Chelsea thất thủ ở City Ground, Xabi Alonso rơi vào tâm bão

TPO - Thất bại 2-3 trên sân City Ground của Nottingham không chỉ khiến Chelsea lỡ cơ hội chen chân vào Top 5, mà còn đẩy HLV Xabi Alonso vào vòng xoáy khủng hoảng trước giai đoạn Giáng sinh với 4 trận thua trong 5 vòng đấu gần nhất tại Premier League.

Thói quen thủng lưới sớm và thảm họa Fofana

Làm khách trên sân của đội bóng đang chật vật trụ hạng nhờ hiệu số bàn thắng bại, Chelsea nhận gáo nước lạnh ngay ở phút thứ 5. Từ quả tạt bên cánh phải của Daniel Munoz, tiền đạo Igor Jesus tung cú vô-lê đưa bóng vượt qua tầm với của thủ thành Emiliano Martinez. Bàn thắng đầu tiên tại City Ground kể từ tháng 4 của chân sút này cũng đánh dấu pha lập công thứ hai của anh trong hai lần đối đầu liên tiếp với đội bóng thành London.

Bàn thua sớm như một điệp khúc quen thuộc ám ảnh Chelsea, bởi họ đã nhận thất bại tới 10 trong số 11 trận gần nhất tại giải đấu cao nhất nước Anh khi để đối phương mở tỷ số. Trước chuyến làm khách tới City Ground, HLV Xabi Alonso đã thực hiện hàng loạt điều chỉnh nhằm xốc lại tinh thần sau trận thua bạc nhược trước Leeds. Ông gạt bỏ trung vệ Levi Colwill, kéo tiền vệ Moises Caicedo xuống đá trong hàng thủ 4 người, đồng thời đặt niềm tin vào kinh nghiệm của Danny Welbeck và Jordan Henderson.

Thủ thành Martinez bay người trong bất lực trước cú vô lê của tiền đạo Jesus bên phía Nottingham.

Tuy nhiên, toan tính này hoàn toàn phá sản trong hiệp một. Henderson liên tục bị tuyến giữa đội chủ nhà áp đảo, còn Welbeck lạc lõng với vỏn vẹn 7 lần chạm bóng, chỉ bằng một nửa so với bất kỳ cầu thủ nào khác trên sân. Dù kiểm soát phần lớn thời lượng bóng, sự bế tắc ở một phần ba cuối sân khiến đội khách không tung ra nổi một cú sút trúng đích nào trước giờ nghỉ.

Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn với đại diện thành London ngay đầu hiệp hai, và tâm điểm của sự giận dữ hướng thẳng về Wesley Fofana. Sau bài phỏng vấn tự phát hồi đầu tuần với những phát ngôn gây tranh cãi về việc suýt giải nghệ cũng như thái độ đùa cợt sau cú đá hỏng luân lưu tại Carabao Cup, trung vệ người Pháp tiếp tục có màn trình diễn thảm họa.

Phút 51, Fofana phán đoán sai điểm rơi của trái bóng, để tiền đạo Liam Delap vượt qua và buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, đội trưởng Morgan Gibbs-White dễ dàng đánh lừa thủ môn Martinez, nhân đôi cách biệt cho Nottingham. Ngay sau tình huống này, Fofana bị rút ra nghỉ trong những tiếng la ó dữ dội từ chính những cổ động viên Chelsea trên các khán đài sân City Ground.

Áp lực đè nặng lên Xabi Alonso

Sự thay đổi người bất đắc dĩ của Xabi Alonso phần nào mang lại hy vọng khi tiền đạo trẻ Emmanuel Emegha, người được tung vào sân từ đầu hiệp 2, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tận dụng cú sút đổi hướng của Pedro Neto ở phút 54, Emegha dứt điểm gọn gàng hạ gục thủ thành Matz Sels ở cú sút trúng đích đầu tiên của đội khách. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì Chelsea làm được trong thế trận mà hàng thủ của họ luôn đặt trong tình trạng báo động.

Sau khi James McAtee bỏ lỡ cơ hội ngon ăn và cú sút xa uy lực của Murillo buộc Martinez phải trổ tài cứu thua, đội chủ nhà cũng tìm được bàn thắng thứ ba. Phút 70, nhận đường chọc khe sắc lẹm của Xaver Schlager, Gibbs-White thoát xuống thực hiện cú lốp bóng kỹ thuật qua đầu Martinez, hoàn tất cú đúp cho riêng mình và khẳng định sự vượt trội trong màn so tài cá nhân với những tiền vệ đội tuyển Anh bên phía đối thủ là Cole Palmer hay Morgan Rogers.

Gibbs-White (áo đỏ) trong tình huống đánh bại thủ thành Martinez, đưa Nottingham vượt lên dẫn 3-1 ở phút 70.

Nỗ lực muộn màng của Chelsea chỉ giúp họ có thêm bàn rút ngắn tỷ số ở phút 89, khi Emegha bật cao đánh đầu chuẩn xác từ quả tạt của Neto. Cú đúp của chân sút trẻ này càng làm nổi bật sai lầm trong cách dùng người của HLV Alonso khi cất anh trên ghế dự bị dù vừa ghi bàn ở vòng trước.

Chung cuộc, Nottingham bảo toàn chiến thắng 3-2 đầy kịch tính dưới sự chứng kiến của ông chủ Evangelos Marinakis, qua đó có lần đầu tiên thắng Chelsea hai trận liên tiếp tại giải vô địch quốc gia kể từ năm 1979 và vươn lên nhóm an toàn.

Ở chiều ngược lại, đây là thất bại thứ 4 của Chelsea trong 5 vòng đấu gần nhất tại Premier League, khiến đội bóng thành London lỡ cơ hội chen chân vào Top 5. Áp lực vì thế đang đè nặng lên HLV Alonso hơn bao giờ hết, nhất là khi số trận thua Chelsea tại Premier League mùa này (6 trận) đã vượt qua cả một Man United đang khủng hoảng kéo dài, và số bàn thủng lưới (23 bàn) của họ cũng chỉ còn ít hơn duy nhất đội bét bảng Crystal Palace.