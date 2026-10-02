Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Bị xe caravan 760 kg đè lên nóc, bán tải điện Toyota vẫn chạy

Lê Tuấn

TPO - Toyota vừa tái hiện một màn thử độ bền khắc nghiệt nhất khi thả rơi một chiếc xe caravan nặng 760 kg từ độ cao hơn 9 mét đè lên mẫu bán tải điện Hilux BEV.

Toyota Hilux từ lâu được xem là một trong những mẫu xe có độ bền cao nhất thế giới, đặc biệt sau màn thử nghiệm khắc nghiệt của chương trình Top Gear vào năm 2003.

Đến năm 2026, Toyota tiếp tục tái hiện một trong những bài kiểm tra này để với phiên bản thuần điện thế hệ mới - Hilux BEV. Dựa trên kết quả khảo sát tại Anh, Toyota đã đưa ra phương án thả một chiếc xe caravan từ trên cao đè xuống chiếc bán tải.

Chiếc bán tải điện của Toyota hứng trọn xe caravan rơi từ độ cao 9 mét.

Cụ thể, họ đã sử dụng cần cẩu đưa một chiếc caravan nặng 760 kg lên độ cao khoảng 9,1 m. Sau đó, một chiếc Hilux BEV hoàn toàn mới được đưa vào vị trí bên dưới trước khi chiếc caravan được thả xuống.

Chiếc caravan rơi thẳng xuống nóc mẫu bán tải cỡ trung. Phần thân bằng sợi thủy tinh và gỗ của caravan nhanh chóng biến dạng, vỡ vụn dưới tác động của cú va chạm. Toàn bộ màn thử nghiệm được ghi lại bởi các camera bố trí xung quanh và cả trong xe.

Toàn cảnh màn thả xe caravan từ trên cao để thử nghiệm độ bền của Toyota Hilux BEV.

Dù hứng trọn một "ngôi nhà di động" đè lên đầu, Hilux BEV vẫn có thể khởi động ngay sau đó và tự di chuyển khỏi khu vực thử nghiệm. Chiếc xe bị biến dạng phần nóc, nứt kính chắn gió và xuất hiện vết lõm ở thùng hàng phía sau.

Hệ thống treo dường như đã hấp thụ phần lớn lực tác động từ cú rơi. Trong khi đó, cụm pin đặt trên khung gầm dạng thang và các mô-tơ điện không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, với mức độ hư hại ở phần nóc, chiếc Hilux BEV nhiều khả năng không thể tiếp tục được sử dụng.

toyota-hilux-indestructible-stunt-uk-18-1024x683.jpg

Hãng cho biết toàn bộ mảnh vỡ của chiếc caravan sau thử nghiệm đã được thu gom và chuyển tới cơ sở tái chế. Toyota cũng cảnh báo người xem không tự ý thực hiện hoặc tái hiện các hành động xuất hiện trong video để tránh chấn thương hoặc thiệt hại tài sản.

Đáng chú ý, màn thả caravan mới chỉ là phần "khởi động" trong chuỗi thử nghiệm độ bền dành cho Hilux BEV. Toyota đã bàn giao chiếc xe cho kênh Top Gear để tiếp tục thực hiện các bài kiểm tra khắc nghiệt hơn.

Toyota Hilux thế hệ mới hiện có các tùy chọn động cơ diesel mild-hybrid và hệ truyền động thuần điện, trong khi phiên bản sử dụng hydro đã được xác nhận sẽ xuất hiện vào năm 2028. Tại Việt Nam, mẫu bán tải này được mở bán từ đầu năm nay, sử dụng máy dầu 2.8L.

#Toyota #Hilux BEV #thử nghiệm #độ bền #bán tải điện #caravan

Cùng chuyên mục

Clip: Tránh ô tô buýt, xe container bẻ lái xoay 180 độ giữa phố

TPO - Xuất phát từ tình huống chiếc xe buýt màu cam đánh lái nhẹ sang trái để tránh một người đi xe máy bị ngã giữa đường, tài xế xe container đi tới bên làn ngược chiều cũng bẻ lái để tránh va chạm. Pha đánh lái gấp khiến phần đầu xe bị xoay 180 độ, trong lúc đó người đi xe máy đã được hỗ trợ đưa vào lề đường an toàn.

Sai lầm 'chết người' khi cố lái ôtô qua vùng ngập nước

Sai lầm 'chết người' khi cố lái ôtô qua vùng ngập nước

TPO - Cố đề nổ lại khi xe chết máy giữa dòng nước hay phán đoán chủ quan độ sâu qua xe đi trước là những cái bẫy có thể khiến chủ xe gánh khoản sửa chữa hàng trăm triệu đồng, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. Vậy đâu là giới hạn an toàn cho ô tô khi đường bị ngập nặng?

Clip: Hai ô tô con va nhau ở đường hẹp

TPO - Trên đoạn đường cong hẹp, xe MPV vào cua hơi lấn sang làn ngược chiều rồi đâm vào đầu một ô tô con khác khiến xe này bị xê dịch phần đuôi. Tình huống xảy ra tại Hưng Yên.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe