị khấu trừ vượt mức thiết lập. Từ ngày 10/11, doanh nghiệp giảm một số khoản phí đối với hành khách và tài xế.

USD lao dốc sau bầu cử Mỹ, bảng Anh tăng mạnh

USD lao dốc sau bầu cử Mỹ, bảng Anh tăng mạnh

TPO - Đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 1 tháng sau chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Trong khi đó, đồng bảng Anh tăng phiên thứ bảy liên tiếp, còn đồng yên được hỗ trợ bởi kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tiếp tục nâng lãi suất.

Kiểu tấn công tủ lạnh kỳ lạ lan khắp châu Âu

Việt Nam theo dõi các vụ tấn công tủ lạnh kỳ lạ ở nhiều nước

TPO - Gần đây xảy ra hàng loạt cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống tủ lạnh siêu thị trên khắp châu Âu. Một số quốc gia đang khuyến khích người dân dự trữ nhu yếu phẩm nhằm ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Việt Nam đang theo dõi các diễn biến liên quan.

Thuế, hải quan 'không được giấu nguồn thu để tăng thu'

Thuế, hải quan 'không được giấu nguồn thu để tăng thu'

TPO - Ông Ngô Văn Tuấn - Bộ trưởng Bộ Tài chính - cho biết Đảng ủy Bộ Tài chính đã có nghị quyết giao nhiệm vụ rất rõ ràng cho thuế và hải quan các địa phương. “Không được giảm thu, không được phản ánh không phù hợp với điều kiện kinh tế, nhưng cũng không được giấu nguồn thu để tăng thu”, bộ trưởng nói, cho rằng, sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Bí kíp săn vé tặng Live concert 'Bay về phía mặt trời' tại NCB

Bí kíp săn vé tặng Live concert 'Bay về phía mặt trời' tại NCB

Sở hữu sớm những cặp vé Live concert “Bay về phía mặt trời” – đêm nhạc kỷ niệm 25 năm sự nghiệp của Divo Tùng Dương tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình – được Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) dành tặng riêng khách hàng gửi Tiết kiệm Siêu Đặc Quyền với khoản tiền gửi chỉ từ 100 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng.

Chấm điểm giải ngân đầu tư công: Điểm số không chỉ để xếp loại

Chấm điểm giải ngân đầu tư công: Điểm số không chỉ để xếp loại

TPO - Lần đầu công bố kết quả chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công, có 20 đơn vị được xếp loại rất tốt, trong khi 5 đơn vị thuộc nhóm chưa tốt. Kết quả này không chỉ tạo thêm sức ép về tiến độ mà còn đặt ra yêu cầu điều chuyển vốn sang dự án có khả năng thực hiện tốt hơn.

Đột biến sang tay hơn 100 triệu cổ phiếu chứng khoán

Đột biến sang tay hơn 100 triệu cổ phiếu chứng khoán

TPO - VN-Index tiếp tục tăng hơn 7 điểm trong phiên 5/11, giữ được sắc xanh sau nhịp hồi phục mạnh trước đó. Đáng chú ý, cổ phiếu VIX ghi nhận thanh khoản đột biến với 105 triệu đơn vị được sang tay, riêng nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 33 triệu cổ phiếu.

Tăng lương từ tháng 7 thì phải dự toán ngân sách ngay đầu năm

Tăng lương từ tháng 7 thì phải dự toán ngân sách ngay đầu năm

TPO - Đại biểu Quốc hội cho rằng, muốn tăng lương từ tháng 7, dự toán ngân sách ngay từ đầu năm phải xác định rõ mức tăng và tổng kinh phí thực hiện. Theo đại biểu, thời điểm chi trả không phải căn cứ để quyết định có đưa khoản chi vào dự toán hay không.

Dấu ấn bà Mai Kiều Liên và Vinamilk tại hội nghị thượng đỉnh 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

Dấu ấn bà Mai Kiều Liên và Vinamilk tại hội nghị thượng đỉnh 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

Ngày 3/11, tại Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 diễn ra ở TP.HCM, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng Lao động, Tổng Giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên đón nhận hai danh hiệu của Fortune dành cho cá nhân và doanh nghiệp. Bà tiếp tục được vinh danh trong Top 100 Phụ nữ quyền lực nhất Châu Á năm thứ ba liên tiếp, trong khi Vinamilk duy trì vị thế trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á.

"Việt Nam đã sẵn sàng": Viettel và con đường vào chuỗi cung ứng hàng không toàn cầu

"Việt Nam đã sẵn sàng": Viettel và con đường vào chuỗi cung ứng hàng không toàn cầu

Hàng không được xem là một trong những chuỗi cung ứng khó tham gia nhất thế giới. Tại Diễn đàn Công nghiệp Hàng không Việt Nam (VAF 2026), Tổng công ty Sản xuất thiết bị Viettel khẳng định: Việt Nam đã sẵn sàng. Đằng sau tuyên bố ấy là một định hướng rõ ràng: làm chủ năng lực trước, tham gia trực tiếp chuỗi cung ứng, và kéo theo cả cộng đồng doanh nghiệp trong nước.

SHB và Vietravel hợp tác toàn diện, mở rộng kết nối tài chính – du lịch

SHB và Vietravel hợp tác toàn diện, mở rộng kết nối tài chính – du lịch

Ngày 04/11/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel ký kết thỏa thuận hợp tác, hướng tới phát triển các giải pháp tài chính số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, kết nối hệ sinh thái khách hàng và đối tác, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và trải nghiệm của du khách.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe