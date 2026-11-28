Đội nữ Hà Nội vượt thử thách, đăng quang Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast

Chúc An giữ vững lợi thế sau những lần đổi chiều

Đối đầu Lê Nguyễn Minh Anh, Lê Chúc An khởi đầu tốt khi thắng các hố 1, 3 và 5, trong khi các hố 2, 4 và 6 đều được chia điểm. Minh Anh sau đó giành liên tiếp hố 7 và 8 để rút ngắn cách biệt. Sau hố 9, Chúc An vẫn dẫn 1 Up, cũng là cục diện được ghi nhận khi hai golfer bước lên hố 10.

Minh Anh tiếp tục thắng hố 10, đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Từ thời điểm ấy, Chúc An không còn khoảng đệm để mắc sai sót: hố 11 được chia điểm, trước khi cô thắng hố 12 để vượt lên lần nữa. Hai golfer tiếp tục hòa ở hố 13 và 14, khiến cách biệt vẫn chỉ là một hố.

Bước ngoặt đến ở hố 15, nơi Chúc An giành thêm điểm và nâng cách biệt lên 2 Up. Hai hố tiếp theo đều được chia điểm. Với kết quả 2 Up khi chỉ còn một hố, golfer Hà Nội khép lại trận đấu với chiến thắng 2&1. Đây không phải một chiến thắng áp đảo từ đầu đến cuối: Chúc An đã phải vượt qua giai đoạn Minh Anh liên tiếp rút ngắn cách biệt, rồi tìm lại lợi thế đúng lúc để kết thúc trận đấu.

Gia Hân ngược dòng ở hố cuối

Ở trận còn lại, Park Ha Na tạo sức ép lớn lên Nguyễn Viết Gia Hân trong nửa đầu cuộc đấu. Park thắng các hố 3, 5 và 8, trong khi những hố còn lại đến hố 10 đều không tạo thêm cách biệt. Khi trận đấu bước vào chặng sau, golfer TP.HCM dẫn 3 Up. Tiền Phong cũng ghi nhận lợi thế này ở thời điểm hai người cùng lên hố 10.

Gia Hân bắt đầu cuộc trở lại bằng việc thắng liên tiếp các hố 11, 12 và 13, san bằng cách biệt. Park đáp trả ở hố 14 để tái lập lợi thế 1 Up; hố 15 được chia điểm. Khi trận đấu chỉ còn ba hố, Gia Hân vẫn phải tìm cách bắt kịp đối thủ.

Golfer Hà Nội làm được điều đó ở hố 16. Hai người chia điểm ở hố 17, rồi bước vào hố 18 khi trận đấu vẫn cân bằng. Gia Hân thắng hố cuối để hoàn tất màn ngược dòng với cách biệt 1 Up. Cô đã xóa lợi thế ba hố của Park bằng chuỗi thắng liên tiếp, nhưng vẫn phải vượt qua thêm một lần bị dẫn trước trước khi giành điểm quyết định.

Hai trận chung kết cho thấy hai cách Hà Nội giành chiến thắng. Chúc An đứng vững sau khi đối thủ kéo trận đấu về thế cân bằng, Gia Hân kiên trì bám đuổi qua nhiều lần đổi chiều, để trận đấu được quyết định ở hố 18. Cả hai cùng mang về điểm số trọn vẹn, giúp Hà Nội thắng TP.HCM 2-0. Chức vô địch đồng đội nữ cũng góp phần giúp đoàn Hà Nội giành trọn bốn Huy chương Vàng ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ.