Đề xuất thi lại môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

report Trưởng điểm thi chỉ đạo 'nhét' bài cho học sinh chép

Thông tin về kết quả điều tra ban đầu, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, công an tỉnh đã khởi tố Vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Cụ thể, ngay khi có thông tin bất thường về điểm Toán tại trường THPT Chuyên Tuyên Quang, trên cơ sở chứng cứ, cơ quan điều tra đã tạm giữ thư ký điểm thi. Hành vi được ghi nhận của người này là vào điểm thi hướng dẫn, "nhét" bài cho thí sinh làm bài thi.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, bị can Trần Thị Thu Hằng (chưa được công bố thông tin trước đó), được phân công làm Trưởng điểm thi. Hằng chỉ đạo định hướng một số giám thị giúp thí sinh làm bài thi môn Toán.

Tiếp theo, ngày 7/7, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, khởi tố 4 bị can, có Trưởng điểm thi Trần Thị Thu Hằng và thư ký Nguyễn Hà Duy. Hai trường hợp khác đang tiếp tục tạm giữ để điều tra.

Đại tá Trần Anh Tuấn đánh giá, sự việc tại điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang là vi phạm nghiêm trọng, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.

Do vụ án đang điều tra, nhiều nội dung tiếp tục được làm rõ, các nội dung cần bảo mật, chưa thể công bố tại họp báo hôm nay.

PV