Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast diễn ra tại Vinpearl Golf Léman, trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Sau 5 ngày tranh tài, đoàn Hà Nội giành trọn bộ 4 HCV ở các nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Ở nội dung cá nhân, Nguyễn Tuấn Anh và Lê Chúc An lần lượt giành chức vô địch nam, nữ. Trong ngày thi đấu cuối cùng 28/11, hai đội nam và nữ Hà Nội tiếp tục vượt qua TPHCM ở chung kết, khép lại giải đấu với thành tích toàn thắng ở cả bốn nội dung.