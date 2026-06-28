Canada vượt qua Nam Phi bằng tuyệt phẩm phút bù giờ

TPO - Pha volley thành bàn ở phút 90+3 của Eustaquio đã giúp Canada đánh bại Nam Phi với tỷ số 1-0 trong cuộc đối đầu ở vòng 1/16 World Cup 2026.

time Hết giờ! Nam Phi 0-1 Canada Với bàn thắng ở phút bù giờ của Eustaquio, Canada đã ghi tên vào vòng 1/8 World Cup 2026, nơi họ sẽ gặp Morocco hoặc Hà Lan. Còn Nam Phi, đại diện châu Phi có quyền tự hào với những gì đã thể hiện. goal Thật bất ngờ! Canada đã có bàn thắng Phút 90+2: Vào thời điểm ít ai ngờ tới, bàn thắng đã đến. Xuất phát từ quả tạt bên cánh phải, hậu vệ Nam Phi phá bóng đúng tầm chân Eustaquio, người sau đó tung ra cú sút chéo góc tung lưới thủ môn Williams. report Trận đấu có 5 phút bù giờ Phút 90+1: Với chất lượng hai đội đã thể hiện, không ngạc nhiên nếu trận đấu cần tới hiệp phụ. substitution Nam Phi thay hai cầu thủ Phút 85: Makgopa và Maseko cùng ra nghỉ, nhường chỗ cho Moremi và Rayners. report Chủ nhà gia tăng sức ép Phút 78: Jonathan David có khoảng trống trong vòng cấm để tung cú sút chân trái từ góc hẹp, nhưng Williams đã cản phá xuất sắc. report Không vào!!!! Phút 76: Canada đã tiến rất gần tới bàn thắng. Alphonso Davies phát động tấn công và Promise David là người dứt điểm sau đường trả bóng của đồng đội, nhưng bóng chệnh cột dọc trong gang tấc. substitution Alphonso Davies vào sân Phút 75: Cuối cùng thì Alphonso Davies cũng vào sân, đồng thời tiếp nhận tấm băng thủ quân. Người rời sân là Buchanan. substitution Canada tiếp tục thay người Phút 70: Liam Millar và Oluwaseyi cùng rời sân, nhường chỗ cho Jacob Shaffelburg và Promise David. report Hai đội tạm nghỉ uống nước Phút 68: Phải mất khá lâu để hai đội tạo dựng nhịp điệu tấn công, nhưng lại bị ngắt quãng bởi quãng thời gian nghỉ uống nước. report Canada đáp trả Phút 65: Canada phản công và Oluwaseyi dẫn bóng xuống bên cánh trái trước khi dứt điểm chéo góc. Thủ môn Williams đã cản bóng bằng chân. report Nó đã tới! Phút 63: Cuối cùng thì sự sôi động cũng được tạo ra, khi Oswin Appollis tung ra cú sút rất căng hướng về góc cao khung thành Canada, nhưng bóng đi chệch cầu môn trong gang tấc. report Chưa có cú sút nào trong hiệp hai Phút 61: Sau 15 phút đầu hiệp hai, Nam Phi và Canada chưa tung ra cú dứt điểm nào. substitution Canada thực hiện 2 quyền thay đổi người Phút 59: HLV Jesse Marsch quyết định đưa Luc De Fougerolles vào thay Moise Bombito, Niko Sigur thay Nathan Saliba. yellow Cầu thủ Canada nhận thẻ vàng Phút 54: Nathan Saliba đã phải lĩnh thẻ vàng sau khi phạm lỗi với cầu thủ Nam Phi Mudau, người thực hiện hai tình huống xử lý đầy kỹ thuật trước đó. report Trận đấu khá buồn tẻ Phút 50: Dường như hai đội vẫn chưa lấy lại nhịp điệu sau 15 phút nghỉ giữa hiệp. Những cố gắng tổ chức bóng lên phía trước cả cả Nam Phi và Canada đều kết thúc bằng các tình huống xử lý lỗi. time Hiệp hai bắt đầu! Phút 46: Trận đấu tiếp tục và chúng ta cùng chờ đón những diễn biến hấp dẫn trước khi tấm vé vào vòng 1/8 được xác định. Bên phía Nam Phi, Mbatha được vào sân thay thế Mofokeng. time Hiệp một khép lại Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 0-0. Canada tạo ra một số tình huống nguy hiểm nhưng, hoặc là họ chậm chạp trong xử lý hoặc Nam Phi chơi kiên cường, hóa giải tốt các mối lo ngại. report Không có phạt đền! Phút 45+1: Canada đòi hỏi quả phạt đền sau khi Laryea bị Mudau phạm lỗi từ phía sau. Tuy nhiên trọng tài cho trận đấu tiếp tục. report Canada thực hiện 3 cú dứt điểm liên tiếp Phút 44: Từ quả phạt góc bên cánh trái, Bombito bật cao đánh đầu. Tưởng như bàn thắng sẽ được ghi nhưng hậu vệ Nam Phi đã phá bóng trên vạch vôi. Thêm hai nỗ lực đá bồi được thực hiện nhưng cuối cùng thủ thành