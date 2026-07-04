Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Doanh nghiệp

Aeon Mall khai trương Trung tâm thương mại đầu tiên tại Đà Nẵng

Tr. Quân

Sáng 3/7, Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam tổ chức khai trương Trung tâm thương mại Aeon Mall đầu tiên tại Đà Nẵng (số 46 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê), cũng là TTTM thứ 8 tại Việt Nam. 

Tham dự lễ khai trương có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, ông Mori Takero - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, ông Ohno Keiji - Chủ tịch và Giám đốc điều hành Công ty TNHH Aeon Mall, cùng các đối tác chiến lược.

TTTM có tổng diện tích sàn thương mại khoảng 30.000m², quy tụ khoảng 54 cửa hàng, với nhiều thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế, dự kiến tạo việc làm cho khoảng 1.700 lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

1.jpg
Khai trương Trung tâm thương mại Aeon Mall tại Đà Nẵng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng - ghi nhận sự kiện khai trương Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê không chỉ thể hiện niềm tin của doanh nghiệp vào môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố, mà còn cho thấy tầm nhìn dài hạn và cam kết đồng hành cùng sự phát triển của Đà Nẵng trong giai đoạn mới. Cùng với việc khai trương trung tâm mua sắm này, thành phố Đà Nẵng cũng kỳ vọng Aeon Mall Việt Nam sớm triển khai đầu tư xây dựng trung tâm mua sắm thứ 2 tại Hòa Xuân.

Ông Mori Takero - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng - khẳng định: “Sự kiện này không chỉ đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của thành phố mà còn góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản”.

2.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai trương.

Chủ tịch và Giám đốc điều hành Công ty TNHH Aeon Mall, ông Ohno Keiji cho bày tỏ mong muốn Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân địa phương, là điểm đến được yêu mến và gắn bó lâu dài.

“Chúng tôi cam kết luôn đồng hành cùng cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương”, ông Ohno Keiji khẳng định.

Tr. Quân
#Aeon Mall #Đà Nẵng #trung tâm thương mại #khai trương #kinh tế #Thanh Khê #Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe