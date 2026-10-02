Bị xe caravan 760 kg đè lên nóc, bán tải điện Toyota vẫn chạy

TPO - Toyota vừa tái hiện một màn thử độ bền khắc nghiệt nhất khi thả rơi một chiếc xe caravan nặng 760 kg từ độ cao hơn 9 mét đè lên mẫu bán tải điện Hilux BEV.

Toyota Hilux từ lâu được xem là một trong những mẫu xe có độ bền cao nhất thế giới, đặc biệt sau màn thử nghiệm khắc nghiệt của chương trình Top Gear vào năm 2003.

Đến năm 2026, Toyota tiếp tục tái hiện một trong những bài kiểm tra này để với phiên bản thuần điện thế hệ mới - Hilux BEV. Dựa trên kết quả khảo sát tại Anh, Toyota đã đưa ra phương án thả một chiếc xe caravan từ trên cao đè xuống chiếc bán tải.

Chiếc bán tải điện của Toyota hứng trọn xe caravan rơi từ độ cao 9 mét.

Cụ thể, họ đã sử dụng cần cẩu đưa một chiếc caravan nặng 760 kg lên độ cao khoảng 9,1 m. Sau đó, một chiếc Hilux BEV hoàn toàn mới được đưa vào vị trí bên dưới trước khi chiếc caravan được thả xuống.

Chiếc caravan rơi thẳng xuống nóc mẫu bán tải cỡ trung. Phần thân bằng sợi thủy tinh và gỗ của caravan nhanh chóng biến dạng, vỡ vụn dưới tác động của cú va chạm. Toàn bộ màn thử nghiệm được ghi lại bởi các camera bố trí xung quanh và cả trong xe.

Toàn cảnh màn thả xe caravan từ trên cao để thử nghiệm độ bền của Toyota Hilux BEV.

Dù hứng trọn một "ngôi nhà di động" đè lên đầu, Hilux BEV vẫn có thể khởi động ngay sau đó và tự di chuyển khỏi khu vực thử nghiệm. Chiếc xe bị biến dạng phần nóc, nứt kính chắn gió và xuất hiện vết lõm ở thùng hàng phía sau.

Hệ thống treo dường như đã hấp thụ phần lớn lực tác động từ cú rơi. Trong khi đó, cụm pin đặt trên khung gầm dạng thang và các mô-tơ điện không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, với mức độ hư hại ở phần nóc, chiếc Hilux BEV nhiều khả năng không thể tiếp tục được sử dụng.

Hãng cho biết toàn bộ mảnh vỡ của chiếc caravan sau thử nghiệm đã được thu gom và chuyển tới cơ sở tái chế. Toyota cũng cảnh báo người xem không tự ý thực hiện hoặc tái hiện các hành động xuất hiện trong video để tránh chấn thương hoặc thiệt hại tài sản.

Đáng chú ý, màn thả caravan mới chỉ là phần "khởi động" trong chuỗi thử nghiệm độ bền dành cho Hilux BEV. Toyota đã bàn giao chiếc xe cho kênh Top Gear để tiếp tục thực hiện các bài kiểm tra khắc nghiệt hơn.

Toyota Hilux thế hệ mới hiện có các tùy chọn động cơ diesel mild-hybrid và hệ truyền động thuần điện, trong khi phiên bản sử dụng hydro đã được xác nhận sẽ xuất hiện vào năm 2028. Tại Việt Nam, mẫu bán tải này được mở bán từ đầu năm nay, sử dụng máy dầu 2.8L.