Williams đã cản phá thành công. report Dứt điểm thiếu chính xác Phút 40: Tình huống phạm lỗi của Mbokazi mang về quả đá phạt gần đường biên ngang Nam Phi cho Canada. Bóng được treo vào trước cầu môn nhưng Bombito đánh đầu vọt xà ngang. report Canada vẫn quá chậm Phút 35: Cầu thủ Nam Phi mắc sai lầm khi chuyền bóng thẳng vào chân đối thủ. Canada có cơ hội và không gian để uy hiếp cầu môn Nam Phi, nhưng một lần nữa, họ xử lý không đủ nhanh, kết thúc bằng việc thủ môn Williams bắt gọn cú sút của Oluwaseyi. report Chưa có thêm tình huống nguy hiểm được hai đội tạo ra Phút 31: Trận đấu diễn ra với nhịp độ chậm rãi và bóng chủ yếu luôn chuyển ở khu vực giữa sân. report Thế trận khó lường Phút 25: Mặc dù Canada tạo ra một số tình huống đá chú ý nhưng Nam Phi cũng không quá lép vế, cầm bóng nhỉnh hơn và nhẫn nại triển khai bóng từ tuyến dưới, tìm kiếm khoảng trống phản công. Thế trận tương đối cân bằng cho đến nay. report Thêm một cơ hội bị bỏ lỡ Phút 23: Eustaquio thực hiện đường chuyền tốt vào vòng cấm Nam Phi, song trung vệ Cornelius lại không đánh đầu thiếu lực trong tư thế khá thoải mái. report Hai cơ hội liên tiếp của Jonathan David Phút 17: Giống với Millar, Jonathan David cũng xử lý chậm chạp trong vòng cấm để đối thủ ngăn chặn thành công. Ở tình huống đá phạt góc sau đó, bóng lại tìm đến chân anh nhưng cú dứt điểm đi chệch khung thành khá xa. report Không được! Phút 14: Một tình huống phản công nhanh của Canada nhưng Liam Millar lại xử lý chậm, tạo cơ hội để Mbokazi can thiệp. report Khá đáng tiếc! Phút 13: Vì đẩy bóng hơi dài, Oluwaseyi của Canada đã không thể dứt điểm sau khi nhận được đường chuyền đẹp mắt từ Alistair Johnston bên cánh phải. report Canada kiếm được quả phạt góc đầu tiên Phút 10: Quả tạt của Laryea kiếm về pha đá phạt góc cho Canada. Nỗ lực treo bóng đã được thực hiện nhưng không gây ra nguy hiểm cho Nam Phi. report Cú sút đầu tiên của trận đấu Phút 5: Canada khởi đầu tích cực và chịu khó pressing nhưng cú sút đầu tiên thuộc về Nam Phi sau một tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh, kết thúc bằng cú sút của Mokoena khiến thủ môn Crepeau vất vả cản phá. start Trận đấu bắt đầu Phút 1: Trọng tài Pinheiro đã nổi hồi còi đầu tiên, chính thức bắt đầu trận đấu thuộc vòng 1/16 World Cup 2026 giữa Nam Phi và Canada tại SoFi Stadium. Đội thắng ở cặp đấu này sẽ gặp Morocco hoặc Hà Lan ở vòng 1/8. Canada là đội giao bóng. report Liệu có tỷ số hòa 0-0? Trước cặp đấu Canada (xếp thứ 32 trên BXH FIFA) và Nam Phi (54), chỉ có 2 cặp đấu trước đây tại World Cup diễn ra giữa hai đội nằm ngoài tốp 30, là Thụy Sĩ (35) và Ukraine (45) năm 2006, Paraguay (31) và Nhật Bản (45) năm 2010. Cả hai trận đều phải phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu sau khi hòa 0-0. report Lần đầu tiên của cả hai Cả Nam Phi và Canada đều lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại trực tiếp của World Cup. Trước đây tại World Cup 2002, từng có hai đội lần đầu vào vòng knock-out đối đầu nhau, và một trong hai là đội đồng chủ nhà. Năm ấy Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại chủ nhà Nhật Bản với tỷ số 1-0. report Đội hình ra sân của Nam Phi Nam Phi chỉ có một sự điều chỉnh so với trận trước, khi Teboho Mokoena vào sân thay cho Thalente Mbatha. report Đội hình ra sân của Canada Đã có 4 sự thay đổi so với trận trước, khi Moise Bombito thay thế De Fougerolles ở vị trí trung vệ; Liam Millar thay Ali Ahmed ở cánh trái; Stephen Eustáquio thay thế Choiniere ở vị trí tiền vệ trung tâm và, điều bất ngờ nhất, Tani Oluwaseyi được chọn thay vì Cyle Larin ở vị trí tiền đạo. report Nóng bỏng cuộc đua Vua phá lưới report Những đội ghi bàn nhiều nhất vòng bảng report Các cặp đấu tại vòng 1/16 World Cup 2026 report Kết quả vòng bảng World Cup 2026

