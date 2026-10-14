Ấn tượng màn trình diễn 'robot trên dòng chảy số'

TPO - PGS, TS, BS. Vũ Văn Giáp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trước đây người dân đến bệnh viện có thể phải xếp hàng ở nhiều khâu. Giờ đây, người bệnh có thể đặt lịch trên ứng dụng, lựa chọn chuyên gia, chuyên khoa, ngày và giờ khám phù hợp. Khi đến bệnh viện theo lịch, khoảng 15-20 phút sau người bệnh có thể bắt đầu được khám.