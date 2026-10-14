Ấn tượng màn trình diễn 'robot trên dòng chảy số'

TPO - Tại Hội thảo “Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số" sáng 14/10, tại Hà Nội, màn trình diễn “Robot tương tác trên dòng chảy số” thu hút sự quan tâm đặc biệt khi mang đến điểm nhấn công nghệ, thể hiện xu hướng đưa trí tuệ nhân tạo vào những trải nghiệm thực tế.
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và ra mắt Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2026-2031 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).
Với việc trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50% và phát hành ESOP cho người lao động, vốn điều lệ của Techcombank dự kiến tăng lên gần 106,6 nghìn tỷ đồng, cao nhất ngành ngân hàng.
Một chiếc đồng hồ không chỉ hoàn thiện phong cách mà còn có thể trở thành món quà đồng hành cùng người nhận qua nhiều khoảnh khắc thường ngày. Dịp 20/10, Đăng Quang Watch giới thiệu nhiều thiết kế đồng hồ nữ với ưu đãi tới 50%.
TPO - Giá vàng thế giới giảm hơn 31 USD/ounce, vàng miếng SJC sáng 14/10 vẫn giữ mức 143,3 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục ở mức hơn 13 triệu đồng/lượng.
Tobacco Harm Reduction (THR) – Giảm tác hại thuốc lá tại Hoa Kỳ không còn chỉ là một khái niệm trong nghiên cứu khoa học hay đề tài tranh luận về y tế công cộng. Những động thái gần đây từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS), giới học thuật và cả lĩnh vực quốc phòng cho thấy giảm tác hại đang dần trở thành một phần quan trọng trong cách Mỹ quản lý các sản phẩm chứa nicotine.
Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã xây dựng phương án đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục và chất lượng phục vụ Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, diễn ra từ ngày 17/10 ÷ ngày 21/11/2026 tại Nhà Quốc hội và các địa điểm phục vụ đại biểu trên địa bàn Thủ đô.
Chiều 13-10, tại TPHCM, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex – CTCP (Tập đoàn Becamex) vinh dự được trao Giải thưởng “Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2026. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp của doanh nghiệp trong phát triển công nghiệp, hạ tầng, đô thị, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời khẳng định vai trò đồng hành của Becamex trong chiến lược phát triển TPHCM trở thành siêu đô thị hiện đại, bền vững và có sức cạnh tranh quốc tế.
TPO - PGS, TS, BS. Vũ Văn Giáp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trước đây người dân đến bệnh viện có thể phải xếp hàng ở nhiều khâu. Giờ đây, người bệnh có thể đặt lịch trên ứng dụng, lựa chọn chuyên gia, chuyên khoa, ngày và giờ khám phù hợp. Khi đến bệnh viện theo lịch, khoảng 15-20 phút sau người bệnh có thể bắt đầu được khám.
Hai quan niệm sai lầm phổ biến nhất khi nhắc đến hình thức này là cho rằng lãi suất kép giúp sinh lời nhanh chóng và lãi suất kép vẫn hiệu quả ngay cả khi lãi suất thấp.
TPO - Ngã năm Đống Đa - Hoa Lư, nút giao thông quan trọng dẫn vào trung tâm hành chính tỉnh Gia Lai. Trước áp lực phương tiện ngày càng tăng, tỉnh đầu tư 900 tỷ đồng cải tạo nút giao, trong đó xây dựng cầu vượt một chiều dài khoảng hơn 300m để giảm ùn tắc.
TPO - Áp lực lạm phát, nhu cầu tín dụng gia tăng và những biến động từ thị trường quốc tế khiến dư địa giảm lãi suất chưa nhiều. Trong bối cảnh chi phí vốn có thể còn tăng, chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần chủ động cơ cấu nguồn vốn, quản trị dòng tiền và đa dạng hóa kênh huy động để bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định.
TPO - Theo Cục Thuế, người nộp thuế có thể nộp tiền qua ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng Dịch vụ công của cơ quan thuế. Sau khi khoản tiền được ghi nhận và số thuế nợ giảm xuống dưới ngưỡng quy định, việc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh sẽ được thực hiện trong khoảng 3-5 phút.
Tại Vietnam Innovation Summit (VIS) 2026, câu chuyện “định chuẩn” được đặt trong một cuộc đối thoại rộng giữa nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và các chuyên gia trong nước, quốc tế về vị trí tiếp theo của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Dòng vốn đang trở nên chọn lọc hơn. Công nghệ tái cấu trúc các ngành công nghiệp và chuỗi giá trị. Những yêu cầu mới về chất lượng, phát triển bền vững và năng lực thích ứng đang định hình lại luật chơi cạnh tranh.
Với gần 30 năm phát triển, Tập đoàn Chánh Thu đã đưa trái cây Việt Nam đến hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Không chỉ mở rộng năng lực chế biến, xuất khẩu, doanh nghiệp còn chú trọng liên kết với nông dân, phát triển vùng nguyên liệu bền vững.
TPO - Ngân hàng UOB khẳng định, Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN với khoảng cách đáng kể so với các nước trong khu vực. Do đó, UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 lên 9,2%, từ mức 8,5% trước đó.