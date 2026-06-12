Bộ GD&ĐT đang họp báo thông tin 'nóng' về Kì thi Tốt nghiệp THPT

report Ý kiến đề Văn, cần chờ kết quả chấm thi

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết, trước những ý kiến trái chiều liên quan đến đề thi, đặc biệt là đề Ngữ văn, cần chờ kết quả chấm thi và phổ điểm mới có thể đánh giá một cách đầy đủ, khách quan về độ khó, dễ của đề.

Theo ông Thưởng, việc đánh giá chất lượng đề thi phải dựa trên đầy đủ các khâu trong quy trình, từ chấm thi, chấm thẩm định đến phân tích kết quả.

Bộ GD&ĐT ghi nhận mọi ý kiến đóng góp nhưng việc xem xét, đánh giá phải tuân thủ nguyên tắc khách quan và khoa học.

Đối với đề thi Ngữ văn, lãnh đạo Bộ GD&ĐT nhấn mạnh đây là dạng đề mở, vì vậy đáp án và hướng dẫn chấm cũng được xây dựng theo hướng mở, tôn trọng quan điểm và cách lập luận của thí sinh. Ngay cả khi học sinh có ý kiến phản biện lại vấn đề được đặt ra trong đề, các em vẫn có thể được đánh giá tích cực nếu lập luận chặt chẽ, có căn cứ và phù hợp.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cũng nói thêm, với quy mô tổ chức trên toàn quốc, bao gồm các khâu in sao đề thi, vận chuyển, coi thi, chấm thi và quản lý kỳ thi, đến nay chưa ghi nhận sự cố nghiêm trọng nào xảy ra. Đặc biệt, công tác bảo mật đề thi được bảo đảm tuyệt đối.

“Đề thi được giữ an toàn tuyệt đối là một thành công rất lớn của kỳ thi năm nay”, ông Thưởng nhấn mạnh.

Nguyễn Hà