Trận đấu này sẽ là trận đấu đầu tiên kể từ World Cup 2002 có hai quốc gia lần đầu tiên vượt qua vòng bảng gặp nhau ở vòng loại trực tiếp.

Do chỉ đứng thứ hai bảng B, Canada đã mất lợi thế sân nhà ở vòng 32, buộc phải di chuyển xuống phía nam đến California. Tuy nhiên, Canucks vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ tại sân vận động SoFi, khi họ bước vào trận đấu gặp Nam Phi ở vòng 1/16.

Thất bại đáng tiếc trước Thụy Sĩ ở trận cuối vòng bảng không làm lu mờ chiến dịch vòng bảng ấn tượng của Canada, khi họ giành được chiến thắng đầu tiên tại World Cup với kết quả áp đảo 6-0 trước Qatar.

Nam Phi không thể hiện được quá nhiều trong ba trận đấu đầu tiên, chỉ ghi được 2 bàn thắng nhưng vẫn giành được 4 điểm - bằng với Canada. Trong đó, họ làm nên cú sốc khi Thapelo Maseko ghi bàn quyết định làm nên trận thắng trước Hàn Quốc. Tuy nhiên Bafana Bafana vẫn là đội bóng thiếu chiều sâu và chất lượng đáng kể. Mặc dù vậy họ vẫn là một đối thủ khó chơi, đủ để Canada phải cẩn trọng trước những rủi ro tiềm tàng.

Canada không sở hữu nhiều tài năng đẳng cấp thế giới, song lại có hỏa lực mạnh hơn nhiều so với Nam Phi. Jonathan David đang có một giải đấu hay và Cyle Larin cũng ghi được nhiều bàn thắng, hình thành bộ đôi tấn công ăn ý. Với sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ, đội đồng chủ nhà đủ sức giành vé đi tiếp.