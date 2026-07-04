Thái Lan: Chấn động vụ nữ tiếp viên Thai Airways xách túi ma túy hơn 1kg

TPO - Vụ nữ tiếp viên của Thai Airways bị bắt tại Australia với cáo buộc vận chuyển hơn 1 kg heroin khiến giới chức Thái Lan mở cuộc điều tra quy mô lớn, áp dụng hàng loạt biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với phi công, tiếp viên và nhân viên sân bay nhằm ngăn các đường dây ma túy lợi dụng đội ngũ hàng không để vận chuyển chất cấm.

Giới chức Thái Lan và Australia đang phối hợp điều tra vụ nữ tiếp viên hàng không của Thai Airways bị bắt tại sân bay Melbourne vì nghi vận chuyển heroin, trong bối cảnh xuất hiện nghi vấn các đường dây buôn bán ma túy quốc tế đang lợi dụng mạng xã hội để tuyển người vận chuyển hàng cấm.

Nữ tiếp viên 26 tuổi bị bắt sau khi chuyến bay từ Bangkok hạ cánh xuống Melbourne hôm 25/6. Trong quá trình kiểm tra hành lý của tổ bay, lực lượng hải quan Australia phát hiện khoảng 1 kg heroin được giấu trong 12 túi xách mà cô mang theo.

Số ma túy được ước tính có giá trị khoảng 500.000 AUD (347.000 USD). Sau khi bị bắt, nữ tiếp viên bị khởi tố cáo buộc liên quan đến nhập khẩu và tàng trữ ma túy, bị từ chối cho tại ngoại.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nữ tiếp viên từng đăng bài trong một hội nhóm trên mạng xã hội để tìm cơ hội nhận vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài. Sau đó, cô được một tài khoản Facebook sử dụng tên "Rose" liên hệ và đề nghị mang số túi xách sang Australia với tiền công khoảng 8.800 baht (khoảng 240 USD). Các điều tra viên đang xác minh liệu nữ tiếp viên có biết bên trong hành lý chứa ma túy hay không.

Vụ nữ tiếp viên hàng không Thai Airways xách túi chứa ma túy gây chấn động.

Nhà chức trách Thái Lan cho biết đang phối hợp với Meta và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế để truy tìm người điều hành tài khoản nói trên.

Vụ việc gây chấn động dư luận Thái Lan và làm dấy lên lo ngại các tổ chức tội phạm đang nhắm đến tiếp viên hàng không - nhóm thường xuyên di chuyển quốc tế và được xem là ít bị nghi ngờ - để vận chuyển chất cấm sang những thị trường có giá trị cao.

Chính phủ Thái Lan yêu cầu tăng cường kiểm soát an ninh tại các sân bay. Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho biết trong nửa đầu năm 2026 đã có ít nhất 6 trường hợp người xuất phát từ Thái Lan bị truy tố vì vận chuyển ma túy ra nước ngoài, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh quốc gia.

Giới chức Thái Lan tuyên bố sẽ áp dụng nguyên tắc "không tin ai cả", theo đó phi công, tiếp viên và nhân viên mặt đất đều phải trải qua quy trình kiểm tra như hành khách thông thường. Lực lượng chức năng tăng cường sử dụng chó nghiệp vụ, kiểm tra bổ sung đối với các chuyến bay có nguy cơ cao, đồng thời siết chặt việc rà soát lý lịch và xét nghiệm ma túy đối với nhân viên làm việc trong khu vực hạn chế của sân bay.

Theo Văn phòng Kiểm soát Ma túy Thái Lan (ONCB), các đường dây buôn bán ma túy thường đưa heroin từ các nước láng giềng vào Thái Lan trước khi ngụy trang trong hàng hóa thông thường để vận chuyển tới Australia và một số thị trường khác. Chỉ trong hai ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 24 kg heroin trong 5 lô hàng chuẩn bị xuất đi, cho thấy hoạt động của các đường dây này vẫn diễn biến phức tạp.