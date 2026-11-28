TPO - Các người đẹp Thảo Nguyên, Lưu Phương Anh, Thúy Dung, Hạ Nghi, Ngọc Huyền, Gouband Lisa, Nguyễn Thị Hoa và Mai Thị Yến Nhi góp mặt trong vai trò đại sứ tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast, mang đến nét trẻ trung bên cạnh những màn tranh tài hấp dẫn.
Các đại sứ Thảo Nguyên, Lưu Phương Anh, Thúy Dung, Hạ Nghi, Ngọc Huyền, Gouband Lisa, Nguyễn Thị Hoa và Mai Thị Yến Nhi góp thêm sắc màu cho sự kiện thể thao.
Giữa không gian xanh của sân golf, các người đẹp khoe vẻ rạng rỡ, hòa vào không khí của giải đấu. Sự góp mặt của dàn đại sứ mang đến những khoảnh khắc nhẹ nhàng bên lề, xen giữa các màn so tài căng thẳng và những pha bóng quyết định thứ hạng.
Đồng hành với giải trong vai trò đại sứ, các người đẹp góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, giới thiệu hình ảnh môn golf đến đông đảo công chúng. Đây cũng là dịp để các đại sứ tiếp cận không khí thi đấu, cảm nhận sức hấp dẫn của môn thể thao đòi hỏi sự tập trung, chính xác và bản lĩnh.
Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast diễn ra tại Vinpearl Golf Léman, trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.
Sau 5 ngày tranh tài, đoàn Hà Nội giành trọn bộ 4 HCV ở các nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Ở nội dung cá nhân, Nguyễn Tuấn Anh và Lê Chúc An lần lượt giành chức vô địch nam, nữ. Trong ngày thi đấu cuối cùng 28/11, hai đội nam và nữ Hà Nội tiếp tục vượt qua TPHCM ở chung kết, khép lại giải đấu với thành tích toàn thắng ở cả bốn nội dung.
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