Aeon Mall khai trương Trung tâm thương mại đầu tiên tại Đà Nẵng

Sáng 3/7, Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam tổ chức khai trương Trung tâm thương mại Aeon Mall đầu tiên tại Đà Nẵng (số 46 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê), cũng là TTTM thứ 8 tại Việt Nam.

Tham dự lễ khai trương có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, ông Mori Takero - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, ông Ohno Keiji - Chủ tịch và Giám đốc điều hành Công ty TNHH Aeon Mall, cùng các đối tác chiến lược.

TTTM có tổng diện tích sàn thương mại khoảng 30.000m², quy tụ khoảng 54 cửa hàng, với nhiều thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế, dự kiến tạo việc làm cho khoảng 1.700 lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Khai trương Trung tâm thương mại Aeon Mall tại Đà Nẵng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng - ghi nhận sự kiện khai trương Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê không chỉ thể hiện niềm tin của doanh nghiệp vào môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố, mà còn cho thấy tầm nhìn dài hạn và cam kết đồng hành cùng sự phát triển của Đà Nẵng trong giai đoạn mới. Cùng với việc khai trương trung tâm mua sắm này, thành phố Đà Nẵng cũng kỳ vọng Aeon Mall Việt Nam sớm triển khai đầu tư xây dựng trung tâm mua sắm thứ 2 tại Hòa Xuân.

Ông Mori Takero - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng - khẳng định: “Sự kiện này không chỉ đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của thành phố mà còn góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai trương.

Chủ tịch và Giám đốc điều hành Công ty TNHH Aeon Mall, ông Ohno Keiji cho bày tỏ mong muốn Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân địa phương, là điểm đến được yêu mến và gắn bó lâu dài.

“Chúng tôi cam kết luôn đồng hành cùng cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương”, ông Ohno Keiji khẳng định.